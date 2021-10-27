Как прокачать Android-смартфон с помощью Google Объектива

У Google много крутых сервисов и приложений. Google Play, Gmail, Chrome, YouTube — их знают и используют ну практически все. Есть менее приметные службы вроде Google Сообщений или Google Календаря. Они особенно не отсвечивают, потому что являются скорее инструментами для пассивного использования. Но бывают и очень недооценённые сервисы, которыми нужно пользоваться активно, чтобы ощутить все их преимущества. Например, Google Объектив, которому даже характеристику однозначную дать сложно.

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Google Объектив — это супер-приложение Google для распознавания всего и вся. Супер не в том смысле, что лучше него нет ничего, а в том, что это приложение совмещает в себе множеством механизмов, ориентированных на разные сценарии использования. Объектив встроен во многие приложения Google — например, в Google Фото или Chrome, — но при необходимости вы можете скачать его и отдельно.

Найти объект по фото

Google Объектив может помочь вам в распознавании объектов, название или предназначение которых вы не знаете. Например, этим летом на даче я заметил паука, которого до этого встречал только в более южных широтах. Я сфотографировал его, а Google Объектив рассказал мне, что это за вид и стоит ли его бояться.

Сфотографируйте или сделайте скриншот объекта;

Запустите Google Фото и откройте фото с объектом;

В нижней части экрана нажмите на значок Объектива;

Дождитесь распознавания и найдите информацию о нём.

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В моём случае благодаря Google Объективу выяснилось, что паук, которого я искал, действительно встречается на юге, но скорее всего из-за аномальной жары, которая стояла этим летом, этот вид мигрировал в более северные широты. К счастью, он оказался не ядовитым. Спасибо Google Объективу.

Перевести рукописный текст в печатный

Google Объектив очень умный. Он может не просто перевести текст с фотографии в печатный формат, но и отлично распознаёт рукописные записи. Я попробовал написать на листке бумаги сначала своё имя, но распознать его для Объектива было слишком просто.

Скачайте Google Объектив из Google Play;

Запустите приложение и выберите «Текст»;

Сделайте снимок текста, а потом выделите его;

Дождитесь распознавания, а потом скопируйте.

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Чтобы усложнить задачу, я дописал фразу «Испытания Гугл объектива» максимально корявым почерком, на какой только был способен. Но приложение распознало и его, хоть и не полностью. Его почему-то смутило слово «Гугл», написанное кириллицей, которое Объектив не распознал. При необходимости написанное можно даже прослушать вслух.

Как перевести текст с фото

Google объектив — это отличный переводчик, который способен перевести текст на внешних носителях, например, на документах или в учебнике. Просто включаем специальный режим, наводим объектив камеры на текст, ждём распознавания, а потом выделяем нужный фрагмент и получаем готовый результат.

Откройте Google Объектив на смартфоне;

Выберите «Перевод» (доступен офлайн-режим);

Сфотографируйте текст, который нужно перевести;

Выберите языковую пару и получите готовый перевод.

Как убрать лишние объекты с фото на Android

Очень удобно, что Google Объектив работает в режиме наложения. То есть переведённый текст накладывается поверх основного. Это видно на скриншотах выше, где сначала текст даётся на русском, а потом на английском. Но при желании вы можете просто выделить его, а потом скопировать и вставить туда, куда нужно (в хорошем смысле).

Как узнать одежду по фото

Сколько раз у вас было, что вы увидели на человеке какую-то вещь, которую захотели себе — настолько она крутая? У меня — много раз. Особенно обидно, когда у тебя даже есть фотография или картинка, но ты не можешь распознать, что именно одето на персонаже. В таких случаях Google Объектив пригодится на 100%.

Запустите Google Объектив на смартфоне;

Включите режим «Товары» и наведите камеру на картинку;

Сфотографируйте её и дождитесь распознавания;

Перейдите к поисковой выдаче по похожим товарам.

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Как ни странно, но Google Объектив предлагает не только похожие вещи, но и конкретно те, которые вы увидели на человеке, распознавая не только название и бренд, но и открывая доступ к магазинам, где такие вещи можно купить прямо сейчас. Да, настолько удачное распознавание происходит не всегда, но ведь происходит же!