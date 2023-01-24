Как сделать водяной знак и поставить его на фото

У каждого творения на этой планете, включая фотографии и документы, есть свой автор. Однако подтвердить владение интеллектуальной собственностью удается далеко не всегда. В подобной ситуации на помощь приходит водяной знак (вотермарк) — логотип, нанесенный поверх основного изображения с целью обозначить его принадлежность автору. Вспомогательный элемент может пригодиться как фотографам, так и простым людям, которые хотят, например, защитить документ от копирования. Сегодня мы разберемся, как сделать водяной знак на фото и что для этого понадобится.

Как поставить водяной знак на фото

Нередко вотермарки используются известными брендами для продвижения своего товара. В частности, производители смартфонов любят ставить водяные знаки на фото, чтобы вы, поделившись с кем-то фотографией, таким нехитрым способом прорекламировали гаджет. Но вотермарк с названием модели можно дополнить своим текстом:

Откройте настройки камеры через стандартное приложение. Перейдите в раздел «Водяной знак». Активируйте опцию «Водяной знак устройства» и придумайте собственный текст.

По понятным причинам этот способ создания водяного знака является далеко не самым рациональным. Во-первых, на фотографии всегда будет отображаться название модели смартфона. Во-вторых, добавить такой вотермарк на готовое изображение нельзя. Однако вы можете самостоятельно создать логотип и добавить его на фото, обратившись к помощи специальных программ.

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Как сделать водяной знак самостоятельно

Сегодня почти все смартфоны оснащаются встроенным редактором фото, позволяющим внести корректировки в исходное изображения. На некоторых устройствах помимо фильтров есть возможность добавить логотип и текст. Посмотрим, как работает эта функция на примере Xiaomi:

Откройте картинку в галерее. Нажмите кнопку редактирования. Перейдите в раздел «Текст» (в зависимости от производителя смартфона он может называться иначе). Выберите шаблон логотипа и внесите необходимые правки вроде изменения шрифта или самого текста.

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Откровенно говоря, этот вариант добавления водяного знака тоже нельзя назвать оптимальным, так как не каждый смартфон имеет продвинутый редактор, а в случае, если он все-таки есть, набор шаблонов сильно ограничен. К счастью, в Google Play есть масса бесплатных и более функциональных приложений, решающих ту же самую задачу:

Все рекомендованные программы работают схожим образом. Они имеют стандартный набор стикеров и расширенный пакет за дополнительную плату, но при желании вы можете создать свой водяной знак:

Запустите приложение. Перейдите в раздел «Создать водяной знак». Выберите шаблон или нарисуйте свой стикер. Нажмите кнопку сохранения, а затем — «Применить к фото». Укажите фотографию, к которой нужно применить вотермарк.

Также эти программы открывают перед вами возможность добавить водяной знак на видео. Внимательно изучите набор их функции и в конечном итоге выберите приложение, соответствующее вашим потребностям.

Водяной знак с защитой от копирования

Все, о чем мы говорили ранее касалось обычных водяных знаков, но есть и такие, которые способны защитить фото или документ от копирования. В отличие от простых вотермарков, эти являются полупрозрачными, то есть они не бросаются в глаза, но любой человек, проверяющий изображение на подлинность, обязательно заметит его.

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Функция добавления защитных водяных знаков, в частности, реализована на смартфонах Xiaomi. Все, что вам понадобится:

Открыть фото или документ в галерее. Вызвать контекстное меню нажатием на три точки. Перейти в раздел «Защитный водяной знак». Ввести текст и нажать кнопку сохранения изменений.

Кроме того, на устройствах этой же компании автоматически добавляются водяные знаки на документах в режиме съемки, если включена специальная функция:

Запустите камеру. Выберите режим «Документы». Нажмите кнопку добавления защитного знака. Придумайте подпись. Сделайте фото.

Не исключено, что нечто подобное есть и на смартфонах других фирм. Проверьте настройки камеры и галереи или на крайний случай скачайте приложение для создания водяных знаков. В некоторых из них тоже есть нечто подобное.

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Как убрать водяной знак с фото

Практика показывает, что намного чаще люди хотят не создать логотип, а разобраться, как удалить водяной знак. Этой теме был посвящен отдельный материал на сайте Androidinsider, но в контексте нашего разговора хочу напомнить о существовании инструмента «Ластик», доступного во многих редакторах фото, включая встроенные:

Найдите фотографию в галерее. Нажмите кнопку редактирования. Выберите ластик. Проведите ластиком по водяному знаку.

Ластик, как и любой другой инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, неидеален. Он допускает немало ошибок, отчего порой кажется, что лучше оставить водяной знак, чем пытаться от него избавиться.