Как разблокировать загрузчик на Xiaomi и для чего это нужно

Как правило, смартфонами Xiaomi пользуются люди, которые ценят широкие возможности кастомизации оболочки и любят экспериментировать. Однако не все функции устройства доступны из коробки. Чтобы расширить возможности смартфона необходимо разблокировать загрузчик. Но зачем? Кому это нужно? В сегодняшнем материале ответим на все интересующие вопросы, а также представим подробную инструкцию, как разблокировать загрузчик Xiaomi.

Для чего нужна разблокировка загрузчика на Xiaomi

Загрузчик Xiaomi (Bootloader) — это программное обеспечение, отвечающее за запуск операционной системы и ее проверку на наличие различных ошибок. По умолчанию он заблокирован. Это значит, что вы не можете вносить серьезные изменения в работу ОС.

Разблокировка загрузчика может потребоваться, если вы захотите перепрошить Xiaomi, установив на смартфон неофициальную оболочку, или получить root-права. Изначально сделать это нельзя, ведь производитель отчетливо понимает, что одно неверное движение пользователя способно привести к окирпичиванию устройства. Но в случае, если владелец Xiaomi чувствует в себе силы, а главное — желание, он в праве получить доступ к расширенным возможностям при условии, что предварительно разблокирует загрузчик.

Подготовка к разблокировке загрузчика

Разблокировка загрузчика Xiaomi требует не только наличия свободного времени, но и внимательности со стороны пользователя. Ведь эта процедура и процесс ее выполнения имеют целый ряд нюансов, которые нужно учитывать:

разблокировать загрузчик могут только владельцы Xiaomi с активным Mi Аккаунтом, зарегистрированным 30 дней назад и более;

разблокировку загрузчика можно выполнить только через 72 или 168 часов после подачи заявки (время ожидания зависит от аккаунта, версии прошивки и других факторов);

успешная разблокировка загрузчика приведет к сбросу настроек телефона и полной потере данных, поэтому предварительно создайте резервную копию или перенесите важные файлы на другое устройство.

Если вас все устраиваете, то можете подать заявку на разблокировку загрузчика. Для этого нужно обладать правами разработчика. На любом Xiaomi они предоставляются следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Кликайте по надписи «Версия MIUI» или «Версия ОС», пока на экране не появится сообщение «Вы стали разработчиком».

Теперь вам нужно связать аккаунт с устройством, после чего начнется отсчет таймера до возможности разблокировки загрузчика (3 или 7 дней). Это и будет своего рода подачей заявки. Предварительно нужно войти в Mi Аккаунт, соответствующий требованиям, обозначенным ранее, и переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет. Далее действуйте по инструкции:

Перейдите в раздел настроек «Для разработчиков», используя поисковую строку. Активируйте переключатель «OEM разблокировка», если он есть. Откройте вкладку «Статус Mi Unlock». Предоставьте запрашиваемые разрешения и нажмите кнопку «Связать аккаунт с устройством». Дождитесь появления всплывающего окна «Процесс завершен».

После этого начнется отсчет таймера. К сожалению, узнать оставшееся время до одобрения заявки можно только при попытке разблокировки загрузчика. Если вы не торопитесь, то закладывайтесь на 7 дней и приступайте к следующему этапу через неделю.

Как разблокировать загрузчик Xiaomi

Разблокировать загрузчик Xiaomi можно только через компьютер. На него нужно скачать программу Mi Flash Unlock. Откройте гиперссылку, нажмите кнопку «Unlock Now», а затем — «Download Mi Unlock». После этого начнется скачивание.

Скачать Mi Flash Unlock

По окончании загрузки распакуйте архив в любую папку, чье название не содержит символы из кириллицы, после чего запустите Mi Flash Unlock через одноименный ярлык оранжевого цвета.

Запустив Mi Flash Unlock, нажмите кнопку «Agree» и отклоните предложение о загрузке обновления программы. Далее вам потребуется войти в Mi Аккаунт. Легче всего это сделать по QR-коду, кликнув на иконку в правом верхнем углу. Считайте его через сканер, расположенный в разделе настроек телефона «Аккаунт Xiaomi».

Затем необходимо подключить смартфон к компьютеру через USB-кабель. Но сначала нужно перевести Xiaomi в режим Fastboot. Для этого потребуется выключить смартфон, а потом — задержать на несколько секунд кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока на экране не появится надпись «FASTBOOT». Появилась? Тогда подключайте смартфон к ПК.

Если все сделано правильно, в окне Mi Flash Unlock появится надпись «Phone Connected». Жмите кнопку «Unlock» и соглашайтесь со всеми предупреждениями, чтобы разблокировать загрузчик. Далее начнется процесс, выполнение которого займет примерно минуту.

Если таймер, чей отсчет начинается после подачи заявки не вышел, вы увидите красную надпись «Couldn’t unlock», а также количество оставшихся часов. В случае успешной разблокировки загрузчика Xiaomi появляется сообщение «Unlocked successfully» зеленого цвета.

Далее смартфон должен автоматически перезагрузиться. Если этого не произошло, нажмите кнопку «Reboot phone» в окне Mi Flash Unlock или на несколько секунд задержите кнопку питания на своем Xiaomi.

Разблокировка загрузчика на HyperOS

После выхода обновления HyperOS компания Xiaomi ужесточила политику разблокировки загрузчика. Теперь, если вы попытаетесь подать заявку через настройки для разработчика, то получите ошибку с сообщением «Couldn’t add. Please go to Mi Community».

К счастью, проблема решаемая. Просто для разблокировки загрузчика на HyperOS требуется предварительная подача заявки через приложение Mi Community, установленное по умолчанию на каждом устройстве Xiaomi. Правда, на момент публикации материала это невозможно сделать через российскую учетную запись. Поэтому сначала придется изменить регион Mi Аккаунта:

Запустите приложение Mi Community и войдите в аккаунт, если не сделали это раньше. Откройте вкладку «Я» в правом нижнем углу, а затем — «Настройки». Перейдите в раздел «Изменить регион». Выберите вариант Global.

Теперь для подачи заявки на разблокировку загрузчика HyperOS необходимо сделать следующее:

Снова запустить Mi Community. Открыть вкладку «ME» в правом нижнем углу. Перейти в раздел «Unlock bootloader». Нажать кнопку «Apply for unlocking».

Обратите внимание, что заявка может быть отклонена в случае исчерпания лимита. Тогда придется повторить попытку через некоторое время. А после одобрения заявки нужно действовать по инструкции, которая была изложена ранее, начиная с подготовительного этапа.