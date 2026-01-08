Как проверить б/у телефон Xiaomi перед покупкой с рук

Кто бы что ни думал, но б/у смартфоны Xiaomi пользуются спросом на вторичном рынке. И пусть они не так популярны как iPhone, фанат, желающий сэкономить, всегда найдет нужное устройство подешевле. Но среди них предостаточно восстановленных или отремонтированных смартфонов, причем не всегда в проверенных сервисах. Чтобы не нарваться на подделку или неликвид, рекомендуем проверить Xiaomi перед покупкой.

Как проверить б/у телефон Xiaomi перед покупкой с рук. На что обратить внимание при покупке Xiaomi с рук? Фото: xiaomitime.com. Фото.

На что обратить внимание при покупке Xiaomi с рук? Фото: xiaomitime.com

Как узнать IMEI на смартфоне Xiaomi

Проверить IMEI на Xiaomi нужно в первую очередь — впрочем как и на любом другом устройстве. В этом случае вы сможете убедиться в подлинности смартфона. Чтобы не лазить по настройкам, достаточно ввести #06#, а затем сравнить с комбинацией на коробке. Если IMEI не совпадают, это может говорить о замене материнской платы.

Как узнать IMEI на смартфоне Xiaomi. Обязательно изучите IMEI и серийный номер на Xiaomi, чтобы сравнить с тем, который указан на коробке. Фото.

Обязательно изучите IMEI и серийный номер на Xiaomi, чтобы сравнить с тем, который указан на коробке

Также обратите внимание на номер модели в разделе настроек «Об этом устройстве». Последняя буква указывает на принадлежность смартфона к определенному региону.

  • G — глобальная версия с полной поддержкой сервисов Google и всеми частотами LTE или 5G.
  • С — версия для китайского рынка без сервисов Google и без Band 20 для работы сотовой сети, может отличаться прошивка.
  • I — смартфон Xiaomi для Индии, где может не работать NFC.

Кстати, чем отличается глобалка Xiaomi от китайской версии можете узнать в нашей статье.

CIT Xiaomi — что это

У Xiaomi есть собственный диагностический интерфейс — тест контроля и идентификации (Control and Identification Test, CIT). Эта функция позволяет проверить внутренние компоненты без разборки телефона, используя встроенные возможности. Чтобы войти в это меню, сделайте следующее:

CIT Xiaomi — что это. Через меню CIT можно проверить работоспособность модулей смартфона. Фото.

Через меню CIT можно проверить работоспособность модулей смартфона

  1. перейдите в Настройки — «О телефоне».
  2. Выберите «Все характеристики» и нажмите на пункт «Версия ядра» пять раз;
  3. Либо наберите в приложении телефон комбинацию *#*#64663#*#*.

Секретные коды Xiaomi, которые прокачают ваш смартфон на HyperOS

Так вы получите доступ к меню CIT, где есть полезные функции. Например, можно выполнить проверку работоспособности следующих деталей:

  • Калибровка дисплея: просмотрите все цвета, чтобы выявить выгорание или битые пиксели на AMOLED‑экране.
  • Сенсорный экран: проверьте линии на сенсорной панели — убедитесь, что на сетке нет нерабочих зон.
  • Проверка аудио: протестируйте динамик и гарнитуру на наличие треска или низкочастотных помех.
  • Функциональность датчиков в смартфоне: убедитесь, что датчик приближения и гироскоп работают корректно.

Также меню позволяет проверить вибрацию на Xiaomi, работу SIM-карты, клавиатуру и многое другое.

Как узнать состояние батареи Xiaomi

Как и в случае с iPhone, нужно посмотреть состояние батареи на Xiaomi. Это важно для того, чтобы понять, хорошо ли она будет держать заряд в дальнейшем или потребуется замена. А это уже повод для скидки. Количество циклов перезарядки аккумулятора также позволяет узнать, насколько интенсивно пользовались телефоном.

Как узнать состояние батареи Xiaomi. Проверяем срок службы батареи в обязательном порядке. Фото.

Проверяем срок службы батареи в обязательном порядке

Если раньше на Android для этого приходилось пользоваться сторонним софтом, то теперь можно просто зайти в раздел настроек «Батарея» — «Защита батареи» и посмотреть статистику использования. Там же, кстати, активируется ограничение по зарядке, которое продлевает срок службы.

Почему Google и Apple не производят собственные смартфоны. Да-да, это так

Как узнать версию прошивки на телефоне Xiaomi

Покупка Xiaomi с рук — большой риск, ведь в смартфоне может стоять неоригинальная прошивка. Многие так делают в попытке улучшить устройство или чтобы не переплачивать за глобальную версию в магазине — она обычно дороже. Убедиться в этом можно при помощи приложения MemeOS Enhancer: оно отобразит не только наличие кастомной прошивки, но и различных модификаций IMEI, которые вообще-то запрещены законом.

Как узнать версию прошивки на телефоне Xiaomi. Кастомная прошивка может навредить телефону. Фото.

Кастомная прошивка может навредить телефону

Ну и самое главное — убедитесь, что выполнен выход из учетной записи Xiaomi. Если она останется на смартфоне, вы попросту не сможете его активировать и настроить заново, а также войти в свой аккаунт. Возникнут вопросы — пишите в наш Телеграм-чат, мы всегда ответим!

