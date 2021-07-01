Как работает Гугл Фото. Интересные подробности про лучший сервис Google

Сделать хорошую фотографию сложно. Куда легче сделать просто сносную фотографию, а потом подправить её. Но если раньше заниматься редактурой снимков могли себе позволить только некоторые, сегодня это занятие стало доступно каждому. Никаких тебе фотошопов, лайтрумов и прочей братии. Просто скачиваешь «Google Фото» и вносишь необходимые коррективы, опираясь на предложения сервиса. Но в какой-то момент пользователям и этого стало мало, и они начали просить Google о внедрении кнопки «сделать красиво». Вот что из этого получилось.

Почему не отключилось безлимитное хранилище в Google Фото

За годы своего присутствия на рынке «Google Фото» прошёл путь от облачного хранилища для фотографий с претензией на удобную каталогизацию до универсального сервиса с удобным редактором, который реально улучшает снимки.

Как убрать шумы с фото

Одними из наиболее полезных фишек «Google Фото» являются функции повышения резкости и сглаживания, а также удаления шумов на фотографиях, снятых в условиях недостаточного освещения. Они позволяют сделать размытую или шумную фотографию более чёткой и чистой. Несмотря на то что, казалось бы, это проблемы разного характера, за их исправление отвечают одни и те же алгоритмы, применяя, однако, разные методики.

Методика удаления шумов, которую использует Google, может показаться совершенно нелогичной. Сначала алгоритмы определяют, какие детали страдают от шума. Затем применяется методика понижающей дискретизации. Проще говоря, Google понижает разрешение изображения, чтобы было проще справиться с нечёткими объектами в кадре, а потом заново его повышает. Результат это даёт потрясающий.

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Повышение чёткости снимка происходит плюс-минус так же. Эта технология основывается на методе понижения качества фотографии. Это нужно для того, чтобы удалить остаточное изображение, которое характерно для размытых фотографий, снятых, например, в движении, на базовом уровне. Алгоритмы выстраивают математическую модель, благодаря которой как бы достраивают изображение после удаления ореола размытия.

Посмотрите на эти фотографии, на них как нельзя лучше продемонстрирован результат работы программных алгоритмов Google:

Платные функции Google Фото

На самом деле процедуры, которые выполняют алгоритмы, довольно сложны. Если бы всё это делалось вручную, у профессионала могли бы уйти долгие часы на обработку и восполнение кадра. Однако благодаря нейросетям, которые лежат в основе «Google Фото» и других сервисов Google, обработка происходит за доли секунды. Пользователь даже не замечает, что устройство производит какие-то вычисления, а видит просто исходный и готовый результат.

А ведь это далеко не всё, что умеет «Google Фото». Более того, это пожалуй, даже самые базовые фишки сервиса. Ведь повышение чёткости и удаление шумов – это для большинства из нас наиболее простые фишки. Нам куда более интересны функции вроде размытия заднего фона, которая создаёт эффект портретной съёмки, или изменение направления освещения.

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Этим тоже занимаются алгоритмы. В первом случае Google учит смартфон смотреть на фотографию как бы с двух ракурсов, деля её пополам. В результате алгоритмы определяют объект съёмки и фон, который нужно размыть. А именно за счёт искусственного параллакса достигается точность размытия, которое не заходит на объект, а мылит только фон.

Логично, что эти функции довольно сложны в реализации. Поэтому часть из них Google делает платными. Нет, за них не нужно платить отдельно как за инструменты редактирования в Photoshop или Illustrator от Adobe. Они доступны в составе подписки Google One, которая приобретается в основном для увеличения свободного пространства в облаке для хранения больших объёмов данных. А редактирование – это лишь дополнение.