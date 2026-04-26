Мы уже писали о том, как выбрать смартфон по характеристикам и анализировали конкретные параметры, на которые стоит обращать внимание. Но прежде чем смотреть на правильные характеристики, неплохо бы разобраться с теми, которые производители намеренно искажают. Некоторые цифры в спецификациях — это не описание реального устройства, а маркетинговый конструкт, придуманный для того, чтобы вы купили. Разберем пять конкретных примеров того, как характеристики телефона Android расходятся с реальностью, и почему это откровенно возмущает.

Влагозащита телефона на Android

Начнем с самого циничного. Телефон с влагозащитой IP68 — звучит как настоящая защита от воды. В рекламе смартфон лежит на дне бассейна. На странице характеристик гордо написано IP68. Покупатель берет устройство и чувствует себя защищенным.

А теперь открываем сервисные условия и читаем мелкий шрифт. У всех производителей без исключения там написано одно и то же: повреждения водой не являются гарантийным случаем. Неважно, IP67 у вас, IP68 или IP69. Утопили телефон — ремонт за свой счет. Вот как на самом деле работают степени влагозащиты телефона:

тест проводится в лаборатории, в идеальных условиях, с новым устройством;

используется пресная вода без давления и примесей (не морская, не хлорированная из бассейна);

после года использования прокладки и герметик деградируют, и никто вам об этом не скажет;

результат теста не означает никаких обязательств производителя перед покупателем.

Подробно рассказывали, можно ли сдать влагозащищенный смартфон по гарантии. Спойлер: почти нет. Производитель защитил себя юридически, но оставил вас с иллюзией водонепроницаемости. Это называется продавать ощущение безопасности, не предоставляя её фактически.

IP68 не гарантирует защиту от воды.

Что это значит на практике: влагозащита спасет от случайных брызг, дождя и мокрых рук. На большее рассчитывать не стоит, даже если на коробке написано IP68. Снимать под водой, нырять с телефоном и топить его намеренно — плохая идея, какой бы красивой ни была реклама.

Пиковая яркость экрана смартфона

Производители соревнуются в цифрах: 3000, 4500, 5000, 6500 нит. Смотришь на эти числа и кажется, что новые смартфоны светят как прожекторы. Держишь в руках на улице в солнечный день и понимаешь, что что-то не так.

Пиковая яркость экрана достигается в одном-единственном сценарии: при воспроизведении HDR-контента на 1-5% площади дисплея в идеальных условиях. Это буквально яркая точка на экране в конкретный момент. Типичная яркость экрана телефона Android при обычном использовании — в 2-3 раза ниже заявленной пиковой. Конкретный пример из реальной жизни: HONOR указывал толщину корпуса 9.2 мм — но это значение только в самых тонких уголках устройства. Основная часть корпуса — 9.8 мм. Логика та же самая: берем лучший показатель в лучших условиях и выносим его в характеристики.

Пиковая яркость 5000 нит — это результат в идеальных условиях на крошечном участке экрана.

Как это работает на практике:

заявлено 5000 нит — это пиковое значение для крошечного участка экрана при HDR;

типичная яркость того же смартфона в реальном использовании — 800-1500 нит;

автояркость на улице часто ниже того, что нужно для комфортного чтения;

смартфон с «3000 нит» от одного производителя может быть ярче на солнце, чем «6000 нит» от другого, потому что типичные значения у них разные.

На что реально смотреть: ищите типичную яркость в независимых обзорах, а не пиковую в характеристиках. Разница между «пиковая 6500 нит» и «типичная 1000 нит» — это разница между маркетингом и реальностью.

Фото на камеру смартфона Android

Это отдельная история, которая раздражает меня сильнее всего. Открываете страницу смартфона — там красивые фотографии городских пейзажей, портретов, ночных сцен. Мелким шрифтом написано «фото сделано на [название смартфона]». Покупаете и получаете совсем другой результат.

Во-первых, рекламные фото снимаются профессиональными фотографами в идеальных условиях освещения, с профессиональным пост-продакшном. «Снято на смартфон» не означает, что именно так будет выглядеть ваша фотография. Во-вторых, маркетинг вокруг камеры смартфона полон конкретного вранья:

108 МП — это pixel binning: реальная съемка идет в 12-27 МП через объединение пикселей. Итоговое фото мягче, чем с честного 50 МП сенсора.

«Оптический зум 10x» у большинства смартфонов гибридный, то есть часть увеличения цифровая. Честный оптический зум встречается редко и стоит дорого.

размер сенсора 1/1.55″ у бюджетного и флагманского смартфона — одинаковая цифра, но качество объектива, обработки и алгоритмов совершенно разное.

«профессиональный портретный режим» — это алгоритм размытия фона, который часто обрезает волосы, уши и воротники.

Единственный способ оценить фото на камеру телефона Android — посмотреть примеры в независимых обзорах в реальных условиях. Не студийные снимки с сайта производителя, а снятые в помещении при обычном освещении, на улице в пасмурную погоду, ночью без штатива. Вот там видна реальная картина.

Сколько баллов AnTuTu набирают смартфоны

Баллы в AnTuTu — это отдельный вид спорта. Китайские производители давно придумали способ улучшить результаты: тестируют смартфоны в условиях морозильной камеры при минусовой температуре. Чип не перегревается, не снижает частоты и набирает значительно больше баллов, чем в реальной жизни. Это секрет Полишинеля в индустрии, все об этом знают, но цифры продолжают публиковаться.

Вторая проблема: даже при честном тесте смартфон показывает пиковую производительность в течение нескольких секунд или минут. Потом чип нагревается и начинается троттлинг (принудительное снижение частот для охлаждения). Реальная производительность под длительной нагрузкой может отличаться от AnTuTu-результата на 20-40%.

Как это выглядит в цифрах:

смартфон набирает 1 600 000 баллов AnTuTu в официальном тесте;

в реальной игровой сессии через 10 минут производительность падает до уровня смартфона с результатом 1 200 000;

два смартфона с одинаковым чипом могут вести себя совершенно по-разному в зависимости от качества системы охлаждения.

Сколько баллов AnTuTu должен набирать смартфон, уже рассказывали, и информация там реально полезная. Но главный вывод: AnTuTu — это не показатель реальной производительности в ежедневном использовании. Это число, которое производители используют для маркетинга. Смартфон в AnTuTu с миллионом баллов может тормозить в реальной жизни, если у него плохое охлаждение или агрессивный троттлинг.

AnTuTu показывает пиковую производительность в идеальных условиях.

На что смотреть вместо AnTuTu: тесты троттлинга в независимых обзорах, реальные игровые тесты с замером температуры и FPS на протяжении 30 минут. Там видно, как смартфон ведет себя на самом деле.

Расширение ОЗУ на телефоне Android

Финальный кейс — расширение ОЗУ на Android, которое стало массовым маркетинговым приемом последних лет. Производители предлагают смартфон с «12 ГБ ОЗУ», а в мелком тексте написано «8 ГБ физическая + 4 ГБ виртуальная». На коробке при этом написано просто «12 ГБ».

Виртуальная оперативная память — это не ОЗУ в классическом смысле. Это часть флеш-памяти устройства, которая используется как подкачка. Физическая ОЗУ работает на скоростях порядка 50-70 ГБ/с. Флеш-память, используемая для расширения — в 10-20 раз медленнее. Это не одно и то же.

Расширение ОЗУ не добавляет оперативную память и не делает смартфон быстрее.

Что реально происходит при расширении ОЗУ:

смартфон не держит больше приложений в фоне;

скорость работы с этой «памятью» несопоставима с физической ОЗУ;

при активном использовании расширенная память не ускоряет работу, а лишь замедляет выгрузку приложений;

флеш-память имеет ограниченный ресурс перезаписи, то есть ее активное использование ускоряет износ.

Работает ли смартфон быстрее через расширение ОЗУ, мы проверяли по фактам, и результат оказался предсказуемый: нет. Смартфон с 8 ГБ физической ОЗУ и без виртуальной в большинстве сценариев быстрее, чем смартфон с 6 ГБ физической плюс 6 ГБ виртуальной. Просто потому что скорость памяти важнее ее объема. Расширение ОЗУ на телефоне — это способ написать большую цифру на коробке, а не реальное улучшение производительности.

Все пять примеров объединяет одно: производители берут реальную технологию, выбирают из нее лучший показатель в лучших условиях и выносят его в характеристики как норму. Честные важные характеристики смартфона — это типичная яркость, реальный тест автономности, независимые примеры фото в плохих условиях и тест троттлинга. Именно этого производители вам не показывают. Ищите независимые обзоры — там правда.