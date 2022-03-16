Как сделать Яндекс Алису автоответчиком на Андроид

Мне всегда казалось, что автоответчик на телефоне — это что-то бесполезное и даже надуманное, особенно в эпоху мессенджеров. Всё-таки телефонный разговор предполагает диалог и взаимное задавание друг другу каких-то вопросов. А всё, что предлагает сделать автоответчик — это наговорить определённый текст, но так и не получить ответа. В общем, такое себе. Почему-то мне и в голову не пришло, что автоответчик может стать отличной преградой разного рода спамерам, рекламщикам и разным людям, которые попали на ваш номер случайно. Значит, нужно обязательно включить его. Но какой автоответчик для Android выбрать? Обо всём по порядку.

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На этой неделе Яндекс выпустил обновление своего фирменного приложения для Android со встроенным автоответчиком, который включён в состав подписки Яндекс.Плюс. Его роль исполняет голосовой ассистент Алиса. Она отвечает звонящему от вашего имени и просит оставить сообщение, после чего отправляет его вам. Разбираемся, как настроить автоответчик на Андроиде.

Как отключить автоответчик на Андроиде

Скачайте или обновите приложение Яндекс для Android;

Запустите приложение и перейдите во вкладку «Сервисы»;

В открывшемся окне выберите «Определитель номера»;

В правом верхнем углу нажмите на пиктограмму настроек;

Отсюда перейдите в настройки телефонного ассистента;

Включите автоответчик и выберите телефонный номер;

Выберите условия включения автоответчика и способ доставки сообщений.

Вы можете включить автоответчик для трёх сценариев: сброшенные и нежелательные вызовы, когда вы недоступны или когда не берёте трубку больше 20 секунд. Правда, чтобы послушать спамеров, нужно сначала включить блокировку рекламных вызовов. Только в этом случае звонки будут перенаправлять Алисе, и она сможет на них ответить, записать и отправить вам.

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Очень удобно, что автоответчик позволяет прослушать сообщения звонивших вам людей не только в приложении Яндекса, но и отправить их в мессенджер, которым вы пользуетесь. Я выбрал Telegram. Достаточно просто поставить галочку напротив нужного сервиса, а потом включить бота, и все записи будут приходить туда в виде голосовых сообщений. Вам будет достаточно просто прослушать их и принять решение, перезванивать или нет.

Важно понимать, что порофлить над разговорами звонящих вам с ассистентом не получится. Алиса не ведёт диалогов с людьми, а просто представляется, уточняет, что вы не можете ответить на звонок и предлагает оставить сообщение. То есть троллить ваших собеседников, даже если это спамеры, Алиса не будет, хотя, вероятно, умственных способностей ей на это хватило бы. Уж если Олегу от Тинькофф-банка хватило, наверняка и Алиса сдюжила бы. Но разработчики не захотели.

Как заблокировать нежелательные звонки

Кстати, если вы ещё включили блокировку спам-вызовов, сейчас самое время это сделать:

Запустите приложение и перейдите во вкладку «Сервисы»;

В открывшемся окне найдите «Определитель номера»;

Отсюда перейдите во вкладку «Какие звонки блокировать»;

Включите все три пункта (так блокировка будет более эффективной.

Автоответчик можно использовать с одной стороны — в качестве перестраховки, чтобы убедиться, что Яндекс не блокирует полезные звонки, а с другой — в качестве прокладки между вами и нежелательными абонентами. Благодаря ассистенту вы сможете не брать трубку, но при этом узнать, о чём с вами хотели поговорить. Конечно, при условии, если звонящий согласится называть цель своего звонка. Ведь многие, услышав автоответчик, просто бросают трубку. Но помните, что работает автоответчик только при подключённой подписке Яндекс.Плюс.

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Впрочем, практика показала, что при включённой блокировке спам-звонков работы у Алисы как автоответчика сильно поубавилось. Яндекс очень эффективно блокирует нежелательные звонки, препятствуя их прохождению, за счёт чего Алисе и вам просто не приходится отвлекаться на то, чтобы отвечать на них и прослушивать то, что наговорили операторы на том конце провода.

Однако Яндекс сам предупреждает, что блокировка вообще всех спам-звонков (есть три уровня блокировки) может привести к тому, что в их список попадут и вызовы от добросовестных абонентов. Поэтому тут автоответчик может реально пригодиться, потому что он запишет то, что говорят вам собеседники. Но, даже если не согласятся, вы по крайней мере увидите оповещение о том, что они вам звонили, и сможете перезвонить самостоятельно.