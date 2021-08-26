Как проявить фотоплёнку с помощью телефона

Думаю, у вас, как и у меня, завалялись дома непроявленные фотоплёнки. Проявить их, наверное, всё ещё можно. Но даже просто найти фотоателье, где этим займутся, будет нетривиальной задачей, не говоря уже о цене, которая явно будет не самой низкой, учитывая специфичность предоставляемой услуги. Так бы и лежала плёнка мёртвым грузом где-нибудь в шкафу или на антресолях, если бы не специальное приложение для Android, которое позволяет в считанные секунды оцифровать фотоплёнку телефоном.

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Приложение, о котором я говорю, называется FilmBox. По умолчанию оно бесплатное, но есть возможность оформить платную подписку и получить расширенный набор функций. По факту можно и не платить, потому что функция оцифровки фото работает по умолчанию без дополнительных условий. Но есть один или два сценария, когда подписка для вас будет просто обязательной. Об этом расскажу ниже, а заодно подскажу, какой тариф лучше выбрать.

Как оцифровать фотоплёнку

Вот как всё устроено:

Скачайте приложение FilmBox из Google Play;

Запустите его и на этапе оформления платной подписки нажмите «Пропустить»;

Откройте приложению доступ к камере;

На компьютере откройте сайт photomyne.com/backlight (это подсветка нужного тона);

Поднесите плёнку к экрану вертикально на расстояние 4-5 см и наведите на неё камеру так, чтобы перфорация попадала в объектив;

Нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте в течение 3 секунд.

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Несмотря на то что функция сканирования фотоплёнки доступна по умолчанию, возможность сохранять оцифрованные фотографии есть только в платной версии. Обычно я не имею привычки рекомендовать читателям оформлять платный тариф, но в данном случае, если у вас большой объём кадров, которым требуется оцифровка, можете оформить подписку на месяц за 459 рублей, оцифровать всё, что нужно, выгрузить снимки в облако, а потом отписаться.

Качество оцифровки фотоплёнки меня радует. Но учитывайте, что оно напрямую зависит от нескольких факторов:

Во-первых, нужно, чтобы монитор , на котором вы включаете сайт photomyne.com, который подсвечивает плёнку, имел высокое разрешение . Мой MacBook Air с HD-разрешением для этого подходит не лучшим образом. Поэтому я выходил из ситуации с помощью iPad с Retina-экраном.

, на котором вы включаете сайт photomyne.com, который подсвечивает плёнку, . Мой MacBook Air с HD-разрешением для этого подходит не лучшим образом. Поэтому я выходил из ситуации с помощью iPad с Retina-экраном. Во-вторых, чем лучше камера вашего смартфона , чем чётче и контрастнее будет получаться итоговая фотография. Любопытный момент: чем ниже разрешение, в котором ведётся съёмка, тем лучше выходит готовый снимок (камера на 12 Мп не захватывает сетку матрицы экрана, а на 48 Мп – захватывает).

, чем чётче и контрастнее будет получаться итоговая фотография. Любопытный момент: чем ниже разрешение, в котором ведётся съёмка, тем лучше выходит готовый снимок (камера на 12 Мп не захватывает сетку матрицы экрана, а на 48 Мп – захватывает). В-третьих, лучше всего оцифровке поддаются тёмные фотографии либо светлые фотографии на тёмном фоне. Не знаю, с чем это связано, но все солнечные кадры, которые я пытался оцифровывать, неизменно оказывались более блёклыми, чем ночные. Так что учитывайте и эту особенность.

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Вообще, оцифровка старой плёнки приложению даётся на удивление хорошо. Даже светлые снимки получаются как будто чуть более винтажными, чем они есть на самом деле. Таким образом можно оцифровывать вообще любую плёнку – хоть цветную, хоть чёрно-белую. На этот случай в приложении есть функция раскраски изображения. Поэтому, если у вас найдётся старая чб-плёнка, вы сможете получить её цифровую копию, а заодно попробовать раскрасить.

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До того, как попробовать отсканировать фотоплёнку, я думал, что приложение будет врать в цветопередаче. Всё-таки для меня было странно, что камера обычного смартфона сможет распознать цвета, зафиксированные плёночным фотоаппаратом. Однако я ошибался. На выходе все цвета на снимках передавались именно в том виде, в котором они и были запечатлены. Я вижу это при прямом сравнении с проявленными фотографиями, так что приложению FilmBox от меня большой плюс.