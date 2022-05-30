Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России

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Иван Кузнецов 0

Американские санкции, из-за которых Google и многие другие компании решили ограничить работу своих сервисов на российском рынке либо покинуть его вовсе, оказали довольно серьёзное воздействие на пользователей Android. Их лишили широкого спектра привычных возможностей и даже сервисов, которыми они пользовались много лет. Ситуация, прямо скажем, неприятная. Но с того момента, как коллективный запад решил «отменить» Россию, прошло уже больше 3 месяцев, а значит, пришла пора подвести промежуточные итоги и определить, как изменилась жизнь простого пользователя Android.

Android

Жизнь пользователей Android в России почти никак не изменилась после санкций

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По факту ограничений, которые Google наложила на пользователей из России, не так уж и много, но все они весьма существенны. Нам запретили покупать и обновлять платный софт из Google Play, пользоваться YouTube Premium и YouTube Music, расплачиваться за покупки бесконтактным способом при помощи Google Pay. В ряде случаев пользователям из России и вовсе отключили уже оплаченные подписки, не вернув уплаченных денег, но конкретно Google так не поступала, так что списывать это на неё мы не будем.

Чем заменить Google Pay

Mir Pay с лихвой компенсирует отключение Google Pay

Начнём, наверное, с самого больного — с блокировки Google Pay. Несмотря на то что я привык платить смартфоном бесконтактным способом и на мне отключение платёжного сервиса должно было сказаться в первую очередь, этого не произошло. Благодаря открытости Android я просто установил Mir Pay, которым расплачиваюсь теперь везде. Он не имеет каких-либо ограничений, за исключением, разве что поддерживаемых платёжных систем.

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Однако карты Мир — сейчас наше всё. Поэтому лично я не вижу в этом особых проблем. Для Mir Pay даже «пластик» не нужен. Я просто перевыпустил все свои карты Visa и MasterCard под эгидой Мира и привязал их к платёжному сервису. С практической точки зрения разницы никакой: достал смартфон, активировал, приложил к терминалу, подтвердил оплату биометрией, убрал. Короче говоря, ничего нового. Пользователям iOS в этом плане пришлось явно хуже.

Как скачивать видео с Ютуба на Андроид

YouTube Premium в России больше не работает, но хуже от этого точно не стало

Отключение YouTube Premium на мне тоже особенно не сказалось. Раньше я оплачивал подписку только из-за того, чтобы не видеть рекламу, которая прерывала воспроизведение по 10 раз за ролик. Теперь рекламы в Ютубе нет совсем, что не может не радовать. Да, из-за этого многие блогеры почти перестали что-либо туда выкладывать, но повлиять на них мы с вами всё равно никак не можем. А ведь кто-то же подписывался на Ютуб Премиум не из-за блокировщика рекламы.

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Многие оформляли подписку, чтобы получить доступ к режиму картинка-в-картинке или функции загрузки роликов для офлайн-просмотра. Впрочем, получить эти привилегии можно и бесплатно. Вот в этой статье мы подробно рассказали, как скачивать видео из Ютуба, а воспроизводить видео в фоновом режиме на Ютубе можно через браузер даже без премиум-подписки. Поэтому глобально отключение YouTube Premium в России большой беды не сделало.

Как оплачивать подписки на Android

Отключение платежей в Google Play почти не ограничивает пользователей в возможности скачивать софт и оплачивать подписки

Теперь Google Play. Отключение возможности оплачивать приложения через каталог, безусловно, выглядело как очень серьёзный удар по пользователям. Но практика показывает, что среди владельцев Android-смартфонов лишь подавляющее меньшинство покупает платный софт. Более того, большая часть всех приложений, доступных в Google Play, изначально бесплатны, а модель их монетизации построена на подписках. Да, оплатить подписки через каталог сейчас тоже нельзя.

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Однако есть возможность оплачивать их через сайты разработчиков и компаний, которые их издают. У меня нет ни одного платного приложения, которым я бы пользовался на постоянной основе. Но у меня есть сервисы, за которые я вынужден ежемесячно платить подписку. Это Яндекс.Плюс, сервис Огонь, IVI и ещё ряд других сервисов. Но все они позволяют платить напрямую, используя для этого веб-сайт. В случае с играми ситуация чаще всего тоже аналогичная.

Что лучше: Андроид или айфон

Смартфоны на Android в России почти не пострадали от санкций, в отличие от iPhone

Поймите меня правильно. Я не из тех, кто бездумно повторяет мантру о том, что санкции нам только на пользу. Тут дело совершенно в другом. Просто Android в первую очередь благодаря своей открытости, в отличие от iOS позволяет продолжать пользоваться им без каких-либо ограничений даже — простите за тавтологию — в условиях жесточайших ограничений. Если Google не отключит активацию Android-смартфонов, никаких проблем мы с вами не испытаем.

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Сегодня в России уже есть как минимум 3 магазина приложений, которые смогут хотя бы частично компенсировать нам Google Play. Да, там не будет Инстаграма, Ватсапа и Фейсбука, однако при желании все запрещённые сервисы можно скачать в виде APK-файла на APKMirror.com. Это позволит обновить все системные компоненты вроде Android WebView, которые по какой-то причине перестали обновляться через Google Play. Поэтому скажу честно: живём, ребята.

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