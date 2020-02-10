Наверное, все замечали, что по истечении примерно полутора-двух лет эксплуатации смартфон под управлением Android – даже флагманский – начинает понемногу терять в быстродействии. Нет, с бенчмарками как раз всё остаётся по-прежнему, а вот реальная скорость работы оставляет желать лучшего: то интерфейс начнёт лагать, то Google Play по полчаса запускается. Принято считать, что причиной всему кэш, с которым Android, в отличие от iOS, якобы не умеет справляться и, когда его накапливается слишком много, система оказывается под серьёзной нагрузкой. Понятное дело, разработчики тут же подсуетились и понавыпускали соответствующий софт. Но стоит ли им пользоваться?

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Исследователи компании Trend Micro проанализировали Google Play и выявили серию вредоносных приложений, выдающих себя за утилиты для разгона Android-смартфонов. За всё время присутствия в каталоге они были загружены примерно на полмиллиона устройств, подвергнув угрозе сопоставимое число пользователей.

Какие приложения нужно удалить

Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler

Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler

Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner&CPU Cooler

Quick Games-H5 Game Center

Rocket Cleaner

Rocket Cleaner Lite

Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner&App Manager

H5 gamebox

LinkWorldVPN

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Как и большинство приложений подобного типа, попадая на устройство жертвы, эти тут же запрашивают себе максимум привилегий. Это позволяет им выполнять самый широкий спектр действий – от чтения SMS-сообщений и совершения звонков до ведения фотосъёмки и периодического создания скриншотов. А чтобы гарантированно остаться на устройстве, приложения из этого списка при первоначальной установке требуют от пользователя отключить антивирус Google Play Protect. Только после этого они инициируют загрузку вредоносных компонентов, которые и занимаются слежкой за пользователем и сбором необходимых данных.

Как войти в безопасный режим на Android

Поэтому если вы вдруг обнаружили у себя на устройстве приложения из списка либо другие утилиты, которые запрашивали у вас непомерно много разрешений и требовали отключить Google Play Protect, удалите их. Лучше всего это делать в безопасном режиме, который блокирует выполнение всех процессов и позволяет без труда избавиться от вирусного ПО. Для этого запустите перезагрузку и после того как экран потемнеет, нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости. После этого на экране появится надпись «безопасный режим». Затем удалите всё лишнее и перезагрузите аппарат ещё раз.

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Вопреки расхожему мнению о том, что Android не умеет справляться с файлами кэша, это, конечно, не так. Так было и раньше, но из-за того, что 5-7 лет назад смартфоны имели по 8-16 ГБ встроенной памяти, она быстро забивалась и аппарат начинал тормозить. Сейчас, когда нормой для большинства мобильных устройств является объём 64/128 ГБ, файлы кэша, даже если их много, никак не влияют на работоспособность системы. Во-первых, их вес слишком мал, чтобы нагрузить весь доступный объём памяти, а, во-вторых, они чрезвычайно просты по своему составу, представляя собой своего рода якоря для более быстрой загрузки уже просмотренных данных.

Почему тормозит Android

Но из-за чего же, в таком случае, тормозят старые смартфоны? А тут дело, как ни странно, в обновлениях. За время использования аппараты получают множество апдейтов, которые, в отличие от iOS, на Android достигают устройства не в рамках системных патчей, а по отдельности для каждого приложения. Со временем такое нагромождение обновлений, которые иногда оказываются не в силах исправно функционировать друг с другом, может провоцировать сбои. Если бы Google вписала все апдейты в систему, как это делает Apple, ничего такого бы не случилось. Поэтому единственный способ исправить ситуацию – удалить обновления сервиса Google Play, потому что именно он, как правило, нагружает систему больше всего. А для очистки памяти вам прекрасно подойдёт приложение Google Files, которое исправно находит дубликаты файлов, ищет некачественные фото и прочий трэш, не представляющий для вас никакой ценности.