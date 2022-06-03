Как работает эквалайзер на Яндекс.Станции Мини? Здесь вся правда

Яндекс не забрасывает свои умные колонки и, несмотря на санкции, продолжает делать их лучше. Так спустя пару недель после выхода продолжения Яндекс.Станции вышло небольшое обновление для умных колонок: в настройках приложения и Умный дом появились настройки эквалайзера для маленьких колонок Яндекса. Теперь на Яндекс.Станции можно улучшить звук — функция доступна для всех колонок. А как на практике? Ведь маленькие колонки Яндекса не обладает выдающимся качеством звучания. Проверили, как работает эквалайзер на Яндекс.Станции Лайт, Мини и базовой Яндекс.Станции первого поколения.

❗️ НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН ЖДЕТ ВАС. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

Эквалайзер в Яндекс Станции

Фишку ждали очень долго, но в конце прошлого года Яндекс обрадовал владельцев умных устройств: в настройках звука появилась возможность установить нужный пресет эквалайзера для того, чтобы колонка играла в разы лучше. Не соврали! Моя Яндекс.Станция первого поколения зазвучала и вправду лучше, наверное, почти на 100% своих возможностей.

Дело в том, что до появления эквалайзера в настройках Яндекс.Станции колонка играла не очень качественно. Грубо говоря, в нее были встроены неплохие динамики, которые нужно было адаптировать под любимый жанр вручную или с помощью пресетов, но такой возможности не было. Теперь эта возможность есть для всех владельцев умных колонок Яндекса. Настроить очень легко.

Зайдите в приложение Яндекс или Умный дом.

Зайдите в «Устройства».

Нажмите на свою Яндекс.Станцию.

Нажмите «Настройки звука» и выберите нужный пресет.

Вы также можете вручную поменять громкость каждого инструмента — на графике указаны нужные частоты. Кстати, если объединить колонки в мультирум, то на каждой колонке будет индивидуальная настройка.

Читайте также: Как увеличить время работы Galaxy Watch 4

Настройка эквалайзера Яндекс Станции

Настройте эквалайзер в Яндекс.Станции, подходящий к вашему стилю музыки. Сделать это очень просто, исходя из своих предпочтений или на слух. Вот, как правильно это сделать.

Если слушаете радио или плейлисты с популярной музыкой, то ставьте «Поп», «Танцы» или «Вечеринка», если планируете в конце дня сделать музыку погромче.

Предпочитаете речитатив под бит? Ставьте пресет «Хип-хоп», чтобы минус не перебивал голос самого артиста. Также для этого подойдет пресет «Меньше высоких» или «R’n’B».

Настройка «Рок», «Джаз» и «Метал» подойдут для фанатов AC/DC или, скажем, Green Day.

Почувствовали, что все напутали да еще и вручную где-то лишка передвинули ползунок эквалайзера, превратив звучание в сплошной «Сабвуфер тест»? Нажмите «Сбросить» вверху экрана и настройки вернутся к значению «По умолчанию».

О том, зачем нужен эквалайзер, мы писали в отдельной статье. Обязательно изучите перед настройкой!

5 фишек Яндекс.Музыки, о которых должен знать каждый

Как улучшить звук на Яндекс Станции

Если к Яндекс.Станции и Яндекс.Станции Макс нет претензий (звук в них действительно становится в разы лучше после настройки), то к двум маленьким колонкам есть определенные вопросы. Не знаю, насколько хороша обновленная Яндекс.Станция Мини, но у Лайт и Мини первого поколения нет особой возможности улучшить звук. Проверил обе, включив хит Armin van Buuren & Alesso «Leave a little love», и вот, что получилось.

У Яндекс.Станции Лайт звук плоский , без басов, но кое-какое качественное звучание вырисовывается на повышенной громкости. За счет мощности 5 Вт заметно переключение с пресета «Поп» на «Больше басов и высоких». Но на громкости 75%. При этом колонка должна находиться в маленькой комнате, например, на кухне — в большой комнате разницы не услышать.

, без басов, но кое-какое качественное звучание вырисовывается на повышенной громкости. За счет мощности 5 Вт заметно переключение с пресета «Поп» на «Больше басов и высоких». Но на громкости 75%. При этом колонка должна находиться в маленькой комнате, например, на кухне — в большой комнате разницы не услышать. Эквалайзер в Яндекс.Станции Мини не реагирует на смену пресетов вне зависимости от уровня громкости. От слова «совсем». Менял громкость, ставил более насыщенный трек с глубоким басом (выбрал Alok «Deeper»), даже перенес колонку в другую комнату, но разницы нет никакой.

То же самое подтвердили коллеги из редакции AndroidInsider.ru: никаких изменений в качестве звучания замечено не было. Попробуйте изменить настройки звука на Яндекс.Станции у себя и напишите в наш Телеграм-чат, заметили ли вы улучшения.

Получается, прокачать звук на Яндекс.Станции Мини и Лайт не получается — это абсолютно нормальное явление. Дело в том, что маленькие колонки Яндекса ориентированы в первую очередь именно для управления умным домом, а уже потом — для прослушивания музыки. Удовольствия она не приносит именно из-за компактности и низкой цены: это не JBL Flip и даже не HomePod mini — в колонках Яндекса упор сделан на взаимодействие с Алисой и умным домом.

К слову, раз уж речь зашла про JBL, то в компании до сих пор не смогли найти баланс между стабильной работой умного ассистента и качественным звуком — колонки Link Music и Link Portable также получились не самыми удачными и частенько подтупливают при работе с Алисой.

В общем, эквалайзер в маленьких Яндекс.Станциях оказался не нужен: что с ним, что без него качества звука не изменилось. А еще любая умная колонка имеет свои проблемы: в нашей статье рассказали, почему они появляются и как их исправить.