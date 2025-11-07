Как сделать длинный скриншот с прокруткой на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Если вы когда-нибудь делали скриншот на телефоне, то замечали, что его размер ограничен площадью экрана. Но как быть, если нужен снимок всей страницы, длина которой превышает размер дисплея? Оптимальное решение — сделать скриншот с прокруткой. Это встроенная функция большинства Android-смартфонов, благодаря которой на снимок попадает все содержимое страницы, а не только ее часть.

Как сделать длинный скриншот с прокруткой на Android. Обзор способов создания длинных скриншотов. Фото.

Обзор способов создания длинных скриншотов

Как сделать длинный скриншот на Андроиде

Чтобы сделать скриншот на телефоне, нужно одновременно нажать на кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Также многие модели поддерживают жест тремя пальцами по экрану вниз, а еще имеют специальную кнопку в центре управления. Все это помогает сделать обычный скрин, а для снимка экрана с прокруткой требуется:

  1. Сделать скриншот любым удобным способом.
  2. После появления на экране миниатюры снимка нажать кнопку «Прокрутка».
  3. Дождаться, когда страница прокрутится до нужной точки и при необходимости нажать «Стоп».
  4. Сохранить скриншот, нажав на галочку.
Как сделать длинный скриншот на Андроиде. Скриншот с прокруткой — стандартная функция. Фото.

Скриншот с прокруткой — стандартная функция

Это стандартный способ, работающий на большинстве смартфонов, однако на некоторых моделях название опции может отличаться. Где-то она называется «Длинный скриншот» и появляется не на миниатюре, а уже в редакторе готового снимка.

Приложения для длинных скриншотов

Если сделать длинный скриншот стандартным способом не получится, придется полагаться на специальные приложения. Например:

Как ни крути, а сторонние приложения — это своего рода костыли. Фактически они не делают длинные снимки, а лишь позволяют склеить скриншоты. Посмотрим, как это работает на примере Screen Master:

  1. Запустите приложение.
  2. Включите захват экрана.
  3. Разрешите Screen Master работу поверх других приложений.
  4. Дайте Screen Master разрешение на запись экрана.
    5. Приложения для длинных скриншотов. Приложению требуется куча разрешений. Фото.

    Приложению требуется куча разрешений

  5. Перейдите на нужную страницу и нажмите на виртуальную кнопку.
  6. После создания скриншота выберите опцию «Сшить».
  7. Пролистайте страницу вниз и нажмите «+», чтобы добавить следующая часть снимка.
  8. Нажмите на галочку для сохранения результата.

    9. Приложения для длинных скриншотов. Снимки сшиваются, а не прокручиваются. Фото.

    Снимки сшиваются, а не прокручиваются

Так у вас получится сшитый скриншот, составленный из нескольких снимков, который является аналогом длинного скрина. Не полноценная замена, конечно, но тоже сгодится.

