Как сделать GIF из видео на Android-смартфоне

Android-смартфоны поддерживают самые разные типы файлов, включая GIF. Аббревиатура расшифровывается как Graphics Interchange Format, что в переводе означает формат для обмена изображениями. Обычно в GIF делаются анимированные картинки, и при желании вы можете сделать гифку из видео на Андроид, выполнив конвертацию файла. С этой целью пригодятся как стандартные инструменты смартфона, так и вспомогательные средства.

Как сделать гифку на Самсунг

На некоторых устройствах (например, Samsung) есть встроенный конвертер в GIF. Как правило, он является частью «Галереи» — приложения, которое используется для просмотра фото и видео. Чтобы сделать гифку на телефоне, вам понадобится:

Открыть видео через галерею. Запустить воспроизведение. Нажать кнопку «GIF». Выбрать отрезок и указать скорость воспроизведения. Нажать кнопку «Сохранить».

Кстати, на Samsung можно сразу снять видео в формате GIF. Об этом мы рассказывали в отдельном материале, с которым вы познакомитесь, перейдя по гиперссылке. Однако на большинстве других смартфонов нет даже самого простого инструмента создания гиф из видео, а потому приходится устанавливать дополнительный софт.

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Приложение для создания GIF

Если встроенной функции нет, установите вручную конвертер из видео в GIF. С этой задачей помогут справиться следующие приложения:

Программы очень похожи друг на друга, а потому рассмотрим, как сделать гиф из видео, на примере одного приложения GIF Editor:

Запускаем программу. Переходим в раздел «Videos -> GIF». Выбираем видео и жмем галочку. Настраиваем изображением. Жмем на стрелочку, направленную вверх, и сохраняем анимацию.

Подобные приложения умеют работать не только с видео. Также они помогут сделать гифку из картинок. Поэтому вариантов использования хоть отбавляй.

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Как сделать гифку из видео онлайн

Если вы не хотите засорять смартфон лишними приложениями, обратитесь к помощи сервисов для создания GIF, работающих через браузер:

Принцип здесь почти такой же, как и у отдельных программ. То есть, чтобы конвертировать видео в гиф, вам понадобится:

Открыть сайт сервиса. Нажать кнопку «Chose File» и выбрать видео. При желании настроить параметры анимации и нажать «Начать». По завершении конвертации останется скачать гифку, нажав на соответствующую кнопку.

Онлайн-сервисы предлагают меньше опций, чем специальные приложения, но не засоряют устройство и выполняют свою функцию так же качественно. А потому, возможно, это именно ваш вариант.

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Как сделать гифку в Ватсапе

Если у вас появилось желание конвертировать видео не для себя, а для отправки другому человеку, удобнее будет использовать встроенный инструментарий мессенджера. К примеру, можно сделать GIF в WhatsApp:

Откройте чат с нужным человеком. Нажмите кнопку прикрепления файла. Выберите видео. В окне редактора обрежьте его и нажмите «GIF» в правом верхнем углу. Отправьте анимацию.

В отличие от других способов конвертации видео в GIF, WhatsApp предлагает минимальное количество настроек. Зато все происходит быстро, а вам не нужно тратить время на загрузку дополнительных программ или поиск подходящих сервисов.

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Как сделать гиф в Телеграмме

Также вы можете сделать гифку из видео в Телеграме, но в этом мессенджере кнопка конвертирования выглядит немного иначе:

Откройте чат. Нажмите кнопку прикрепления файла. Выберите видео. В редакторе нажмите кнопку с динамиком, расположенную в левом нижнем углу. Отправьте сообщение.

Кроме того, существует бот для создания гифок в Телеграмме. Он называется Video to Gif Converter и работает следующим образом:

Открываем чат с ботом, перейдя по ссылке. Жмем кнопку «Старт». Прикрепляем видео и отправляем его. Ждем загрузки и конвертации.

В дальнейшем можно скачать получившийся файл через «три точки». Наконец, не забывайте, что в Telegram есть много других полезных ботов, умеющих далеко не только конвертировать видео в гифки.