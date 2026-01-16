Как сдать Т-Банку биометрию, не выходя из дома, и платить на кассах лицом

Есть два досадных момента, которые обычно всплывают в самый неподходящий момент: телефон разрядился, а кошелек с картами остался в другой куртке. И вот стоишь на кассе с полной корзиной продуктов и судорожно придумываешь, что сказать, когда кассир произнесет “оплачивайте”. В этот момент было бы круто, если бы оплата работала вообще без ничего. Собственно, так и устроена оплата по биометрии: ее можно подключить заранее и пользоваться в магазинах, где есть подходящие терминалы.

Что такое биометрия в банке

Биометрия — это способ подтвердить личность по уникальным признакам, которые сложно повторить случайно или подделать. Чаще всего речь идет про лицо и голос, реже: про отпечатки пальцев или, например, параметры глаза и сетчатки.

В России биометрия для таких сценариев завязана на Единую биометрическую систему (ЕБС). Это государственная платформа, где хранятся все биометрические шаблоны. Но это не фотографии и записи в чистом виде: изображение лица и голос преобразуются в набор числовых параметров, по которым система потом сравнивает, вы это или нет.

Когда вы подходите к терминалу, он считывает лицо, превращает его в такой же шаблон и сверяет с тем, что уже есть в ЕБС. Именно поэтому страшилка про “сольют мои фотки” здесь неуместна: в системе хранятся не файлы из галереи, а их строго математическое представление.

Как сдать биометрию из дома

Раньше, чтобы сдать биометрию, нужно было идти в офис, записывать голос, фотографироваться и заодно отбиваться от кредитный карт «в подарок». Сейчас же все проще: сдать биометрию можно из дома со смартфона или с выездом представителя. Подключить биометрию для оплаты лицом можно двумя способами.

Через приложение “Госуслуги Биометрия”. Вы делаете селфи и следуете подсказкам в приложении (нужно будет проговорить цифры с экрана), после чего данные отправляются в ЕБС.

Вы делаете селфи и следуете подсказкам в приложении (нужно будет проговорить цифры с экрана), после чего данные отправляются в ЕБС. Через представителя Т-Банка. Оставляете заявку через чат поддержки или звоните в банк, договариваетесь о времени, представитель приезжает по адресу, делает фото и записывает голос.

Обычно доступ к функциям, связанным с биометрией, появляется в течение дня после сдачи. Если вы не хотите разбираться с приложениями, представитель сейчас самый комфортный вариант. А если по информатике у вас была пятерка, самостоятельная регистрация занимает считанные минуты.

Существует три типа биометрии: подтвержденная, стандартная и упрощенная. Нам нужна третья, ее как раз хватит для подключения оплаты в магазине. Упрощенная биометрия подключается следующим образом:

Установите приложение “Госуслуги Биометрия” на телефон. Оно есть как для Android, так и для iOS.

Авторизуйтесь при помощи подтвержденной учетной записи.

Выберите регистрацию упрощенной биометрии.

Сфотографируйтесь и при необходимости произнесите три последовательности цифр на экране.

После сдачи биометрии через Госуслуги или в центре обслуживания важно отдельно разрешить Т-Банку использовать эти данные, так как без этого оплата по лицу работать не будет. Разрешение можно оформить через чат поддержки в приложении Т-Банка или по телефону 8 800 333-33-33.

Как правило, возможность пользоваться биометрией в магазине появляется почти сразу после регистрации.

Как платить лицом в магазине

Оплата по биометрии работает только на специальных терминалах с камерой. Чаще всего это стойка с вытянутым экраном и вырезом под камеру сверху, иногда — более компактные варианты с квадратным дисплеем. И там, и там оплата проходит без проблем, просто у каждого банка свои дизайны.

Сценарий оплаты лицом простой:

Подходите к терминалу

На экране выбираете “Оплата лицом” и смотрите в камеру

Устройство распознает вашу биометрию и сообщит о статусе оплаты

Во время сканирования система делает проверку на “живость”: чтобы убедиться, что перед камерой живой человек, а не фотография. Затем изображение превращается во временный биометрический шаблон и сверяется с шаблоном в ЕБС. Обычно вск занимает несколько секунд. Если все совпало, платеж проходит точно так, как и при оплате картой или смартфоном по NFC.

В каких магазинах работает оплата по лицу

Важно помнить: биометрия работает не везде, а только там, где стоят терминалы с поддержкой оплаты по лицу. В целом современные кассовые системы есть почти в каждом магазине, но именно биометрические терминалы пока встречаются не на 100% точек. Поэтому проще всего ориентироваться по наличию терминала с камерой и соответствующей кнопке оплаты на экране.

И еще момент: биометрия все еще штука добровольная. При желании ее можно удалить из ЕБС через Госуслуги. Но если вам реально важно уметь платить без карты и телефона, это один из самых практичных способов.