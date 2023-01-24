Как сделать водяной знак и поставить его на фото

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Герман Вологжанин 0

У каждого творения на этой планете, включая фотографии и документы, есть свой автор. Однако подтвердить владение интеллектуальной собственностью удается далеко не всегда. В подобной ситуации на помощь приходит водяной знак (вотермарк) — логотип, нанесенный поверх основного изображения с целью обозначить его принадлежность автору. Вспомогательный элемент может пригодиться как фотографам, так и простым людям, которые хотят, например, защитить документ от копирования. Сегодня мы разберемся, как сделать водяной знак на фото и что для этого понадобится.

Как сделать водяной знак и поставить его на фото. С помощью водяного знака можно сделать любое фото уникальным. Фото.

С помощью водяного знака можно сделать любое фото уникальным

Как поставить водяной знак на фото

Нередко вотермарки используются известными брендами для продвижения своего товара. В частности, производители смартфонов любят ставить водяные знаки на фото, чтобы вы, поделившись с кем-то фотографией, таким нехитрым способом прорекламировали гаджет. Но вотермарк с названием модели можно дополнить своим текстом:

  1. Откройте настройки камеры через стандартное приложение.
  2. Перейдите в раздел «Водяной знак».
  3. Активируйте опцию «Водяной знак устройства» и придумайте собственный текст.
Как поставить водяной знак на фото. Такой водяной знак не очень уникальный, но все-таки. Фото.

Такой водяной знак не очень уникальный, но все-таки

По понятным причинам этот способ создания водяного знака является далеко не самым рациональным. Во-первых, на фотографии всегда будет отображаться название модели смартфона. Во-вторых, добавить такой вотермарк на готовое изображение нельзя. Однако вы можете самостоятельно создать логотип и добавить его на фото, обратившись к помощи специальных программ.

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Как сделать водяной знак самостоятельно

Сегодня почти все смартфоны оснащаются встроенным редактором фото, позволяющим внести корректировки в исходное изображения. На некоторых устройствах помимо фильтров есть возможность добавить логотип и текст. Посмотрим, как работает эта функция на примере Xiaomi:

  1. Откройте картинку в галерее.
  2. Нажмите кнопку редактирования.
  3. Перейдите в раздел «Текст» (в зависимости от производителя смартфона он может называться иначе).
  4. Выберите шаблон логотипа и внесите необходимые правки вроде изменения шрифта или самого текста.
Как сделать водяной знак самостоятельно. Вы можете изменить размер знака и поместить его на любую часть фото. Фото.

Вы можете изменить размер знака и поместить его на любую часть фото

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Откровенно говоря, этот вариант добавления водяного знака тоже нельзя назвать оптимальным, так как не каждый смартфон имеет продвинутый редактор, а в случае, если он все-таки есть, набор шаблонов сильно ограничен. К счастью, в Google Play есть масса бесплатных и более функциональных приложений, решающих ту же самую задачу:

Все рекомендованные программы работают схожим образом. Они имеют стандартный набор стикеров и расширенный пакет за дополнительную плату, но при желании вы можете создать свой водяной знак:

  1. Запустите приложение.
  2. Перейдите в раздел «Создать водяной знак».
  3. Выберите шаблон или нарисуйте свой стикер.
  4. Нажмите кнопку сохранения, а затем — «Применить к фото».
  5. Укажите фотографию, к которой нужно применить вотермарк.
Как сделать водяной знак самостоятельно. Можно использовать шаблон водяного знака или создать свой. Фото.

Можно использовать шаблон водяного знака или создать свой

Также эти программы открывают перед вами возможность добавить водяной знак на видео. Внимательно изучите набор их функции и в конечном итоге выберите приложение, соответствующее вашим потребностям.

Водяной знак с защитой от копирования

Все, о чем мы говорили ранее касалось обычных водяных знаков, но есть и такие, которые способны защитить фото или документ от копирования. В отличие от простых вотермарков, эти являются полупрозрачными, то есть они не бросаются в глаза, но любой человек, проверяющий изображение на подлинность, обязательно заметит его.

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Функция добавления защитных водяных знаков, в частности, реализована на смартфонах Xiaomi. Все, что вам понадобится:

  1. Открыть фото или документ в галерее.
  2. Вызвать контекстное меню нажатием на три точки.
  3. Перейти в раздел «Защитный водяной знак».
  4. Ввести текст и нажать кнопку сохранения изменений.
Водяной знак с защитой от копирования. Такой водяной знак наносится на всю площадь фото. Фото.

Такой водяной знак наносится на всю площадь фото

Кроме того, на устройствах этой же компании автоматически добавляются водяные знаки на документах в режиме съемки, если включена специальная функция:

  1. Запустите камеру.
  2. Выберите режим «Документы».
  3. Нажмите кнопку добавления защитного знака.
  4. Придумайте подпись.
  5. Сделайте фото.
Водяной знак с защитой от копирования. Эти настройки позволят сразу делать фото документов с защитным знаком. Фото.

Эти настройки позволят сразу делать фото документов с защитным знаком

Не исключено, что нечто подобное есть и на смартфонах других фирм. Проверьте настройки камеры и галереи или на крайний случай скачайте приложение для создания водяных знаков. В некоторых из них тоже есть нечто подобное.

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Как убрать водяной знак с фото

Практика показывает, что намного чаще люди хотят не создать логотип, а разобраться, как удалить водяной знак. Этой теме был посвящен отдельный материал на сайте Androidinsider, но в контексте нашего разговора хочу напомнить о существовании инструмента «Ластик», доступного во многих редакторах фото, включая встроенные:

  1. Найдите фотографию в галерее.
  2. Нажмите кнопку редактирования.
  3. Выберите ластик.
  4. Проведите ластиком по водяному знаку.
Как убрать водяной знак с фото. Ластик не всегда работает корректно, но нередко выручает. Фото.

Ластик не всегда работает корректно, но нередко выручает

Ластик, как и любой другой инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, неидеален. Он допускает немало ошибок, отчего порой кажется, что лучше оставить водяной знак, чем пытаться от него избавиться.

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