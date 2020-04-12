Как работает приложение для оформления пропусков в Москве и Московской области

Несмотря на то что пропускной режим пока собираются вводить только в Москве и Подмосковье, существует вероятность, что столичная практика постепенно будет внедряться и в регионах. Очевидно, поэтому «Минкомсвязи» выпустило приложение «Госуслуги. Стоп коронавирус» для мобильных платформ. Если вы пользуетесь iPhone, то приглашаем вас почитать разбор особенностей приложения от коллег с AppleInsider.ru, а здесь же вы найдёте подробную инструкцию по работе с версией для Android. Не пренебрегайте ей, ведь выход из дома по пропускам в вашем городе могут ввести так же быстро и неожиданно.

Пропуск на карантине

Основное предназначение приложения «Госуслуги. Стоп коронавирус» состоит в предоставлении пользователям из России специальных пропусков на выход из дома. Несмотря на то что сервис работает на базе платформы «Госуслуг», для использования приложения необязательно иметь там учётную запись. Просто если у вас она уже есть, вам будет проще, так как не придётся перепечатывать все свои данные вручную. К счастью, их нужно не так уж и много: паспортные данные, дата и место рождения, а также ваше селфи и фотография паспорта.

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Скачайте «Госуслуги. Стоп коронавирус» из Google Play и на главном экране выберите свой статус;

Введите свои персональные данные (если есть аккаунт на Госуслугах, они подтянутся автоматически);

Сделайте фотографию своего лица (уже готовый снимок из галереи приложение не принимает);

Сфотографируйте свой паспорт так, чтобы ни одна из строчек не была перекрыта посторонними предметами;

Сфотографируйте своё лицо рядом с паспортом (лучше всего делать фото против света);

Подтвердите у себя наличие или отсутствие симптомов COVID-19;

Подтвердите ознакомление с требованиями и ответственностью за нарушение мер карантина.

Как получить пропуск

Всё, регистрация пройдена. Теперь, когда вам потребуется выйти из дома на карантине, вы должны заново открыть приложение и получить пропуск.

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Для этого нажмите «Зарегистрировать выход из дома»;

Укажите причину выхода и нажмите «Начать»;

После этого вы увидите новую страницу QR-кодом и таймером, который будет отсчитывать затраченное вами время;

При необходимости отменить отсчёт, пролистайте вниз и нажмите «Остановить».

Куда можно ходить на карантине

Список причин, разрешающих выход из дома, не слишком обширен, но учитывает почти все потребности, которые могут у вас возникнуть, в том числе пропуск в магазин и пропуск на работу и т.д. Но если в списке отсутствия причина, которая подходит вам, вы должны самостоятельно вписать её в строку, предложенную ниже.

В магазин или аптеку

Выгул домашнего животного

Вынести мусор

Уход за пожилым человеком

Поездка в больницу или поликлинику

На работу (или обратно домой)

Длительная поездка

Иное

Я попробовал приколоться и указал причину выхода из дома «Поход в гости», полагая, что приложение запретит выход, но, как оказалось, ему вообще всё равно, куда я пойду.

Выход из дома на карантине

Приложение самостоятельно рассчитывает, сколько можно находиться вне дома на карантине, в зависимости от причины выхода. Правда, далеко не всегда доступный временной промежуток выглядит логично. Допустим, мне на поход в магазин было выделено 12 часов. Я не знаю, по какому принципу «Госуслуги. Стоп коронавирус» рассчитывают это время, но, на мой взгляд, этого откровенно много даже для того, чтобы съездить в ИКЕА, которая обычно располагается где-нибудь на отшибе, не говоря уже об обычном походе в ближайший магазин.

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Ближайший продуктовый магазин от моего дома действительно располагается примерно в 100 метрах. Однако, как вы понимаете, магазины бывают разноплановые, и в моём случае это никакой не «Магнит» и не «Ашан», а «Красное и Белое», где, как правило, сложно встретить какие-то продукты для нормального питания. Поэтому мне приходится ходить в «Ленту», расположенную в 400 метрах. Но даже на поход туда с возвратом обратно у меня ушёл бы час-полтора, если бы отправился за покупками пешком. Но, справедливости ради скажу, что на момент выхода публикации таймер ещё не работает, потому что власти пока не объявили официальный запуск сервиса, а значит, временные отрезки ещё могут скорректировать в меньшую сторону.