Как работает шагомер на Андроид

Обычно шагомером привыкли пользоваться владельцы смарт-часов или фитнес-браслетов. С помощью этой технологии пользователь носимого устройства может без проблем подсчитать пройденное расстояние, что позволяет лучше следить за своей активностью. Но мало кто знает, что большинство смартфонов справится с подсчетом шагов и без дополнительных гаджетов. В статье расскажем какой шагомер выбрать, как он работает и можно ли обмануть шагомер на Андроид.

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Как смартфон считает шаги

Для начала давайте определимся. Любой телефон, который имеет акселерометр, может считать шаги. Значит, если ваш телефон умеет автоматически изменять положения экрана — значит он поддерживает технологию подсчета шагов.

Как это работает. Смартфон с помощью специального датчика улавливает колебания, которые возникают при ходьбе и воспринимает их как шаги. Понятно, что если смартфон находится в сумке, то подсчет будет не очень точным.

Если вы задались целью отследить количество своих шагов, лучшим решением будет положить телефон в карман джинс. Смартфон будет улавливать только колебания нижней части туловища, а значит будет более точным. При этом понятно, что если смартфон находится в сумке или в руке, то подсчет будет так себе.

Подождите. То есть выходит, что смартфон считает шаги даже лучше, чем фитнес-браслет, который крепится на руку? И да, и нет. Помимо положения устройства относительно тела на подсчет влияет еще несколько факторов. Например, качество самого датчика.

Какой шагомер лучше скачать на Андроид

Приложений-шагомеров в Google Play очень много. Но я рекомендую скачать фирменное приложение Google — Google Fit. Почему? Ну, во-первых, Google подходит к вопросу подсчета активности со всей серьезностью. При разработке Google Git, корпорация добра сотрудничала с одним из самых авторитетных кардиологических ассоциаций — AHA (American Heart Association). Благодаря этому приложение не только сможет посчитать шаги, но и даст качественные рекомендации по вопросам здоровья.

Скачать Google Fit

Во-вторых, приложение Google Fit отлично адаптировано под Android. Тут я думаю, что вопросов быть никаких не может. Программа изначально создавалась с учетом всех нюансов операционной системы. Никаких тормозов, лагов или сбоев. Плюс, конечно, отличная точность. Во всяком случае не хуже других приложений в Google Play.

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Как включить шагомер на Андроид

Чтобы включить шагомер на Андроид, вам необходимо:

Скачать приложение через Google Play по этой ссылке.

Далее войдите в приложение через свой Google-аккаунт.

Разрешите приложению доступ к геопозиции, чтобы увеличить точность подсчета.

Установите параметры: возраст, рост, вес и т.д.

Установите цели шагов.

Готово, теперь шаги будут считаться в автоматическом режиме.

Интерфейс у Google Fit меня очень порадовал. Красивые диаграммы, гибкая настройка, неплохой перевод на русский язык. Что еще нужно для подобного приложения?

Как обмануть шагомер на Андроид

Абсолютно не представляю, зачем вам может понадобиться обмануть шагомер, но такая возможность есть. Начнем с того, что на АлиЭкспресс даже приборы есть специальные. Это конечно вообще шок контент, честное слово. В жизни бы не подумал, что такие товары могут быть популярны.

Обмануть шагомер легко, если знать принцип его работы. Как мы уже выяснили, прибор считывает колебания туда-сюда. Исходя из этого знания, лучшим способом обмануть шагомер — прикрепить его к маятнику или к прибору с похожим механизмом. Часы, массажер, еще что-нибудь. Попробуйте пофантазировать в конце концов.

Некоторые пользователи действуют еще интереснее. Они прикрепляют смартфон или носимое устройство к собаке. Велика все-таки человеческая мысль, согласитесь? Я бы в жизни не додумался. Понятное дело, что если вашему псу некомфортно, заниматься таким не стоит. Не мучайте своего питомца зря.

Может ли телефон загореться и стоит ли этого бояться.

А вы пользуетесь шагомером на своем смартфоне? Или предпочитаете носить фитнес-браслет? Поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.