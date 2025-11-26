Как проверить смартфон по IMEI и для чего это нужно

Герман Вологжанин

У каждого смартфона есть IMEI — уникальный идентификационный номер мобильного устройства. Как правило, у современных моделей их два по количеству поддерживаемых SIM-карт. Оба представляют собой 15-значный код, по которому можно многое узнать об устройстве. В этом тексте выясним, для чего нужна проверка IMEI, что с ее помощью можно узнать, и как ее выполнить. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Как проверить смартфон по IMEI и для чего это нужно. Что IMEI может рассказать о вашем смартфоне. Фото.

Что IMEI может рассказать о вашем смартфоне

Что можно определить по IMEI

IMEI — настолько важный идентификатор, что по нему можно узнать почти всю подноготную устройства, а именно:

  • модель смартфона;
  • регион, для которого он выпущен;
  • статус блокировки, если смартфон является краденным;
  • гарантийный статус;
  • историю активаций и официальных ремонтов;
  • статус блокировки смартфона под конкретного оператора;
  • подлинность мобильного устройства.

Подавляющее большинство людей интересует именно последний пункт. Ведь, зная IMEI, после покупки устройства вы можете понять, является ли он подделкой или оригиналом.

Как узнать IMEI телефона

Определить IMEI можно несколькими способами. Во-первых, идентификатор указывается на упаковке устройства, а также на специальной наклейке, которую вы могли видеть на спинке смартфона. Во-вторых, IMEI часто указывается на слоте для установки SIM-карт. Также его можно узнать через настройки смартфона, отыскав одноименный пункт.

Как узнать IMEI телефона. IMEI доступен даже в настройках. Фото.

IMEI доступен даже в настройках

Универсальный вариант — ввод специальной команды посредством номеронабирателя:

  1. Запустите приложение «Телефон».
  2. Введите команду *#06#.
  3. Ознакомьтесь с информацией об IMEI.
Как узнать IMEI телефона. Универсальный способ определения IMEI. Фото.

Универсальный способ определения IMEI

Сразу после ввода команды вы увидите на экране несколько идентификаторов, два из которых будут соответствовать IMEI. По ним в дальнейшем вы сможете проверить телефон.

Как проверить IMEI смартфона

Прежде всего вы должны убедиться, что IMEI смартфона на упаковке и в настройках системы совпадают. Различия явно свидетельствуют о подделке устройства. Далее необходимо обратиться к сервису проверки IMEI, который есть у каждого известного производителя:

Если вам не удастся найти официальный сервис, воспользуйтесь сайтом imei.info. Далее вне зависимости от выбранного способа действуйте следующим образом:

  1. Введите любой из двух IMEI.
  2. Примите условия пользовательского соглашения и нажмите «OK» («Отправить»).
  3. При необходимости пройдите капчу.
Как проверить IMEI смартфона. Указать можно любой из двух IMEI. Фото.

Указать можно любой из двух IMEI

Если все сделано верно, на экране вы увидите статус устройства. В случае, если оно оригинальное, сервис покажет его модель и срок действия гарантии. Если вам попалась подделка — вы не сможете проверить IMEI, поскольку идентификатора нет в базе.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти

Doogee S200 Ultra — флагман линейки защищённых смартфонов с мощной начинкой и футуристическим дизайном в стиле меха-эстетики. Модель получила процессор MediaTek Dimensity 7400, гигантскую батарею на 11000 мА·ч и уникальный дополнительный AMOLED-дисплей на задней панели. Это не просто брутальный кирпич для стройки — это попытка совместить серьёзную защиту по стандартам IP69K и MIL-STD-810H с производительностью, достаточной для игр и повседневных задач. Звучит всё это отлично, но на самом деле всё ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд? Давайте разберёмся.

Пользователи флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro всё чаще сталкиваются с проблемой вздутия аккумуляторов, что приводит к появлению щели между рамкой и задней крышкой устройства. Особенно много жалоб зафиксировано на китайской платформе Weibo, где пользователи отмечают массовый характер этой неисправности. Владельцы аппаратов сообщают, что, несмотря на действующую гарантию, в официальных сервисных центрах Xiaomi нередко отказывают в бесплатной замене батареи, ссылаясь на внутренние регламенты компании.

10 июня Государственная дума Российской Федерации в окончательном третьем чтении приняла закон о создании единого национального мессенджера. Формальный повод — необходимость объединения функций отечественных цифровых сервисов в рамках одного приложения. Но что на самом деле? Каким будет национальный мессенджер России и какое будущее ждет WhatsApp и Telegram после его появления?

Как был снят самый знаменитый астроснимок 2025 года. Это не ИИ
Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Как правильно настроить WhatsApp на iPhone, чтобы избавиться от спама
