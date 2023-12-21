Как сделать GIF из видео на Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Android-смартфоны поддерживают самые разные типы файлов, включая GIF. Аббревиатура расшифровывается как Graphics Interchange Format, что в переводе означает формат для обмена изображениями. Обычно в GIF делаются анимированные картинки, и при желании вы можете сделать гифку из видео на Андроид, выполнив конвертацию файла. С этой целью пригодятся как стандартные инструменты смартфона, так и вспомогательные средства.

Как сделать GIF из видео на Android-смартфоне. Любое видео можно превратить в анимацию. Фото.

Любое видео можно превратить в анимацию

Как сделать гифку на Самсунг

На некоторых устройствах (например, Samsung) есть встроенный конвертер в GIF. Как правило, он является частью «Галереи» — приложения, которое используется для просмотра фото и видео. Чтобы сделать гифку на телефоне, вам понадобится:

  1. Открыть видео через галерею.
  2. Запустить воспроизведение.
  3. Нажать кнопку «GIF».
  4. Выбрать отрезок и указать скорость воспроизведения.
  5. Нажать кнопку «Сохранить».
Как сделать гифку на Самсунг. Функция доступна не на всех моделях. Фото.

Функция доступна не на всех моделях

Кстати, на Samsung можно сразу снять видео в формате GIF. Об этом мы рассказывали в отдельном материале, с которым вы познакомитесь, перейдя по гиперссылке. Однако на большинстве других смартфонов нет даже самого простого инструмента создания гиф из видео, а потому приходится устанавливать дополнительный софт.

Читайте также: как сделать GIF-анимацию на Samsung

Приложение для создания GIF

Если встроенной функции нет, установите вручную конвертер из видео в GIF. С этой задачей помогут справиться следующие приложения:

Программы очень похожи друг на друга, а потому рассмотрим, как сделать гиф из видео, на примере одного приложения GIF Editor:

  1. Запускаем программу.
  2. Переходим в раздел «Videos -> GIF».
  3. Выбираем видео и жмем галочку.
  4. Настраиваем изображением.
  5. Жмем на стрелочку, направленную вверх, и сохраняем анимацию.
Приложение для создания GIF. В приложении есть много дополнительных настроек. Фото.

В приложении есть много дополнительных настроек

Подобные приложения умеют работать не только с видео. Также они помогут сделать гифку из картинок. Поэтому вариантов использования хоть отбавляй.

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Как сделать гифку из видео онлайн

Если вы не хотите засорять смартфон лишними приложениями, обратитесь к помощи сервисов для создания GIF, работающих через браузер:

Принцип здесь почти такой же, как и у отдельных программ. То есть, чтобы конвертировать видео в гиф, вам понадобится:

  1. Открыть сайт сервиса.
  2. Нажать кнопку «Chose File» и выбрать видео.
  3. При желании настроить параметры анимации и нажать «Начать».
  4. По завершении конвертации останется скачать гифку, нажав на соответствующую кнопку.
Как сделать гифку из видео онлайн. Хороший вариант без необходимости скачивания дополнительного ПО. Фото.

Хороший вариант без необходимости скачивания дополнительного ПО

Онлайн-сервисы предлагают меньше опций, чем специальные приложения, но не засоряют устройство и выполняют свою функцию так же качественно. А потому, возможно, это именно ваш вариант.

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Как сделать гифку в Ватсапе

Если у вас появилось желание конвертировать видео не для себя, а для отправки другому человеку, удобнее будет использовать встроенный инструментарий мессенджера. К примеру, можно сделать GIF в WhatsApp:

  1. Откройте чат с нужным человеком.
  2. Нажмите кнопку прикрепления файла.
  3. Выберите видео.
  4. В окне редактора обрежьте его и нажмите «GIF» в правом верхнем углу.
  5. Отправьте анимацию.
Как сделать гифку в Ватсапе. В отличие от специальных приложений, WhatsApp не предлагает дополнительных настроек. Фото.

В отличие от специальных приложений, WhatsApp не предлагает дополнительных настроек

В отличие от других способов конвертации видео в GIF, WhatsApp предлагает минимальное количество настроек. Зато все происходит быстро, а вам не нужно тратить время на загрузку дополнительных программ или поиск подходящих сервисов.

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Как сделать гиф в Телеграмме

Также вы можете сделать гифку из видео в Телеграме, но в этом мессенджере кнопка конвертирования выглядит немного иначе:

  1. Откройте чат.
  2. Нажмите кнопку прикрепления файла.
  3. Выберите видео.
  4. В редакторе нажмите кнопку с динамиком, расположенную в левом нижнем углу.
  5. Отправьте сообщение.
Как сделать гиф в Телеграмме. Процесс создания гифок в Telegram почти не отличается от WhatsApp. Фото.

Процесс создания гифок в Telegram почти не отличается от WhatsApp

Кроме того, существует бот для создания гифок в Телеграмме. Он называется Video to Gif Converter и работает следующим образом:

  1. Открываем чат с ботом, перейдя по ссылке.
  2. Жмем кнопку «Старт».
  3. Прикрепляем видео и отправляем его.
  4. Ждем загрузки и конвертации.
Как сделать гиф в Телеграмме. Специальный бот тоже не помешает. Фото.

Специальный бот тоже не помешает

В дальнейшем можно скачать получившийся файл через «три точки». Наконец, не забывайте, что в Telegram есть много других полезных ботов, умеющих далеко не только конвертировать видео в гифки.

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