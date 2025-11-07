Как сбросить Xiaomi до заводских настроек

Герман Вологжанин

При использовании любого смартфона важно наличие у пользователя базовых навыков взаимодействия с устройством. Одно из них — умение выполнить сброс до заводских настроек Android. Эта процедура может потребоваться вам в самых разных ситуациях от передачи смартфона другому человеку до устранения критических ошибок в работе устройства. Далее расскажем, как сбросить Android на Xiaomi, а также объясним, к чему это приведет.

Как сбросить Xiaomi до заводских настроек. Откатываем Xiaomi, Redmi и POCO к заводским настройкам. Фото.

Откатываем Xiaomi, Redmi и POCO к заводским настройкам

Что означают заводские настройки телефона Xiaomi

Сброс до заводских настроек — это процесс, возвращающий смартфон к состоянию, в котором оно было при покупке. Проще говоря, это полное удаление всех сохраненных данных, включая файлы, пароли и аккаунты.

Сброс настроек Xiaomi может понадобиться в случае, если:

  • вы планируете передать/продать телефон другому человеку (даже при сдаче в сервис);
  • забыт пароль от телефона;
  • смартфон работает нестабильно и постоянно зависает;
  • телефон перестал включаться.

С учетом того, что сброс настроек приводит к удалению всех данных, важно позаботиться о создании резервной копии Android. Заранее перенесите все нужные файлы на другое устройство или создайте бэкап в облаке.

Как сделать сброс настроек на Xiaomi

Сбросить Xiaomi можно двумя способами. Первый вариант работает в большинстве случаев и является самым простым:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек».
  3. Нажмите кнопку «Стереть данные».
  4. Введите пароль и подтвердите сброс.
Как сделать сброс настроек на Xiaomi. Инструкция актуальна для MIUI и HyperOS. Фото.

Инструкция актуальна для MIUI и HyperOS

Пароль для сброса Xiaomi — это пароль экрана блокировки или графический ключ. Он запрашивается для подтверждения действия. Так система понимает, что сброс выполняет владелец устройства или уполномоченный человек.

Как сбросить Xiaomi до заводских настроек кнопками

Если выполнить операцию стандартным способом не получается (смартфон завис или забыт пароль), можно сбросить Xiaomi кнопками:

  1. Выключите смартфон (если не выключается — зажмите и удерживайте клавиши «Питание» + «Громкость вверх»).
  2. Нажмите и удерживайте клавиши «Питание» + «Громкость вверх» до вибрации и появления на экране интерфейса Recovery Mode.
  3. Используя кнопки громкости, найдите раздел «Wipe Data» и подтвердите переход нажатием на кнопку питания.
  4. Нажмите «Wipe All Data», а затем — «Confirm».
Как сбросить Xiaomi до заводских настроек кнопками. Управление в Recovery Mode осуществляется кнопками. Фото.

Управление в Recovery Mode осуществляется кнопками

Смартфон перезагрузится и вернется в заводское состояние ровно так же, как это происходит в случае со стандартным сбросом настроек Xiaomi. Вы вольны использовать любой из двух предложенных вариантов.

