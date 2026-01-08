Как проверить б/у телефон Xiaomi перед покупкой с рук

Кто бы что ни думал, но б/у смартфоны Xiaomi пользуются спросом на вторичном рынке. И пусть они не так популярны как iPhone, фанат, желающий сэкономить, всегда найдет нужное устройство подешевле. Но среди них предостаточно восстановленных или отремонтированных смартфонов, причем не всегда в проверенных сервисах. Чтобы не нарваться на подделку или неликвид, рекомендуем проверить Xiaomi перед покупкой.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАЛИ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Как узнать IMEI на смартфоне Xiaomi

Проверить IMEI на Xiaomi нужно в первую очередь — впрочем как и на любом другом устройстве. В этом случае вы сможете убедиться в подлинности смартфона. Чтобы не лазить по настройкам, достаточно ввести #06#, а затем сравнить с комбинацией на коробке. Если IMEI не совпадают, это может говорить о замене материнской платы.

Также обратите внимание на номер модели в разделе настроек «Об этом устройстве». Последняя буква указывает на принадлежность смартфона к определенному региону.

G — глобальная версия с полной поддержкой сервисов Google и всеми частотами LTE или 5G.

— глобальная версия с полной поддержкой сервисов Google и всеми частотами LTE или 5G. С — версия для китайского рынка без сервисов Google и без Band 20 для работы сотовой сети, может отличаться прошивка.

— версия для китайского рынка без сервисов Google и без Band 20 для работы сотовой сети, может отличаться прошивка. I — смартфон Xiaomi для Индии, где может не работать NFC.

Кстати, чем отличается глобалка Xiaomi от китайской версии можете узнать в нашей статье.

CIT Xiaomi — что это

У Xiaomi есть собственный диагностический интерфейс — тест контроля и идентификации (Control and Identification Test, CIT). Эта функция позволяет проверить внутренние компоненты без разборки телефона, используя встроенные возможности. Чтобы войти в это меню, сделайте следующее:

перейдите в Настройки — «О телефоне». Выберите «Все характеристики» и нажмите на пункт «Версия ядра» пять раз; Либо наберите в приложении телефон комбинацию *#*#64663#*#*.

Секретные коды Xiaomi, которые прокачают ваш смартфон на HyperOS

Так вы получите доступ к меню CIT, где есть полезные функции. Например, можно выполнить проверку работоспособности следующих деталей:

Калибровка дисплея : просмотрите все цвета, чтобы выявить выгорание или битые пиксели на AMOLED‑экране.

: просмотрите все цвета, чтобы выявить выгорание или битые пиксели на AMOLED‑экране. Сенсорный экран : проверьте линии на сенсорной панели — убедитесь, что на сетке нет нерабочих зон.

: проверьте линии на сенсорной панели — убедитесь, что на сетке нет нерабочих зон. Проверка аудио : протестируйте динамик и гарнитуру на наличие треска или низкочастотных помех.

: протестируйте динамик и гарнитуру на наличие треска или низкочастотных помех. Функциональность датчиков в смартфоне: убедитесь, что датчик приближения и гироскоп работают корректно.

Также меню позволяет проверить вибрацию на Xiaomi, работу SIM-карты, клавиатуру и многое другое.

Как узнать состояние батареи Xiaomi

Как и в случае с iPhone, нужно посмотреть состояние батареи на Xiaomi. Это важно для того, чтобы понять, хорошо ли она будет держать заряд в дальнейшем или потребуется замена. А это уже повод для скидки. Количество циклов перезарядки аккумулятора также позволяет узнать, насколько интенсивно пользовались телефоном.

Если раньше на Android для этого приходилось пользоваться сторонним софтом, то теперь можно просто зайти в раздел настроек «Батарея» — «Защита батареи» и посмотреть статистику использования. Там же, кстати, активируется ограничение по зарядке, которое продлевает срок службы.

Почему Google и Apple не производят собственные смартфоны. Да-да, это так

Как узнать версию прошивки на телефоне Xiaomi

Покупка Xiaomi с рук — большой риск, ведь в смартфоне может стоять неоригинальная прошивка. Многие так делают в попытке улучшить устройство или чтобы не переплачивать за глобальную версию в магазине — она обычно дороже. Убедиться в этом можно при помощи приложения MemeOS Enhancer: оно отобразит не только наличие кастомной прошивки, но и различных модификаций IMEI, которые вообще-то запрещены законом.

Ну и самое главное — убедитесь, что выполнен выход из учетной записи Xiaomi. Если она останется на смартфоне, вы попросту не сможете его активировать и настроить заново, а также войти в свой аккаунт. Возникнут вопросы — пишите в наш Телеграм-чат, мы всегда ответим!