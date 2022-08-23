Как раздать интернет с телефона: подключение, настройка и решение проблем

Во многих сценариях смартфон может выступать в качестве вспомогательного устройства. Например, если вам нужно раздать интернет с телефона на ноутбук или на другой гаджет в ситуации, когда у домашнего провайдера вновь проходят технические работы на линии, или в квартире отсутствует подключение к сети. Тогда вы можете сделать смартфон точкой доступа. Причем раздать интернет у вас получится не только по Wi-Fi, но и другими способами. Как? Сейчас об этом и поговорим.

Точка доступа Wi-Fi

Удобнее всего раздавать интернет именно по Wi-Fi. Вам не придется путаться в проводах или тратить много времени на настройку оборудования. Единственное условие — наличие мобильного интернета на телефоне. Если это требование соблюдено, то, чтобы сделать смартфон точкой доступа, понадобится:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активировать соответствующий переключатель.

В зависимости от модели смартфона могут отличаться названия пунктов меню, из-за чего у многих пользователей возникают проблемы с поиском нужной опции. Если вы тоже не смогли ее найти, прочитайте инструкцию для устройств разных производителей. Ну а мы переходим к самому важному — подключению через точку доступа смартфона:

Откройте настройки второго устройства. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Активируйте соединение и дождитесь обнаружения точки доступа. Нажмите на имя смартфона. Введите пароль и подтвердите подключение.

Аналогичным образом вы можете раздать интернет с телефона на телевизор, компьютер или ноутбук. В случае, если вы подключаете второй смартфон, можно обойтись даже без ввода пароля и поиска сети. Для этого посмотрите, как подключиться к интернету через QR-код:

Перейдите в настройки точки доступа на раздающем устройстве. Откройте вкладку «Код для подключения к точке». На принимающем телефоне откройте раздел «Wi-Fi» в настройках. Нажмите на кнопку сканера. Наведите камеру телефона на сгенерированный QR-код.

Используя этот способ подключения к интернету, вам не придется вводить пароль или дожидаться, когда смартфон обнаружит точку доступа в списке устройств. Однако настроить сопряжение с компьютером в таком случае по понятным причинам будет затруднительно. Для расширения возможностей подключения, а также для повышения уровня безопасности предлагаю выбрать приложение для раздачи интернета.

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Настройки точки доступа

Прежде чем рассказать о других вариантах раздачи интернета, остановимся на том, как выполняется настройка точки доступа. Возможно, это будет для вас полезно и поможет избежать лишних трат на мобильную связь. Итак, открыв раздел «Точка доступа Wi-Fi» в настройках телефона, вы увидите несколько дополнительных опций:

Настройка точки доступа. Здесь вы можете изменить имя или пароль точки доступа.

Здесь вы можете изменить имя или пароль точки доступа. Однократный лимит трафика. В этой вкладке можно ограничить раздачу интернета определенным объемом данных (работает не у всех операторов сотовой связи).

В этой вкладке можно ограничить раздачу интернета определенным объемом данных (работает не у всех операторов сотовой связи). Подключенные устройства. Здесь осуществляется управление гаджетами, которые уже подключены к смартфону. Вы можете задать для каждого устройства отдельный лимит трафика или принудительно отключить, добавив его в черный список.

Как и во время раздачи интернета, при настройке точки доступа многое будет зависеть от особенностей смартфона. На вашем устройстве некоторые пункты меню могут называться иначе или попросту отсутствовать.

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Как раздать интернет через блютуз

Существует нетипичный способ раздачи интернета — по Bluetooth. Вы должны понимать, что этот вариант сильно ограничен в плане скорости, но является довольно полезным на случай, если на принимающем устройстве плохо работает Wi-Fi. Вот, как раздать интернет с телефона через блютуз:

Активируйте Bluetooth на обоих устройствах. В настройках точки доступа раздающего смартфона включите опцию «Bluetooth-модем». Откройте настройки Bluetooth на принимающем телефоне. Выберите раздающий гаджет в списке доступных устройств. Нажмите кнопку «Принять» на обоих смартфонах.

Также рекомендую убедиться в активации функции «Доступ в интернет». Чтобы найти ее, нажмите на название подключения в настройках блютуз. Если опция отключена, раздача интернета будет ограничена.

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Как раздать интернет через USB

Еще один способ раздать интернет — обратиться к помощи USB-модема. Эта опция есть на большинстве смартфонов, позволяющих использовать мобильное устройство в качестве точки доступа, и такой вариант подойдет, если ПК не имеет модуля Wi-Fi. А теперь смотрим, как через USB раздать интернет на компьютер:

В настройках точки доступа смартфона активируйте функцию «USB-модем». Подключите телефон к ПК, используя USB-кабель. Разрешите передачу данных, и раздача интернета начнется автоматически.

Скорость раздачи интернета по проводу выше в сравнении с Wi-Fi. Поэтому данный способ является не только хорошей альтернативой для ПК, но и отличным вариантом для тех, кто хочет открывать страницы в браузере без задержек. Правда, на уровень комфорта может повлиять скорость мобильного интернета на телефоне и тарифный план.

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Почему не раздается интернет

Говоря о том, как раздать интернет с Андроида, нельзя обойти стороной проблемы, с которыми сталкиваются миллионы пользователей. Среди основных причин, почему не раздается интернет с телефона, выделю следующие:

ограничения тарифного плана;

исчерпан лимит трафика;

неправильный ввод пароля;

слабый сигнал Wi-Fi;

неисправный кабель при подключении по проводу.

Если при настройке подключения вы не видите названия своей сети, проверьте параметры мобильной точки доступа на раздающем устройстве. Возможно, вы недавно меняли ее название или забыли включить обнаружение. Если все равно не получится раздать интернет через Андроид, ознакомьтесь с тематическим материалом, где подробно рассмотрены разные методы решения проблем.