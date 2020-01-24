Google никогда особенно не давалась защита пользователей Android. Да, компания старается доказать обратное, каждый месяц выпуская по обновлению безопасности с исправлением уязвимостей, но проблема в том, что у неё этих обновлений припасено на несколько месяцев вперёд, чтобы не нарушать план. Что и говорить про Google Play, который Google так и не удалось защитить от проникновения вредоносных приложений, то и дело ворующих данные пользователей, устраивающих за ними слежку или устанавливающих на инфицированные устройства сторонний софт. А тут ещё и недобросовестные разработчики масла в огонь подливают, против которых Google оказалась бессильна.

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Несмотря на то что многие разработчики в последнее время делают вид, что заботятся о безопасности пользователей, зачастую это попытка пустить пыль в глаза. Исследователи компании PrivacyLint проанализировали более 10 тысяч приложений из Google Play и выяснили, что политика конфиденциальности примерно 15% из них представляет собой нелогичный набор фраз, скомпонованных по неведомому принципу. Чаще всего это выражается в использовании конструкций, противоречащих друг другу, когда в одном абзаце утверждается, что приложение не собирает данные пользователей, а в другом содержится прямое опровержение сказанного ранее.

Что не так с приложениями из Google Play

По мнению экспертов PrivacyLint, цель, которую преследовали разработчики, состояла в том, чтобы создать видимость заботы о безопасности пользователей для тех, кто будет этим интересоваться и искать подтверждающую документацию. Но почему в таком случае нельзя было просто соврать? Ведь совершенно нелогично использовать противоположные постулаты в одном документе, где убедиться в их противоречивости сможет любой желающий. А причиной этого, как оказалось, стало использование разработчиками таких приложений онлайн-сервисов по автоматическому формированию политик конфиденциальности.

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Такие сервисы используют одни и те же шаблоны, которые по логике вещей не должны применяться для формирования одного и того же документа, но то ли в их работе происходит какой-то сбой, то ли их создателям совершенно наплевать на то, что они делают, но политика конфиденциальности некоторых программ оказывается совершенно бессмысленной. Впрочем, есть в этом и положительный момент. По крайней мере, так можно сразу определить степень ответственности разработчика и сделать вывод о надобности установки созданного им софта.

Зачем читать политику конфиденциальности

Как бы самонадеянно это ни звучало, но читать политику конфиденциальности – разумеется, при её наличии – лучше у всех приложений, которыми вы пользуетесь. Дело в том, что зачастую Google всё-таки проверяет содержащую их документацию и заставляет разработчиков писать правду. Из этих документов можно узнать много интересного о том, как работает приложение, какие данные оно собирает и кому их передаёт. Думаю, вы даже не думали о том, чтобы читать политику Samsung Pay, а зря. Ведь в описании принципов работы платёжного сервиса Samsung содержится прямое указание на то, что компания имеет право собирать данные пользователей и продавать их другим компаниям.

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Лично я решил эту проблему довольно легко. Я просто перестал заморачиваться по этому поводу. В конце концов, какая разница, что Google, Samsung, Epic Games или любая другая компания знает обо мне. Ведь пользоваться их продукцией я всё равно не прекращу, потому что, во-первых, зачастую они предоставляют доступ к своим разработкам бесплатно, а, во-вторых, я банально не смогу найти им замену даже при всём желании. Ну, а если так, то зачем тратить попусту нервные клетки?