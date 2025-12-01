Как работают сайты из белого списка в России, которым не нужен интернет

В России действует специальный белый список: перечень разрешенных ресурсов, доступ к которым операторы обязаны сохранять даже при серьезных ограничениях сети. Однако даже эти сайты не гарантируют бесперебойную работу. Разбираемся, как устроена новая система, какие сервисы входят в перечень и почему они продолжают открываться в условиях полной блокировки.

Белый список Минцифры — это набор сайтов и онлайн-сервисов, которые получают особый статус: они остаются доступными пользователям даже тогда, когда доступ к остальной части интернета ограничен или замедлен. Идея такого подхода в том, чтобы сохранить работу ключевых сервисов (банковских, государственных, коммуникационных, служб доставки) в ситуациях, когда большая часть сети недоступна.

Но даже такие ресурсы работают не всегда и не при любых обстоятельствах. Например, зайти на них все равно не получится, если интернет плохо ловит или связь отсутствует полностью. И вот почему.

Как работают сайты из белого списка

Технически такой режим построен на базе фильтрации интернет-трафика. Происходит это на стороне операторов связи, который с помощью систем вроде Deep Packet Inspection (DPI) и других технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) могут разделять трафик: замедлять, блокировать или полностью ограничивать доступ ко многим сайтам, одновременно сохраняя доступ к ресурсам из заранее утвержденного белого списка.

Иными словами, при введении технических ограничений, например, отключении части интернета или искусственном замедлении каналов, весь трафик проходит через фильтрующее оборудование. Если адрес сайта совпадает с адресом из белого списка, соединение пропускается, и сайт открывается. Если нет, то скорость резко падает, соединение обрывается или вовсе не устанавливается.

В этом смысле выражение "сайты работают без интернета" не совсем точное. С точки зрения пользователя кажется, что интернета действительно нет, и ничего не работает, кроме пары сервисов. На самом деле интернет есть, просто он искусственно ограничен и доступен лишь частично.

Так что важно понимать, что даже самые «белые» сайты и государственные платформы не всегда будут работать идеально. Возможны снижение скорости, ухудшение качества работы, частичная недоступность отдельных функций — например, загрузки тяжелых медиафайлов, видеороликов или обновлений. Здесь уже вступают в силу обычные факторы: качество покрытия сети, максимальная скорость по тарифу, загруженность базовых станций и даже характеристики устройства, с которого вы подключаетесь.

Какие сайты и сервисы входят в белый список

Перечень таких ресурсов уже довольно большой. В него включены сервисы, которые считаются социально значимыми или жизненно важными для пользователей. Это банковские приложения, государственные порталы, крупные социальные сети, маркетплейсы, мессенджеры и другие популярные платформы.

Кроме того, в белый список вошли сайты и сервисы доставки, онлайн-торговли, приложения для заказа такси и бытовых услуг, платформы для госуслуг, сайты операторов связи, некоторые медийные сервисы и различные информационные ресурсы. Вот полный список:

Сервисы Билайна, МТС, МегаФона и других операторов связи;

Альфа-банк;

Госуслуги, Госключ, ЦРПТ;

Почта России;

Mos.ru;

Сервисы платежной системы «Мир» и СБП;

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования;

Сайты Правительства и Администрации Президента России;

Сервисы Яндекса;

Кинопоиск;

Дзен;

Mail.ru;

VK и MAX;

Одноклассники;

Ozon, Wildberries;

Магнит, Азбука вкуса, Дикси, Пятерочка, Перекресток, Чижик, Много лосося;

Комсомольская правда, РБК, Lenta.Ru, Газета.Ru, РИА Новости, Рамблер;

Gismeteo;

Авито;

RUTUBE;

2ГИС.

Список разрешенных сайтов постоянно обновляется и дополняется, чтобы учитывать актуальные потребности пользователей и изменения в цифровой инфраструктуре страны.