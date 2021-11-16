Как разблокировать телефон Самсунг, если забыл пароль. 5 рабочих способов

Сегодня невозможно оставить смартфон без блокировки. Даже если вы не очень стеснительный человек и в принципе не против, если кто-то может залезть в галерею и посмотреть ваши фотографии, есть много других причин, чтобы защитить свой аппарат от посторонних. SMS с операциями покупок, коды подтверждения транзакций, заметки с расходами, банковские приложения, бесконтактные сервисы оплаты — всё это хранится в телефоне, и это нельзя не защитить. Поэтому абсолютное большинство пользователей устанавливают пароли на свои смартфоны, а, чтобы не вводить их каждый раз, подменяют их биометрией. Но ведь иногда случается так, что биометрия отключается, и пароль приходится вбивать вручную. А что делать, если ты его просто забыл?

Разблокировка телефона Samsung без пароля

Первым делом разберём способ разблокировки смартфона, если забыл пароль, который гарантированно сработает, независимо от того, в каком состоянии находится ваш аппарат, откликается ли он на прикосновения, есть ли у вас доступ к аккаунтам Samsung или Google. Он заключается в том, чтобы сбросить пароль смартфона с помощью утилиты PassFab Android Unlocker. Поскольку она устанавливается не на телефон, а на компьютер, то никаких затыков с разблокировкой точно не будет:

Перейдите по этой ссылке и скачайте PassFab Android Unlocker;

Установите ПО на компьютер и подключите смартфон по кабелю;

На главном экране выберите параметр «Снять блокировку экрана»;

Подтвердите удаление пароля блокировки и дождитесь обработки данных;

После того, как ПО обработает все данные, оно удалит пароль блокировки;

Отключите смартфон от компьютера и настройте его заново.

PassFab Android Unlocker

Учитывайте, что удаление пароля от телефона — это всего-навсего побочная процедура, которая является частью механизма сброса данных. То есть все данные, которые хранятся в памяти вашего смартфона, будут удалены в процессе удаления пароля. Таким образом, на выходе вы получите совершенно чистый аппарат, который вам придётся наполнять данными заново. Это не проблема, если у вас есть резервная копия. Но главное, что теперь вы сможете установить тот пароль, который наверняка не забудете.

Сбросить пароль без потери данных

Cмартфоны Samsung, наряду с аккаунтом Google, используют ещё и фирменный аккаунт, к которому привязываются все данные пользователя и сам смартфон в том числе. Благодаря этому вы сможете разблокировать телефон, если забыли графический ключ, воспользовались аналогом от Samsung под названием Find My Mobile. Принцип его работы почти не отличается от решения Google:

Перейдите по этой ссылке на сайт Find My Mobile;

Пройдите авторизацию в учётной записи Samsung;

В открывшемся окне нажмите кнопку разблокировки;

В течение пары секунд смартфон должен разблокироваться.

Как разблокировать телефон через гугл-аккаунт

Третий способ немного жёстче, хоть он и предполагает, что устройство, от которого вы забыли пароль, — ваше. То есть оно синхронизировано с вашей учётной записью Google. Именно благодаря этому его можно попытаться сбросить, откатив до заводских настроек, а заодно и стереть пароль, после чего аппарат можно будет настроить заново и задать новую защитную комбинацию.

Это делается с помощью сервиса Find My Device:

Откройте Google и задайте запрос Find my device;

В поисковой выдаче нажмите на карту с местоположением вашего смартфона;

Затем в открывшемся окне выберите «Очистить устройство»;

Подтвердите очистку устройства и дождитесь полного сброса.

После этого вы сможете настроить смартфон заново и установить новый пароль доступа, который наверняка не забудете.

Забыл пароль от телефона. Что делать

Если возможности воспользоваться разблокировкой смартфона через Find My Mobile и Find My Device по какой-то причине нет, можно задействовать штатный инструмент сброса. Он, как и сервис поиска потерянного смартфона, предполагает полный откат к заводским настройкам с сопутствующим сбросом пароля, так что в обоих случаях результат будет один и тот же — вы потеряете все данные, но зато сможете установить новый пароль.

Вызовите Пункт управления по свайпу вниз от верхней части дисплея;

Нажмите на значок шестерёнки для перехода в приложение «Настройки»;

В открывшемся окне найдите раздел сброса и восстановления резервных копий;

Выберите полный сброс данных и подтвердите откат к заводским настройкам.

Да-да, вот так просто. Всё, что останется, — дождаться сброса и настроить смартфон заново, установив новый пароль.

Разблокировать телефон, если экран не отвечает

На случай, если экран смартфона повреждён или не откликается на прикосновения — например, в случае зависания — можно воспользоваться сбросом в режиме восстановления. Переход в этот режим осуществляется с помощью физических клавиш, так что отклик экрана нам не понадобится. Достаточно правильно следовать представленной ниже инструкции:

Нажмите и удерживайте кнопку питания сбоку;

Затем нажмите и удерживайте кнопку выключения;

На экране появится предложение перейти в безопасный режим;

Нажмите ОК, а потом удалите выполните сброс данных и перезагрузите смартфон.

Перезагрузка нужна для того, чтобы вывести смартфон из режима восстановления. После этого вы сможете включить его заново, а затем настроить и при необходимости накатить резервную копию, если заранее озаботились её сохранением.

Сброс пароля телефона. Что нужно знать

Можно ли разблокировать телефон, если забыл пароль? Да, можно. Неважно, какой пароль у вас установлен: 4-, 6-, 8-значный или вместо букв и цифр вы используете механизм Pattern Lock, который предполагает использование рисунка, который нужно повторить по точкам, чтобы разблокировать аппарат.

Как быстро сбросить пароль от телефона? Наиболее простой способ снять блокировку — это использование сервисов Find My Mobile или Find My Device. Они позволяют быстро и беспроблемно сбросить данные и сам пароль, позволив вам настроить всё заново. Другое дело, что для этого нужно иметь доступ к аккаунтам Samsung или Google.

Как разблокировать смартфон, если не работает сенсор? Если смартфон не отвечает, его придётся сбрасывать в режиме восстановления. В этом режиме отключаются все сторонние приложения, блокирующие работу сенсора, и вы можете легко и просто выполнить сброс, после чего настроить смартфон заново.

Самый надёжный способ сбросить пароль от смартфона — это, конечно, утилита PassFab Android Unlocker. Она позволит сбросить пароль телефона независимо от того, есть у вас доступ к учётной записи Google, отзывается ли сам аппарат на прикосновения и заряжен ли он в принципе. Единственный минус — удаляются все данные. Но это особенность сброса пароля любым способом.