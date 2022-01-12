Как распознать музыку на ПК с помощью расширения Shazam для Chrome

Наверное, все знают, как определить песню, название которой ты не знаешь. Для этого есть специальный сервис — Шазам. Достаточно включить трек, запустить мобильное приложение и спустя несколько секунд композиция вместе с названием, исполнителем и ссылками на стриминговые платформы, где её можно прослушать, будет у вас. Это просто незаменимая вещь в хозяйстве. Ведь новые треки, которые хотелось бы сохранить себе на память, появляются постоянно. Другое дело, что определить их можно было только с помощью смартфона, тогда как на компьютерах такой возможности не было. Но теперь это в прошлом.

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Apple, которая владеет сервисом Шазам, выпустила специальное расширение для Google Chrome под названием Shazam Browser Extension. Благодаря ему пользователи настольных платформ, поддерживающих Хром, смогут определять треки, которые играют на компьютере. Теперь вам не понадобится искать смартфон, особенно, если его нет под рукой, чтобы выяснить название понравившейся композиции.

Как установить расширение Шазам для Гугл Хром

Для начала вам потребуется установить расширение:

Перейдите по этой ссылке в Google Chrome Web Store;

В открывшемся окне нажмите «Установить расширение»;

Подтвердите установку расширения и дождитесь загрузки;

В правом верхнем углу запустите и включите расширение.

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В следующий раз, когда у вас на компьютере заиграет какой-либо трек, название которого вы не знаете — например, в фильме или в составе видеоролика на YouTube — запустите расширение и нажмите кнопку «Нажми, чтобы зашазамить». Вне зависимости от того, в какой контент встроена композиция, Шазам определит его и выдаст название, а также ссылку на Apple Music.

Все песни, которые вы зашазамили, будут сохраняться во вкладке «Шазамы». По сути, это история ваших попыток определить, что за трек играет на устройстве. Таким образом вы сможете получить к ним доступ даже впоследствии. Например, если в тот же момент по какой-то причине не сохранили понравившуюся композицию. Это очень удобно. А при необходимости список шазамов можно будет удалить нажатием на клавишу мусорного бака.

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Странно, но Apple по неизвестной причине не продвигает расширение Shazam для Google Chrome. Во всяком случае, на официальном сайте сервиса отсутствуют какие-либо упоминания о его существовании. Однако сомнений в том, что это официальная разработка, нет никаких. Авторство расширения принадлежит сайту Shazam.com. Так что, видимо, в Купертино ещё просто не сообразили начать рекламировать его. А может, и вовсе не собирались этого делать. Всё-таки их основная ориентация — мобильные платформы.

При желании вы можете привязать к расширению Шазам свою учётную запись в Apple Music, если таковая имеется. В таком случае все треки, которые вы найдёте, можно будет сразу воспроизвести на музыкальной платформе Apple. Для этого даже не потребуется переходить в веб-версию Apple Music. Можно будет просто кликнуть на кнопку воспроизвести напротив композиции и проиграть её. Это очень удобно. Но только для тех, кто имеет платную подписку.

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Поскольку Chrome построен на движке Chromium, а это открытый движок, на котором работают многие другие браузеры, установить расширение Shazam смогут и их пользователи. Например, такая возможность есть у Edge от Microsoft или, скажем, Kiwi Browser. Причём Kiwi Browser позволяет даже устанавливать расширения на Android. Другое дело, что принципиальной пользы от этого нет, учитывая, что в Google Play есть нативное приложение Shazam, которое будет удобнее.