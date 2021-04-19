Как привязать карту к Google Pay

Google Pay – один из самый, на мой взгляд, противоречивых сервисов Google. С одной стороны, сама возможность бесконтактной оплаты, которую он обеспечивает, очень удобна и современна. Но, с другой, с точки зрения комфорта и логики использования лично мне Samsung Pay и Apple Pay нравятся куда больше. Вот только и Apple Pay, и Samsung Pay являются сугубо брендовыми сервисами, доступными на устройствах одного производителя, тогда как Google Pay – куда более массовое решение. Поэтому и вопросов по работе с ним, как правило, возникает гораздо больше.

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Google Pay работает в России с 2017 года и за это время он успел обрасти довольно большой поддержкой как среди пользователей, так и среди банковских организаций. Соответственно, сегодня сложно найти такой банк, карты которого Google Pay бы не поддерживал. Ознакомиться с полным перечнем банков и карт, совместимых с Google Pay, можно тут.

Как добавить карту в Гугл Пей

Привязать свой «пластик» к сервису бесконтактной оплаты от Google может практически каждый, даже если физически вы его ещё не получили. Я имею в виду виртуальные карты, которые зачастую появляются в приложении ещё до фактической выдачи на руки. Вот только добавить карту МИР в Google Pay нельзя ни в каком виде. Сервис просто не поддерживает эту платёжную систему.

Привязать банковскую карту к Google Pay легко и просто:

Загрузите Google Pay себе на Android-смартфон;

Запустите приложение и откройте раздел «Оплата»;

Нажмите на синюю кнопку «+ Способ оплаты»;

Введите номер карты, дату окончания срока действия и CVC;

Затем примите пользовательское соглашение;

Если на экране появится уведомление, что вам доступна только онлайн-оплата, нажмите на саму карту и выберите «Подтвердить данные»;

Скопируйте код, который придёт в SMS, и вставьте в Google Pay.

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Существует ещё и альтернативный способ добавления карты в Google Pay, который кому-то может показаться даже удобнее. Он заключается в том, чтобы привязать «пластик» к сервису прямо из банковского приложения. Как правило, для этого требуется зайти в настройки, выбрать пункт «Добавить в Google Pay» и подтвердить операцию биометрией. Но учитывайте, что в приложении каждого банка это делается по-своему, поэтому универсальной инструкции тут быть не может.

Как добавить скиданную карту в Google Pay

Помимо банковских карт, Google Pay так же поддерживает карты лояльности, посадочные талоны и подарочные карты. Но если билеты и посадочные талоны, как правило, добавляются автоматически (если нет, у нас на этот счёт есть отдельная инструкция), то вот карты лояльности нужно добавлять вручную:

Запустите Google Pay и откройте раздел «Карты»;

Нажмите на синюю кнопку «+ Карта» внизу экрана;

Выберите «Программа лояльности» и найдите нужную торговую сеть в списке;

Отсканируйте штрих-код на карту с помощью открывшегося сканера;

Проверьте правильность номера карты и нажмите «Сохранить».

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Таким образом можно добавить карты довольно большого количества торговых сетей. Они интегрированы в Google Pay, поэтому вы сможете не просто привязать к сервису её образ, но и в реальном времени отслеживать текущее состояние по накопительному счёту. Это очень удобно, потому что обычно никогда не знаешь, есть у тебя баллы на счету «Спортмастера» или нет. У меня почему-то карта «Спортмастера» привязана не была, но зато в Paolo Conte имеющийся остаток виден сразу.