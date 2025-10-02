Как сделать Dynamic Island на Android, если его нет в настройках

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Несмотря на то, что Dynamic Island с интерактивными виджетами, обыгрывающими вырез под фронтальную камеру, появился еще в iPhone 14 Pro, далеко не все производители Android-смартфонов сделали свой полноценный аналог. На Samsung его нет и не предвидится, а на Xiaomi он появится только с обновлением HyperOS 3. А что, если хочется воспользоваться интерактивными виджетами уже сейчас? Рассказываем, как настроить Dynamic Island на Android.

Как сделать Dynamic Island на Android, если его нет в настройках. Делаем Dynamic Island на любом смартфоне. Изображение: XiaomiTime. Фото.

Делаем Dynamic Island на любом смартфоне. Изображение: XiaomiTime

Приложения для Dynamic Island

На многих современных китайских смартфонах уже есть аналог Dynamic Island. Он может называться «Мини-капсула», «Smart Capsule» или «Dynamic Port». Поэтому владельцам realme, HONOR и TECNO сначала стоит покопаться в настройках.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Если вы не нашли настройки Dynamic Island на своем смартфоне, установите одно из следующих приложений:

Эти приложения добавляют Dynamic Island на любой смартфон. В то же время набор функций у каждой программы отличается, а некоторые возможности доступны только при оформлении платной подписки.

Как сделать Dynamic Island

После загрузки и установки приложения необходимо настроить Dynamic Island. Как правило, для этого нужно:

  1. Запустить приложение.
  2. Предоставить программе все запрашиваемые разрешения.
  3. Настроить отображение Dynamic Island.
  4. Выбрать необходимые виджеты для работы.
Как сделать Dynamic Island. Главное — предоставить все разрешения. Фото.

Главное — предоставить все разрешения

Приложение с Dynamic Island будет работать корректно только при выдаче всех запрашиваемых разрешений. Также на некоторых смартфонах требуется принудительное снятие ограничений фоновой активности, периодически блокирующий отображение динамического острова.

Теги
Новости по теме
Вызвать такси в РФ смогут только богатые? Какие машины разрешат использовать в такси с 2026 года
Зачем смартфонам Samsung нужен стилус S Pen
Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?
Лонгриды для вас
YouTube будет размывать некоторые видео. Что нужно знать о новой функции безопасности

Видеохостинг YouTube начал тестировать новую функцию безопасности, которая автоматически размывает превью (миниатюры) видеороликов с контентом для взрослых. Согласно официальному анонсу платформы, эта экспериментальная функция направлена на "обеспечение более безопасного поиска для всех пользователей" и в первую очередь коснется результатов поиска по запросам, связанным с откровенными темами.

Читать далее
ТОП проблем, которые можно словить после установки One UI 7 на Samsung

One UI 7 — одно из самых неудачных обновлений Samsung. Корейская компания старалась сделать гигантский апдейт и действительно завезла много интересных функций, но вместе с тем рассылка свежей оболочки растянулась на долгие месяцы, а счастливчики, установившие ее, то и дело жалуются на проблемы при использовании смартфона. Мы собрали самые распространенные ошибки и баги One UI 7, чтобы вы знали, чего ждать от обновления.

Читать далее
Сравнение процессоров Snapdragon 7 Gen 3, 7s Gen 3 и 7+ Gen 3 — какой лучше для смартфона и почему

В 2025 году многие смартфоны среднего класса работают на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, который представлен в нескольких вариациях: 7s Gen 3, 7 Gen 3 и 7+ Gen 3. Казалось бы, Qualcomm просто добавила вспомогательный символ к «семерке», и отличия должны быть сугубо косметические. Но в действительности смартфоны на Snapdragon 7 Gen 3 в зависимости от того, какой символ указан в названии процессора, работают совершенно по-разному, и сегодня вы в этом убедитесь.

Читать далее
Новости партнеров
Из-за чего температура тела может опуститься до 35 градусов
Из-за чего температура тела может опуститься до 35 градусов
В США растёт инфляция. Что это значит для будущего курса Биткоина и других криптовалют?
В США растёт инфляция. Что это значит для будущего курса Биткоина и других криптовалют?
Что делать, если iPhone пишет “Не удалось запустить WhatsApp”
Что делать, если iPhone пишет “Не удалось запустить WhatsApp”