Как распечатать документ с телефона

Смартфоны постепенно заменяют нам ПК в повседневной жизни, но в некоторых функциях они все же ограничены: экраны хоть и растут в размерах, но для полноценной работы, например, с документами они не совсем подходят. Но это не мешает многим полноценно заниматься работой, когда ПК нет под рукой. Согласитесь, с того же ноутбука намного проще распечатывать документы, а вот смартфон такого удобства лишен. Тем не менее, есть ряд способов не изобретать велосипед, когда нужно распечатать важные файлы — это реально сделать прямо со смартфона. Рассказываем, как подключить смартфон к принтеру и распечатать документ со смартфона разными способами.

Можно ли распечатать с телефона

Согласитесь, удобно пересылать файлы беспроводным способом? Можно запросто сохранить файл в Избранном в Telegram. Но иногда такой возможности нет. Например, многие рабочие ПК ограничены в установке программ и возникает проблема. К счастью, подавляющее большинство современных принтеров поддерживают работу по Wi-Fi и Bluetooth, что помогает избежать лишних проводных подключений.

Достаточно лишь подключить оба устройства друг к другу и отправить файл на печать. Таким образом вы можете распечатать PDF со смартфона, документ из Microsoft Word и остальные, а также изображения. Размер файла не имеет значения, но печать крупных документов может занять больше времени.

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Как распечатать документ через Wi-Fi

Это самый удобный и простой способ распечатать документ с телефона. Вам будет необходимо подключить смартфон к принтеру через Wi-Fi Direct.

Включите модуль Wi-Fi на смартфоне и на принтере.

Необходимо подключить устройства друг к другу. Найдите в настройках Wi-Fi на смартфоне нужный принтер: обычно в названии написана модель. Выбирайте его.

Иногда при подключении необходим пароль. Его можно найти в инструкции к принтеру.

Выберите на телефоне файл для печать и нажмите «Поделиться», затем «Печать».

Выберите в списке доступных устройств ваш принтер, после чего файл будет отправлен на печать.

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Как распечатать документ с телефона через USB

Смартфон для печати можно подключить к принтеру через USB-кабель.

Подключите смартфон к принтеру через USB. Вам понадобится специальный USB-переходник.

Включите режим «Съемный носитель», чтобы смартфон отображался в системе как флэшка.

Выберите файл и распечатайте его.

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Приложения для принтера

Популярные производители, например, HP, позаботились о том, чтобы к их принтерам можно было подключаться с помощью мобильного приложения. Этот способ упрощает печать в разы: программы можно найти в магазине приложений, найдя по названию производителя. У них примерно одинаковые функции.

Скачайте приложение, дайте необходимые разрешения и доступ.

Зарегистрируйтесь, если это необходимо.

Выберите «Найти принтер».

После подключения вы можете синхронизировать нужные файлы из облачного сервиса или отправлять их прямо из памяти телефона, нажав «Поделиться».

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Как распечатать документ с Яндекс.Диска

Облачное хранилище — один из самых удобных способов управления файлами, особенно, если рядом есть ПК, а сам документ находится на смартфоне. Например, Яндекс.Диск.

Установите приложение Яндекс.Диск на смартфон.

Авторизуйтесь в учетной записи.

Добавьте файл в хранилище.

Затем зайдите в ту же учетную запись Яндекс.Диска с компьютера и откройте файл.

Нажмите «Печать».

Данный способ подходит для любого облачного хранилища. Кстати, прямо из облачного хранилища необходимый документ можно отправить в приложение для печати, нажав «Поделиться» и выбрав нужную программу.

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Как распечатать документ с Айфона

Если у вас iPhone или iPad, то вы тоже можете распечатать документ беспроводным способом, подключившись к принтеру.

Подключитесь к принтеру: в настройках Wi-Fi выберите нужное устройство.

Выберите фото или текстовый документ.

Нажмите «Поделиться».

В самом низу списка выберите «Напечатать».

Смартфон обнаружит ваш принтер или вы можете подключиться к нему прямо из настроек печати. Кроме того, можно настроить дополнительные параметры, например, размер фотографии.

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