Как проверить на вирусы Андроид-смартфон

Большинству пользователей современных Android-смартфонов кажется, что подцепить вирус сейчас практически невозможно. Во многом с ними можно согласиться, особенно с учетом того, что большинство производителей внедрили в свои устройства нативные способы проверки безопасности. Однако на просторах интернета то и дело появляются громкие заголовки вроде: вирус в календаре на Андроиде или вирус на андроид всплывающие окна, а значит, проверка смартфона на вредоносное ПО до сих пор не теряет своей актуальности. В статье предлагаю разобрать лучшие способы проверки вашего телефона и определиться, когда следует начинать бить тревогу.

Я пользуюсь Android-смартфонами еще со времен Android 2.2 Froyo и с подобными проблемами не сталкивался никогда. Я, честно говоря, еще с года 2009 забыл про антивирусы и не устанавливал их даже на Windows-машины. Да, пару раз в год можно было словить троян, но на этот случай всегда была утилита Dr.Web CureIt.

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Есть ли вирусы на Android

Для начала следует разобраться, что такое вирус в глобальном смысле:

Вирус - это отдельный вид вредоносных программ, которые внедряются в код другого софта и распространяют свои копии по разным каналам связи. Основная цель вируса — его распространение.

Так вот. Вирусов, в привычном понимании этого слова, на Андроид нет, так как распространяться вирусы на Android не умеют. Однако существуют аналоги, которые именуются вредоносным ПО. Они внедряются в ваш смартфон и крадут оттуда определенные данные или незаметно списывают деньги.

Какие бывают вирусы на телефоне

Разновидностей вредосносного ПО на Android существует огромное множество. Всех перечислить и не получится, но вот основные из представителей:

Рекламные вирусы (подсовывают баннеры).

Вирусы с SMS или веб-подпиской (списывают деньги через активную ссылку).

Программы, которые заваливают вас сообщениями.

Трояны-вымогатели (закрывают доступ к телефону и требуют выкуп).

Программы-вайперы (стирают все файлы с устройства).

RAT-трояны (могут удаленно управлять вашим телефоном).

Банковские трояны (воруют данные банковских карт).

Как узнать есть ли вирус на телефоне

Распознать вредоносную программу на смартфоне бывает крайне сложно. В последнее время мошенники научились очень качественной маскировке. Часто случается так, что даже в Google Play встречаются такие программы, которые способны вывести ваш смартфон из состояния равновесия.

В принципе, все основные рекомендации вытекают из списка подобных программ выше. Заметили, что списали деньги с банковской карты — стоит провериться. Приходят непонятные СМС или телефон быстро садится — считайте, что это первый звоночек.

Ну и, конечно, важно оценить поведение смартфона с течением времени. Предположим, что вы недавно скачали на стороннем ресурсе приложения для знакомств, а спустя пару дней телефон начал жить своей жизнью. В таком случае вашему устройству необходима проверка.

Как проверить Android на шпионские программы

Способов проверки Android на вирусы существует очень много. Понятно, что самым эффективным способом борьбы будет установка приложений только из официальных источников и магазина приложений Google Play.

Однако, если вы уже заметили подозрительную активность на смартфоне, можете скачать специальное приложение, которое поможет вам распознать программы, обладающие подозрительной активностью. Плюс к этому добавит несколько плюшек вроде проверки приложений перед их установкой и скрытия личных фотографий в отдельный альбом.

Скачать Антивирус

Единственное, что я бы не рекомендовал, это включать автосканирование. Кто бы что ни говорил, а вредоносное по на Android встречается очень редко, При соблюдении всех мер предосторожности, вам вряд ли может понадобиться постоянная проверка. Приложение лучше использовать в крайних случаях.

Как защитить смартфон от взлома

Google давно поняла всю опасность вредоносных программ и обеспечила смартфоны своих пользователей качественной защитой. Магазин Google Play имеет встроенный антивирус Play Protect, который чутко охраняет не только приложения из официальных источников, но и поступающие извне.

Вы также можете помочь Google Protect улучшить защиту вашего смартфона. Для этого необходимо выставить некоторые настройки в Google Play, благодаря которым все сведения о подозрительных приложениях будут отправляться прямиком в Google.

Откройте приложение Google Play.

В правом верхнем углу экрана нажмите на значок профиля.

Выберите Play Защита затем Настройки.

Включите параметры Проверять угрозы безопасности и Помочь улучшить защиту.

Кстати, вы обращали внимание, что в последние несколько лет все программы надоедают нам разными разрешениями доступа к той или иной функции: разрешите доступ к галерее, разрешите доступ к микрофону и так далее. Делается это как раз за тем, чтобы какой-нибудь производственный калькулятор случайно не начал следить за вами через камеру.

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Поэтому главный совет, который можно дать на этот счет: внимательно смотрите за тем, какие права вы предоставляете каждой программе. А если вам кажется, что на телефоне появился вирус, проверьте доступ приложений к различным функциям:

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки, Приложения.

Разрешения приложений.

Ознакомьтесь со списком программ, отключите подозрительное ПО.

Если вышеупомянутые способы не помогли вам, рекомендую статью автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Коллега подробно рассказал о том, как заблокировать рекламные приложения и уберься от фишинговых атак. Плюс, не забывайте про наш Телеграм-чат.