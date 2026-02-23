Как производители смартфонов экономят на мелочах, которые вы не замечаете

Герман Вологжанин

Смартфон — это всегда комбинация множества параметров. И чаще всего при выборе подходящего для себя устройства мы смотрим на характеристики экрана, камеры, аккумулятора и процессора, что вполне логично. Ведь именно они составляют основную ценность той или иной модели. Однако попытка извлечь из конечного продукта максимальную выгоду заставляет производителей смартфонов экономить буквально на мелочах, которые многие из нас не замечают. А зря.

Как производители смартфонов экономят на мелочах, которые вы не замечаете. Мелочи, на которые стоит обращать внимание. Фото.

Мелочи, на которые стоит обращать внимание

Комплект поставки смартфона

Частенько производители прибегают к экономии на комплектации смартфона. Обычно они убирают зарядку и чехол, извлекая тем самым двойную выгоду. Во-первых, производители экономят на самих аксессуарах. Во-вторых, на транспортировке устройства из-за уменьшения коробки. В-третьих, они вынуждают пользователя докупать оригинальные зарядки и чехлы по априори завышенной цене.

Для производителя выгода очевидна, хотя, казалось бы, сэкономил он на какой-то мелочи. Но ее значимость ты осознаешь только когда начинаешь приплюсовывать к чеку смартфона стоимость дополнительных аксессуаров.

Экраны с технологией LTPO

Технология LTPO позволяет смартфону менять частоту обновления экрана в широком диапазоне 1-120 Гц. На качество изображения это никак не влияет, но оказывает серьезное воздействие на автономность устройства.

Экраны с технологией LTPO. Технология LTPO решает! Фото.

Технология LTPO решает!

При прочих равных смартфон с LTPO разряжается намного медленнее, чем модель без поддержки данной технологии. И для производителя ее внедрение ничего не стоит, зато как сказывается на опыте эксплуатации…

Тип сканера отпечатков

Сегодня почти у каждого смартфона есть подэкранный сканер отпечатков. Но мало кто задумываются, что они бывают двух типов: оптические и ультразвуковые. В попытке сэкономить производители обычно выбирают первый тип сканера, поскольку он чуточку дешевле.

Как и в случае с другими мелочами, тип сканера отпечатков влияет на опыт взаимодействия с устройством. Оптический дактилоскоп срабатывает не очень шустро, располагается в самом низу экрана, доставляя определенные неудобства, а еще слепит глаза в темноте. Так что его недостатки в сравнении с ультразвуковым сканером очевидны.

Качество виброотклика на Android

Для многих пользователей вибрация телефона не играет важную роль. Однако именно она зачастую определяет качество устройства. Линейный вибромотор, работающий по оси X, — это приятная тактильная отдача при наборе текста, а также множество эффектов в системе.

Качество виброотклика на Android. Линейное вибро не хочется отключать. Фото.

Линейное вибро не хочется отключать

Но, как вы уже догадались, производитель может сэкономить, установив Z-осевое вибро или вообще мотор с эксцентриком, который только и делает, что жужжит. Такую вибрацию хочется отключить сразу же, как только берешь смартфон в руки, и весь шарм пропадает.

Функция беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка — это довольно спорная функция, к которой есть много вопросов. В частности, необходимость ее подключения к источнику питания по тому самом проводу. Однако есть у нее и очевидные плюсы:

  • разъем и кабель не изнашиваются;
  • можно использовать беспроводные повербанки;
  • удобство использования в автомобиле.

Для производителя беспроводная зарядка — это мелочь, заключающаяся в установке специальной катушки. Но стоит ее убрать, как пользователь лишается целого ряда преимуществ.

Лонгриды для вас
Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает

В мае этого года я совершил камбэк и вернулся на iPhone. 4 года смартфоны на ОС Google служили мне верой и правдой, но претензий к моему последнему POCO F5 Pro накопилась уйма, и я решил, что больше эксперименты на себе ставить не хочу и вернусь туда, где всё по-прежнему стабильно и понятно — на iPhone. Собственно, это я и проделал. С того момента уже прошло полгода, и теперь я готов поделиться с вами впечатлениями, чего же мне не хватает на iOS, что было на Андроиде.

Читать далее
ТОП смартфонов с AliExpress по выгодному курсу: какие модели подешевели сильнее всего

В этом году распродажа Черная Пятница удачно совпала с укреплением рубля по отношению к доллару, что привело к сильному снижению цен на AliExpress. В частности, на технику, среди разных видов которой нас в первую очередь интересуют смартфоны. Пока российские магазины в большинстве своем привлекают фейковыми скидками, на AliExpress они реальные. И чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ТОП смартфонов с Черной Пятницы.

Читать далее
Какой смартфон сейчас лучше: OnePlus 13 или OnePlus 15. Большое сравнение

Пропустив 14-е поколение, в 2025 году компания OnePlus сразу выпустила флагман 15-й серии. Причем он почти одновременно вышел как в Китае, так и на глобальном рынке, и сейчас доступен даже в России. Оба смартфона активно продаются, а потому сравнение OnePlus 13 и OnePlus 15 выглядит более чем уместным. Но какую модель с учетом их текущих цен лучше выбрать? В этом и попробуем разобраться.

Читать далее
