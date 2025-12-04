Как Roblox ответил на блокировку игры в России

Герман Вологжанин

Roblox — огромная и невероятно популярная во всем мире игровая платформа. В частности, она очень востребована на территории России, где ею, по данным разработчиков за сентябрь 2025 года, ежемесячно пользовалось 18 миллионов человек, и аудитория продолжала уверено расти. Однако в декабре Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox, после чего игра перестала открываться. Реакция разработчиков не заставила себя долго ждать.

Как Roblox ответил на блокировку игры в России. Roblox наносит ответный удар (ну, почти). Фото.

Roblox наносит ответный удар (ну, почти)

Почему заблокировали Roblox в России

После нескольких месяцев «прогрева» в СМИ 3 декабря 2025 года российские пользователи начали активно жаловаться на то, что у них не работает Roblox. Сама платформа не называла причины сбоя.

Почему не открывается Roblox, стало известно вечером того же дня. О блокировке игры объявил регулятор Роскомнадзор, заявив следующее:

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Как и в случае с WhatsApp, FaceTime, а также другими онлайн-сервисами, чья работа ограничена в России, причиной блокировки Roblox регулятор называет попытку защитить граждан страны от противоправных действий.

Ответ Roblox на блокировку в России

После того, как Roblox запретили в России, игровая платформа выступила с заявлением. Ее слова передает издание Reuters:

Мы уважаем местные законы и правила в странах, где мы работаем, и считаем, что Roblox — это благоприятная среда для обучения, творчества и значимых связей для всех.

Таким образом, разработчики игры отрицают обвинения Роскомнадзора, но в то же время не планируют никаких решительных шагов. Поэтому можно уверенно сказать, что в текущих условиях Roblox не заработает в России, и платформа продолжит оставаться недоступной.

