Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России

Американские санкции, из-за которых Google и многие другие компании решили ограничить работу своих сервисов на российском рынке либо покинуть его вовсе, оказали довольно серьёзное воздействие на пользователей Android. Их лишили широкого спектра привычных возможностей и даже сервисов, которыми они пользовались много лет. Ситуация, прямо скажем, неприятная. Но с того момента, как коллективный запад решил «отменить» Россию, прошло уже больше 3 месяцев, а значит, пришла пора подвести промежуточные итоги и определить, как изменилась жизнь простого пользователя Android.

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По факту ограничений, которые Google наложила на пользователей из России, не так уж и много, но все они весьма существенны. Нам запретили покупать и обновлять платный софт из Google Play, пользоваться YouTube Premium и YouTube Music, расплачиваться за покупки бесконтактным способом при помощи Google Pay. В ряде случаев пользователям из России и вовсе отключили уже оплаченные подписки, не вернув уплаченных денег, но конкретно Google так не поступала, так что списывать это на неё мы не будем.

Чем заменить Google Pay

Начнём, наверное, с самого больного — с блокировки Google Pay. Несмотря на то что я привык платить смартфоном бесконтактным способом и на мне отключение платёжного сервиса должно было сказаться в первую очередь, этого не произошло. Благодаря открытости Android я просто установил Mir Pay, которым расплачиваюсь теперь везде. Он не имеет каких-либо ограничений, за исключением, разве что поддерживаемых платёжных систем.

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Однако карты Мир — сейчас наше всё. Поэтому лично я не вижу в этом особых проблем. Для Mir Pay даже «пластик» не нужен. Я просто перевыпустил все свои карты Visa и MasterCard под эгидой Мира и привязал их к платёжному сервису. С практической точки зрения разницы никакой: достал смартфон, активировал, приложил к терминалу, подтвердил оплату биометрией, убрал. Короче говоря, ничего нового. Пользователям iOS в этом плане пришлось явно хуже.

Как скачивать видео с Ютуба на Андроид

Отключение YouTube Premium на мне тоже особенно не сказалось. Раньше я оплачивал подписку только из-за того, чтобы не видеть рекламу, которая прерывала воспроизведение по 10 раз за ролик. Теперь рекламы в Ютубе нет совсем, что не может не радовать. Да, из-за этого многие блогеры почти перестали что-либо туда выкладывать, но повлиять на них мы с вами всё равно никак не можем. А ведь кто-то же подписывался на Ютуб Премиум не из-за блокировщика рекламы.

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Многие оформляли подписку, чтобы получить доступ к режиму картинка-в-картинке или функции загрузки роликов для офлайн-просмотра. Впрочем, получить эти привилегии можно и бесплатно. Вот в этой статье мы подробно рассказали, как скачивать видео из Ютуба, а воспроизводить видео в фоновом режиме на Ютубе можно через браузер даже без премиум-подписки. Поэтому глобально отключение YouTube Premium в России большой беды не сделало.

Как оплачивать подписки на Android

Теперь Google Play. Отключение возможности оплачивать приложения через каталог, безусловно, выглядело как очень серьёзный удар по пользователям. Но практика показывает, что среди владельцев Android-смартфонов лишь подавляющее меньшинство покупает платный софт. Более того, большая часть всех приложений, доступных в Google Play, изначально бесплатны, а модель их монетизации построена на подписках. Да, оплатить подписки через каталог сейчас тоже нельзя.

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Однако есть возможность оплачивать их через сайты разработчиков и компаний, которые их издают. У меня нет ни одного платного приложения, которым я бы пользовался на постоянной основе. Но у меня есть сервисы, за которые я вынужден ежемесячно платить подписку. Это Яндекс.Плюс, сервис Огонь, IVI и ещё ряд других сервисов. Но все они позволяют платить напрямую, используя для этого веб-сайт. В случае с играми ситуация чаще всего тоже аналогичная.

Что лучше: Андроид или айфон

Поймите меня правильно. Я не из тех, кто бездумно повторяет мантру о том, что санкции нам только на пользу. Тут дело совершенно в другом. Просто Android в первую очередь благодаря своей открытости, в отличие от iOS позволяет продолжать пользоваться им без каких-либо ограничений даже — простите за тавтологию — в условиях жесточайших ограничений. Если Google не отключит активацию Android-смартфонов, никаких проблем мы с вами не испытаем.

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Сегодня в России уже есть как минимум 3 магазина приложений, которые смогут хотя бы частично компенсировать нам Google Play. Да, там не будет Инстаграма, Ватсапа и Фейсбука, однако при желании все запрещённые сервисы можно скачать в виде APK-файла на APKMirror.com. Это позволит обновить все системные компоненты вроде Android WebView, которые по какой-то причине перестали обновляться через Google Play. Поэтому скажу честно: живём, ребята.