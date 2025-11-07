При использовании любого смартфона важно наличие у пользователя базовых навыков взаимодействия с устройством. Одно из них — умение выполнить сброс до заводских настроек Android. Эта процедура может потребоваться вам в самых разных ситуациях от передачи смартфона другому человеку до устранения критических ошибок в работе устройства. Далее расскажем, как сбросить Android на Xiaomi, а также объясним, к чему это приведет.

Что означают заводские настройки телефона Xiaomi

Сброс до заводских настроек — это процесс, возвращающий смартфон к состоянию, в котором оно было при покупке. Проще говоря, это полное удаление всех сохраненных данных, включая файлы, пароли и аккаунты.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сброс настроек Xiaomi может понадобиться в случае, если:

вы планируете передать/продать телефон другому человеку (даже при сдаче в сервис);

забыт пароль от телефона;

смартфон работает нестабильно и постоянно зависает;

телефон перестал включаться.

С учетом того, что сброс настроек приводит к удалению всех данных, важно позаботиться о создании резервной копии Android. Заранее перенесите все нужные файлы на другое устройство или создайте бэкап в облаке.

Как сделать сброс настроек на Xiaomi

Сбросить Xiaomi можно двумя способами. Первый вариант работает в большинстве случаев и является самым простым:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек». Нажмите кнопку «Стереть данные». Введите пароль и подтвердите сброс.

Пароль для сброса Xiaomi — это пароль экрана блокировки или графический ключ. Он запрашивается для подтверждения действия. Так система понимает, что сброс выполняет владелец устройства или уполномоченный человек.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как сбросить Xiaomi до заводских настроек кнопками

Если выполнить операцию стандартным способом не получается (смартфон завис или забыт пароль), можно сбросить Xiaomi кнопками:

Выключите смартфон (если не выключается — зажмите и удерживайте клавиши «Питание» + «Громкость вверх»). Нажмите и удерживайте клавиши «Питание» + «Громкость вверх» до вибрации и появления на экране интерфейса Recovery Mode. Используя кнопки громкости, найдите раздел «Wipe Data» и подтвердите переход нажатием на кнопку питания. Нажмите «Wipe All Data», а затем — «Confirm».

Смартфон перезагрузится и вернется в заводское состояние ровно так же, как это происходит в случае со стандартным сбросом настроек Xiaomi. Вы вольны использовать любой из двух предложенных вариантов.