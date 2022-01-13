Как сбросить приложения по умолчанию на Android

Когда фанаты Android говорят о свободе, которую им предлагает мобильная операционка Google, пользователи iOS чаще всего думают о кастомизации перепрошивках и преобразованиях файловой системы. По факту это и близко не так. Кастомизация и перепрошивки остаются уделом гиков, а свободу выражает отсутствие большинства запретов на взаимодействие с системой, характерных для мобильной операционки Apple. Например, на Android можно без проблем заменить весь штатный софт на сторонний, выбрав его в качестве приложений по умолчанию. А что делать, если хочется вернуть всё как было изначально?

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Прежде всего предлагаю разобраться, что такое приложения по умолчанию. Многие заблуждаются, думая, что это всего-навсего те программы, которыми они начинают добровольно пользоваться вместо штатных. Ну, скажем, не нравится тебе Google Chrome и ты вместо него начинаешь пользоваться Яндекс.Браузером. В общем-то, это действительно так.

Как изменить приложение по умолчанию

Но приставка «по умолчанию» олицетворяет собой особый механизм, который подменяет нативное приложение сторонним в самой системе, чтобы она начала воспринимать его как штатное. Тогда смартфон будет запускать именно его самостоятельно, когда это потребуется. Например, если вы нажмёте на ссылку, то она откроется в браузере, установленном по умолчанию, а, если вам позвонят, то звонок поступит в приложение телефона по умолчанию.

Установить приложение по умолчанию совершенно несложно:

Скачайте приложение, которое хотите выбрать по умолчанию;

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

В открывшемся окне выберите «Приложения по умолчанию»;

Откройте вкладку того типа приложений, которое хотите заменить;

В выпадающем меню выберите новое приложение и сохраните изменения.

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Android позволяет заменить довольно широкий спектр приложений, выбрав приложениями по умолчанию именно те, которые вам удобны. Это может быть и камера, и клавиатура, и телефон, и приложений для приёма сообщений, и определитель номера, и голосовой ассистент. В общем, выбор довольно широк. Но, поскольку все эти приложения имеют разную природу, то и устанавливать их придётся по отдельности.

А вот, если появляется необходимость сбросить все приложения и вернуть по умолчанию весь набор штатного софта, это можно сделать всего лишь в несколько действий. В Android есть специальный механизм, который позволяет откатить все настройки по части приложений и восстановить исходный состав штатного софта, установленного в качестве нативного. А самое главное, что и тут ничего сложного нет.

Как удалить приложения по умолчанию

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

В открывшемся окне ещё раз выберите «Приложения»;

В правом верхнем углу нажмите на три вертикальные точки;

Выберите «Сбросить настройки» и подтвердите сброс.

Сброс настроек приложений — это комплексная процедура. Она предусматривает выполнение следующих действий: восстанавливает работу отключенных приложений, снимает ограничение привилегий, восстанавливает фоновую работу софта, откатывает настройки уведомлений до заводских и, наконец, сбрасывает все приложения по умолчанию.

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Впрочем, прежде чем согласиться на сброс настроек приложений, хорошенько подумайте, а нужно ли оно вам? Если вы собираетесь продать смартфон, то этого явно будет недостаточно. Потребуется сбрасывать вообще все настройки и удалять все накопленные данные. А, если вы хотите заменить пару-тройку программ по умолчанию на другие, то, пожалуй, логичнее будет просто сделать это точечно, нежели массово.

Достаточно просто установить нужное приложение, удалить старое и выбрать новое в качестве приложения по умолчанию. Более того, в ряде случаев устанавливать приложения по умолчанию даже необязательно. Например, в случае с браузером вы можете пользоваться совершенно любым, равно, как и в случае с голосовым ассистентом. Просто сделайте ярлык нужного на рабочем столе и пользуйтесь тем, что вам нужно в данный момент.