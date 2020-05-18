Как сделать резервную копию Android перед тем, как сбросить настройки

Хотя многие из нас хранят большую часть наших личных данных в облаке в различных сервисах, таких, как Dropbox, Gmail и Google Photos, или пользуются потоковыми сервисами, некоторые персональные данные все равно будут храниться локально. Если вам надо будет сбросить настройки телефона, вы их обязательно потеряете, если не сделаете резервную копию. Резервная копия может понадобиться и в других случаях. Любой телефон может сломаться, потеряться или просто быть украденным. В этом случае спасти данные будет просто невозможно. Опять же вас спасет только резервная копия, которую можно сделать одним из способов, указанных в этой статье.

Проверка статуса подключения к хранилищу

Самым простым способом сохранить как можно больше данных с вашего телефона является периодическая проверка синхронизации с облачным хранилищем. Иногда с этим могут возникнуть проблемы и ваши данные просто не будут отправляться на удаленное хранилище.

Для того, чтобы это сделать, откройте приложение ”Настройки”, коснитесь параметра ”Учетные записи”, выберите свою учетную запись Google и убедитесь, что все приложения и службы в этой учетной записи были недавно синхронизированы.

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Если некоторые службы не были синхронизированы недавно (например, если вы не открывали одно из приложений в течение длительного времени), нажмите кнопку ”Синхронизировать сейчас”. Если возникнет разрыв между плановыми синхронизациями, вы можете потерять часть контактов или других данных, сохраненных в последнее время.

Проверьте синхронизацию фотографий

Если вы используете Google Photos для резервного копирования фотографий и видеороликов, снятых на телефон, убедитесь, что приложение все еще работает правильно. Все, что вам нужно сделать, — это открыть приложение ”Фото” и найти вверху иконку вашей учетной записи и значок облака на ней. Если все нормально, значит синхронизация выполнена. Если облако перечеркнуто, то нет.

Если вы ранее отключили облачные резервные копии в Фото, вы можете легко включить их. Просто откройте боковое меню, нажмите ”Настройки” и выберите ”Резервное копирование и синхронизация”, чтобы включить синхронизацию. Это очень просто.

Конечно, существует множество других приложений для резервного копирования фотографий для Android, включая OneDrive, Dropbox или Яндекс.Диск. В них тоже можно включить автоматическую синхронизацию или сделать все вручную

Если вам не нравится использовать службы резервного копирования фотографий, вы также можете просто скопировать все изображения и видео на карту памяти или компьютер.

Если вы хотите скопировать все фоторгафии со смартфона, просто зайдите в ”Файлы” и перенесите на карту памяти или внешний накопитель всю папку DCIM — это папка камеры.

Если вы не сможете найти в своем телефоне ”Файлы”, просто скачайте из Google Play приложение Google Files и сделайте это через него

Скачать приложение Google Files

Резервное копирование фотографий на компьютер Windows

Более простой вариант — просто подключить телефон к компьютеру и скопировать DCIM телефона или другую нужную папку. Все, что вам нужно, — это USB-кабель, который поставляется с телефоном. Убедитесь, что ваш телефон находится в режиме MTP (передача файлов) и не настроен на зарядку или другой режим USB-подключения.

Изменить настройку можно при подключении кабеля во всплывающем меню или в шторке уведомлений.

Копирование фотографий с Android на Mac

Для Mac вам понадобится загрузить отдельный инструмент для передачи файлов с Android устройств. Это приложение далеко не всегда хорошо работает, поэтому я все же рекомендую пользоваться облачными хранилищами, вроде Dropbox, или настроить FTP-сервер или общий ресурс SMB на своем телефоне с помощью такого инструмента, как AndSMB.

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Эти инструменты сложно назвать простыми и современными, но они работают. Не все хотят, чтобы их файлы находились в облаке, но это и не нужно. Вы копируете их туда для скачивания. Как только процедура будет завершена, все файлы в удаленном хранилище можно будет удалить.

Копирование контактов и календаря в облако

Некоторые телефоны, вроде Google Pixel и некоторых других, просто не могут сохранять контакты и календари только локально. В любом случае, каким бы не был ваш смартфон, лучше заранее проверить перед сбросом данных, есть ли у вас актуальная копия.

Точный процесс зависит от модели телефона, но для начала можно попробовать открыть приложение ”Контакты” и найти ваши учетные записи. В верхнем меню появляется возможность переместить контакты телефона в онлайн-аккаунт.

Также возможно хранить ограниченное количество контактов на SIM-карте вашего телефона, но этот способ сложно назвать современным.

Как подготовить смартфон к продаже

Если вы продаете свой телефон или отдаете его кому-то другому, вам необходимо выйти из всех учетных записей Google и удалить все пароли блокировки. Android представил функцию ”Защита устройства” еще в 2015 году. Она требует, чтобы вы вводили пароль последней учетной записи Google, использованной на устройстве, после того, как устройство было стерто. Конечно, в том случае, если вы не вышли из учетной записи перед сбросом.

Хотя Google и заявляет, что ”Защита устройства” не должна запускать проверку пароля после сброса настроек на большинстве телефонов, удаление ваших учетных записей Google и пароля блокировки — единственный способ гарантировать, что проблем при повторной активации не будет. Через мои руки прошел не один десяток смартфонов и я насмотрелся на эти проблемы. Особенно, когда кто-то давал телефон для теста и предыдущий пользователь не сбрасывал свои данные. Или, наоборот, когда сам в запаре забывал выйти из учетки.

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Чтобы отключить защиту устройства, сначала необходимо выйти из всех учетных записей Google. Откройте ”Настройки” на своем телефоне, перейдите в раздел ”Учетные записи” и нажмите ”Удалить учетную запись” под каждой учетной записью.

После этого отключите все пароли на экране блокировки, которые у вас могут быть. Это можно сделать в разделе ”Безопасность”, там же в настройках.