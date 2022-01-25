Как разблокировать телефон, если забыл пароль. Всё, что нужно знать

Нет ничего постыдного в том, чтобы забыть пароль блокировки от смартфона. Особенно, если это не цифровая комбинация, а сложное сочетание разных символов или, чего доброго, мудрёный графический ключ. Из-за того, что мы почти перестали ими пользоваться, отдавая предпочтение биометрии, мозг просто вытеснил эти воспоминания как неактуальные. А зачем хранить в памяти то, в чём почти нет потребности? Но ведь ключевое слово здесь — почти. Потому что время от времени смартфоны всё-таки отказывают в разблокировке по отпечатку пальца или лицу и требуют вручную ввести установленный код.

Разблокировать смартфон без пароля можно, причём довольно просто. Нужно просто-напросто сбросить его до заводских настроек. В этом случае удалятся все данные, которые хранились в памяти, однако вместе с ними удалится и пароль, который не вы благополучно забыли и который блокирует вам доступ к своему устройству.

Как удалить пароль с телефона

Удобнее всего удалить пароль от Android-смартфона с помощью специализированного софта. Лучше всего на эту роль подходит утилита PassFab Android Unlocker. Она позволяет быстро и безболезненно удалить пароль и получить доступ к рабочему аппарату и начать использовать его заново. Но самое главное, что это не потребует от вас каких-то особенных навыков или познаний.

Скачайте PassFab Android Unlocker на ПК или Mac;

Подключите смартфон к компьютеру по кабелю;

На смартфоне откройте шторку уведомлений и включите передачу файлов;

В интерфейсе PassFab Android Unlocker выберите «Удалить блокировку экрана»;

Подтвердите удаление блокировки и дождитесь идентификации смартфона;

Дождитесь завершения процедуры и отключите смартфон от компьютера.

PassFab Android Unlocker

Единственное неудобство удаления пароля на Андроид с помощью PassFab Android Unlocker заключается в необходимости очистки встроенного хранилища смартфона. Впрочем, некоторые смартфоны Samsung, работающие на ранних версиях Android позволяют сохранить данные в памяти, но при этом удалить пароль как ни в чём не бывало. Однако учитывайте, что это не общее правило, а скорее исключение.

Как разблокировать телефон через Гугл-аккаунт

Второй способ подойдёт тем, кто забыл пароль от телефона, но хранит в памяти данные для доступа к учётной записи Google. В этом случае вы можете воспользоваться сервисом Find My Device, который по умолчанию предназначен для поиска потерянных смартфонов, но при этом знает, как разблокировать телефон, если забыл графический ключ или цифробуквенный пароль. Если вы помните логин и пароль или их помнит ваш браузер, попробуйте.

Перейдите по этой ссылке на сайт сервиса Find My Device;

Войдите в аккаунт Google, к которому привязан смартфон;

В карточке вашего слева выберите «Очистить устройство»;

Подтвердите сброс смартфона и удаление пароля блокировки.

Несмотря на то что этот способ выглядит как наиболее простой, у него есть аж три недостатка. Во-первых, это необходимость иметь доступ к аккаунту Google, к которому привязан сбрасываемый смартфон. А, если его нет, ничего не получится. Во-вторых, сброс будет возможен только при условии, что смартфон заряжен. Потому что в противном случае, сброс не произойдёт. Ну и, в-третьих, необходимо, чтобы смартфон был подключен к интернету, потому что иначе Find My Device не найдёт его.

Как разблокировать Самсунг без пароля

Если у вас смартфон Samsung, для вас есть альтернативный способ разблокировки Андроид без пароля, который не требует использования дополнительного оборудования и софта. Всё необходимые манипуляции можно выполнить прямо на устройстве, используя штатные возможности интерфейса оболочки One UI. Они позволяют сбросить пароль, откатив настройки аппарата до заводских, всего лишь в несколько несложных действий.

Вызовите пункт управления на заблокированном экране;

Нажмите на иконку шестерёнки для перехода в «Настройки»;

Перейдите в раздел «Безопасность и конфиденциальность»;

В открывшемся окне выберите «Сброс всех параметров»;

Подтвердите откат до заводских настроек и дождитесь сброса.

Очевидно, что такая же возможность удаления пароля с телефона должна быть представлена и в прошивках других производителей помимо Samsung. Однако лично мне она нигде больше не встречалась, поэтому говорить о других я не могу. Тем не менее, если ваш (или не ваш) смартфон так умеет, можете воспользоваться той же методикой. Ведь нас интересует итоговая цель, а не процедурная часть, которая к ней ведёт. Лишь бы было удобно.

Как сбросить телефон кнопками

Несмотря на ограничения каждого из предыдущих способов, все они относительно удобны, потому что предусматривают, что смартфон, который вы разблокируете, находится в рабочем состоянии. А что, если его экран окажется повреждён или перестанет отвечать на прикосновения? В этом случае можно попробовать сбросить смартфон в режиме восстановления, который не требует участия тачскрина, потому что все манипуляции выполняются кнопками.

Нажмите и удерживайте боковую кнопку питания;

Затем нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз (способ может отличаться от смартфона к смартфону);

На экране появится предложение перейти в безопасный режим — соглашайтесь;

Выполните сброс настроек в режиме восстановления и перезагрузите смартфон.

Учитывайте, что перезагрузка в данном случае является обязательным действием для завершения процедуры. Она требуется для вывода смартфона из режима восстановления. Если этого не сделать, то вернуть его к работе не получится. После завершения всех манипуляций вы сможете вновь настроить смартфон как новый и, если вы озаботились её сохранением заранее, то восстановить резервную копию Андроид.

Удаление пароля на Андроид. Что нужно знать

Можно ли разблокировать смартфон, если забыл пароль? Да, можно. Существует как минимум 4 способа. Самый простой — сброс через Google, а самый удобный — через PassFab Android Unlocker.

Как быстро удалить пароль с телефона? Быстрее всего это делается через сервис Find My Device. Если у вас есть доступ к аккаунту Google, к которому привязан смартфон, а сам он включен и заряжен, сброс можно выполнить за считанные секунды.

Как сбросить пароль от телефона без потери данных? К сожалению, никак. Google защищает пользователей смартфонов под управлением Android и не позволяет выполнять сброс пароля без удаления данных. Однако на старых версиях Android это возможно.

Как разблокировать телефон без пароля, если не работает экран? Проще всего это сделать с помощью PassFab Android Unlocker или в режиме восстановления на самом смартфоне. Выбирайте то, что вам кажется более удобным.