Как проверить смартфон по IMEI и для чего это нужно

У каждого смартфона есть IMEI — уникальный идентификационный номер мобильного устройства. Как правило, у современных моделей их два по количеству поддерживаемых SIM-карт. Оба представляют собой 15-значный код, по которому можно многое узнать об устройстве. В этом тексте выясним, для чего нужна проверка IMEI, что с ее помощью можно узнать, и как ее выполнить. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Что можно определить по IMEI

IMEI — настолько важный идентификатор, что по нему можно узнать почти всю подноготную устройства, а именно:

модель смартфона;

регион, для которого он выпущен;

статус блокировки, если смартфон является краденным;

гарантийный статус;

историю активаций и официальных ремонтов;

статус блокировки смартфона под конкретного оператора;

подлинность мобильного устройства.

Подавляющее большинство людей интересует именно последний пункт. Ведь, зная IMEI, после покупки устройства вы можете понять, является ли он подделкой или оригиналом.

Как узнать IMEI телефона

Определить IMEI можно несколькими способами. Во-первых, идентификатор указывается на упаковке устройства, а также на специальной наклейке, которую вы могли видеть на спинке смартфона. Во-вторых, IMEI часто указывается на слоте для установки SIM-карт. Также его можно узнать через настройки смартфона, отыскав одноименный пункт.

Универсальный вариант — ввод специальной команды посредством номеронабирателя:

Запустите приложение «Телефон». Введите команду *#06#. Ознакомьтесь с информацией об IMEI.

Сразу после ввода команды вы увидите на экране несколько идентификаторов, два из которых будут соответствовать IMEI. По ним в дальнейшем вы сможете проверить телефон.

Как проверить IMEI смартфона

Прежде всего вы должны убедиться, что IMEI смартфона на упаковке и в настройках системы совпадают. Различия явно свидетельствуют о подделке устройства. Далее необходимо обратиться к сервису проверки IMEI, который есть у каждого известного производителя:

Если вам не удастся найти официальный сервис, воспользуйтесь сайтом imei.info. Далее вне зависимости от выбранного способа действуйте следующим образом:

Введите любой из двух IMEI. Примите условия пользовательского соглашения и нажмите «OK» («Отправить»). При необходимости пройдите капчу.

Если все сделано верно, на экране вы увидите статус устройства. В случае, если оно оригинальное, сервис покажет его модель и срок действия гарантии. Если вам попалась подделка — вы не сможете проверить IMEI, поскольку идентификатора нет в базе.