Как сделать Dynamic Island на Android, если его нет в настройках

Несмотря на то, что Dynamic Island с интерактивными виджетами, обыгрывающими вырез под фронтальную камеру, появился еще в iPhone 14 Pro, далеко не все производители Android-смартфонов сделали свой полноценный аналог. На Samsung его нет и не предвидится, а на Xiaomi он появится только с обновлением HyperOS 3. А что, если хочется воспользоваться интерактивными виджетами уже сейчас? Рассказываем, как настроить Dynamic Island на Android.

Приложения для Dynamic Island

На многих современных китайских смартфонах уже есть аналог Dynamic Island. Он может называться «Мини-капсула», «Smart Capsule» или «Dynamic Port». Поэтому владельцам realme, HONOR и TECNO сначала стоит покопаться в настройках.

Если вы не нашли настройки Dynamic Island на своем смартфоне, установите одно из следующих приложений:

Эти приложения добавляют Dynamic Island на любой смартфон. В то же время набор функций у каждой программы отличается, а некоторые возможности доступны только при оформлении платной подписки.

Как сделать Dynamic Island

После загрузки и установки приложения необходимо настроить Dynamic Island. Как правило, для этого нужно:

Запустить приложение. Предоставить программе все запрашиваемые разрешения. Настроить отображение Dynamic Island. Выбрать необходимые виджеты для работы.

Приложение с Dynamic Island будет работать корректно только при выдаче всех запрашиваемых разрешений. Также на некоторых смартфонах требуется принудительное снятие ограничений фоновой активности, периодически блокирующий отображение динамического острова.