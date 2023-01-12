Как сделать замедленное видео на Android

Камеры современных смартфонов творят чудеса. И дело не только в качестве съемки фото и видео, но и в дополнительных настройках, которые позволяет применить мобильное устройство. Если вы смотрели фильм «Матрица» братьев Вачовски или играли в Max Payne, то наверняка помните эффект slow motion, когда время буквально останавливается, и главный герой получает преимущество над своими оппонентами. Нечто подобное можно сделать на смартфоне, если снять замедленное видео. Разберемся, что для этого нужно, и как изменить скорость уже готового ролика.

Замедленная съемка на Android

Функция замедленной съемки появилась на смартфонах сравнительно недавно. Ведь, если вы привыкли записывать видео стандартной скорости с частотой 30-60 кадров в секунду, то для хорошего и плавного slow motion требуется 120, а то и 1920 кадров. Но технологии не стоят на месте, и к 2023 году подобной опцией обзавелись практически все модели. А вот, как снять замедленное видео:

Откройте приложение «Камера». Перейдите в раздел «Еще». Выберите «Замедление» (иногда называется «Замедленная съемка» или «Slow-mo»). Настройте силу замедления и начните запись, нажав на красную кнопку.

Как правило, сила замедления выражается в частоте кадров. Чем она выше, тем более заметным будет эффект. Если обычная скорость достигается при съемке в 60fps, то для замедления в 2 раза требуется 120fps, а в 4 раза — уже 240fps.

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Замедленное видео на Андроид записывается всего несколько секунд, причем сам эффект slow motion обычно применяется в последней четверти ролика. Однако при желании можно изменить этот отрезок, открыв свой шедевр в галерее. Здесь вы найдете кнопку с двумя кружочками, нажатие на которую позволяет выбрать любую понравившуюся часть ролика для замедления.

Обращаю ваше внимание на то, что самое сильное замедление видео доступно только в невысоком разрешении. И, чем более выраженным будет эффект слоу-мо, тем заметнее пострадает картинка, так как смартфон не сможет выделять ресурсы на использование дополнительных алгоритмов, улучшающих изображение при обычной съемке. Поэтому снимать замедленное видео лучше при хорошем освещении.

Как замедлить обычное видео

Если в свое время вы не воспользовались эффектом slow motion, то можете замедлить снятое видео. В этом готов помочь даже стандартный редактор в галерее. Найдите свой ролик, нажмите кнопку редактирования, а в разделе «Скорость» выберите силу замедления.

В отличие от полноценного slow-mo, изменение скорости не компенсируется увеличением частоты кадров, из-за чего картинка получится дерганной. Плюс ко всему встроенные редакторы обладают усеченным набором функций, не позволяющим, в частности, выбрать конкретный отрезок для применения эффекта. Но на помощь приходят сторонние приложения.

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Приложение для замедления видео

Скачать Slow Motion FX

С точки зрения простоты и удобства самым лучшим приложением замедленного видео является Slow Motion FX. Меню программы состоит всего из одной кнопки, которую нужно нажать, чтобы выбрать ролик из галереи для его дальнейшего редактирования.

На выбор предлагается два режима работы: простой и продвинутый. В первом случае вы сможете замедлить только все видео целиком, а во втором — выбрать определенный отрезок при помощи кривых линий. Управление не должно вызывать у вас сложностей, однако некоторых людей разочарует само приложение, ведь в нем есть реклама, а готовое видео сопровождается логотипом Slow Motion FX.

Замедленное видео в CapCut

CapCut — один из самых популярных видеоредакторов для смартфонов на Android. Приложение имеет огромное количество функций обработки и, разумеется, подходит для применения эффекта slow motion. Однако из-за перегруженности интерфейса сразу и не поймешь, как замедлить видео в CapCut, поэтому объясняю:

Запустите программу. Нажмите кнопку «Новый проект» и выберите файл. Попав в окно редактора, перейдите в раздел «Изменить», а затем — «Скорость». Воспользуйтесь кривыми линиями или примените эффект замедления ко всему ролику.

Скачать CapCut

Никаких водяных знаков на готовом видео я не заметил, так что могу смело рекомендовать редактор CapCut в качестве одного из лучших инструментов замедления и применения других эффектов.

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Скачать YouCut бесплатно

Скачать YouCut

Еще один видеоредактор без водяных знаков — YouCut. Я его уже советовал его, рассказывая о том, как обрезать видео на телефоне. Не лишним будет упомянуть YouCut еще раз. Чтобы сделать эффект замедления, вам необходимо нажать кнопку «+», выбрать файл, перейти в раздел «Скорость» и выбрать интересующее значение.

Увы, slow motion применяется ко всему видео, а не к его отдельным отрезкам. Конечно, можно принудительно разбить файл на части, но это не очень удобным, и в плане замедления видео YouCut не способен составить достойную конкуренцию CapCut.

Effectum — приложение для обработки видео

Скачать Effectum

А вот редактор Effectum является более продвинутым инструментом для тех, кто хочет сделать замедленное видео. Запустите приложение, откройте вкладку «Скорость», нажмите кнопку «Замедлить» и выберите отрезок, для которого нужно применить эффект slow-mo.

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Изменить скорость видео при помощи кривых не получится, но возможность самостоятельного выделения области намного удобнее, чем разбивка файла на части, как это предлагает делать YouCut. В то же время у Effectum есть существенный недостаток — наличие водяного знака.