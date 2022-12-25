Как сделать блокировку экрана на телефоне

Каждый из нас хранит на смартфоне огромное количество конфиденциальной информации, нуждающейся в надежной защите. Самый простой способ это сделать — включить блокировку экрана. В таком случае ни один посторонний человек не сможет открыть рабочий стол и ознакомиться с данными, которые хранятся на телефоне. Защита будет обеспечена при помощи цифрового кода, пароля, графического ключа, отпечатка пальца или другого средства, доступного на вашем устройстве. Так давайте же разберемся, как поставить блокировку на экран.

Как включить блокировку экрана

Выбор способа блокировки экрана бывает ограничен возможностями смартфона, поэтому рекомендую вам прочитать наш текст, посвященный этой теме. Но даже самую простую модель удается обезопасить одним из следующих методов:

графический ключ;

цифровой код (PIN-код);

пароль.

В первом случае рабочий стол будет защищен узором, который нужно нарисовать на экране, а во втором и третьем — последовательностью символов с той лишь разницей, что PIN-код подразумевает использование только цифр. Вот, например, как поставить пароль на телефон:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность», а затем — «Блокировка экрана». Выберете один из предложенных способов защиты. Придумайте пароль, цифровой код или графический ключ, после чего подтвердите его повторным вводом.

Одновременно можно использовать только один из рассмотренных выше способов блокировки экрана. Перед активацией защиты обязательно запомните код доступа или графический ключ. Иначе вам придется потратить немало времени в поисках ответа на вопрос, как разблокировать телефон, если забыл пароль.

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Как поставить отпечаток пальца на телефон

Самым удобным средством защиты смартфона считается сканер отпечатков пальцев. Сегодня он установлен на большинстве Андроид-устройств и отсутствует лишь на самых дешевых моделях. Дактилоскоп располагается на спинке телефона, в кнопке питания или в экране. Но вне зависимости от места его размещения настроить отпечаток пальца можно следующим образом:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность», после чего — «Разблокировка отпечатком». Если ранее вы регистрировали другой способ блокировки, понадобится ввести пароль или графический ключ. Если нет — смартфон все равно попросит включить альтернативный способ защиты экрана. Прикладывайте палец к дактилоскопу до тех пор, пока на экране не появится сообщение «Отпечаток успешно добавлен».

Необходимость использования альтернативного способа защиты при настройке дактилоскопа вынудила меня написать текст, за что я не люблю сканер отпечатка на смартфоне. Прочитайте его, чтобы иметь полное представление об этом методе блокировки.

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Вход в приложения по отпечатку

Хотя сегодняшний текст посвящен ответу на вопрос, как сделать блокировку экрана, не лишним будет рассказать о вариантах входа в приложение по отпечатку. Это более продвинутый способ защиты, который добавляют разработчики некоторых программ. В качестве примера предлагаю посмотреть, как настроить отпечаток пальца в СберБанк:

Запустите приложение. Кликните по иконке профиля. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Безопасность». Активируйте опцию «Вход по Fingerprint». Приложите палец к сканеру.

Аналогичным образом настраивается вход по отпечатку и в других приложениях. Правда, в большинстве программ, будь то YouTube или Галерея, по умолчанию нельзя установить блокировку. Это недоразумение можно устранить при помощи функции «Защита приложений», доступной на смартфонах Xiaomi (ее аналоги есть и на устройствах других производителей):

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Защита приложений». Нажмите кнопку «Включить». Придумайте графический ключ или пароль. Выберете программы, нуждающиеся в дополнительной защите.

Вход в приложение по отпечатку пальца будет выполняться только в том случае, если ваш палец был зарегистрирован в качестве способа разблокировки экрана. При возникновении проблем с настройкой защиты ознакомьтесь с нашей подробной инструкцией, как установить пароль на любое приложение.

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Как настроить разблокировку по лицу

Сегодня даже на смартфонах без дактилоскопа можно воспользоваться разблокировкой по лицу. Этот способ защиты запоминает внешность владельца устройства, после чего снимает блокировку экрана сразу, как только человек начинает смотреть на экран:

Откройте раздел настроек телефона «Пароли и безопасность». Выберете «Разблокировку по лицу». Если ранее был зарегистрирован пароль (графический ключ), то введите его. Если нет — создайте. Расположите смартфон таким образом, чтобы ваше лицо попало в объектив фронтальной камеры. Дождитесь сохранения данных.

Разблокировка по лицу — не самый безопасный метод защиты. В отличие Apple iPhone, устройства на базе Android не используют вспомогательные датчики для сканирования внешности своего владельца, а потому снять блокировку удается даже по фотографии. Впрочем, все зависит от производителя, который может раскошелиться на дополнительные сенсоры. Так что внимательно изучайте характеристики смартфона перед его покупкой.

Разблокировка телефона по блютуз

В конце расскажу о самом новом и, возможно, самом удобном способе разблокировки телефона — по Bluetooth. Он доступен на устройствах известных брендов вроде Xiaomi и HONOR, выпускающих помимо смартфонов другие экосистемные продукты.

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Как правило, разблокировка по блютуз работает в связке с фитнес-браслетом или смарт-часами той же компании. Для активации этого средства защиты нужно посетить раздел настроек «Пароли и безопасность», открыть вкладку «Bluetooth» и выбрать устройство, которое будет использоваться для снятия блокировки.

На смартфонах HONOR аналогичная функция называется «Умная разблокировка», о чем ранее мы рассказывали на нашем сайте. Но, какое бы имя для этой настройки ни придумал производитель, везде она работает одинаково: нужно просто находиться в непосредственной близости от телефона с браслетом (часами) на руке.