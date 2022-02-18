Как сэкономить на мобильной связи

Мобильная связь — одна из важнейших потребностей человека в 2022 году. Если раньше под этим понятием подразумевали голосовые вызовы, то теперь во главу углу встал доступ в Интернет и дополнительные развлекательные услуги. Многие пользователи относятся к собственному тарифу весьма неоднозначно: пользуются архивными тарифами, игнорируют подключенные платные услуги, которые «съедают» деньги с баланса и активируют подписки, которыми никогда не пользуются. При этом люди уверены, что сэкономить на связи в принципе невозможно и смысла в этом мало — ведь в России и без того самые доступные услуги по сравнению с другими странами. К счастью, в жизни всегда есть место разумной экономии. Рассказываем, что необходимо сделать, чтобы платить меньше за сотовую связь.

Как узнать свой тарифный план

Давно ли вы проверяли ваш тарифный план? Многие люди даже не задумываются о том, каким тарифом они пользуются и что в него входит. Соответственно, за ним запросто может скрываться переплата. Если вам уже поступал звонок от оператора, а вы его отклонили или вежливо ответили, что вас смена тарифного плана не интересует, возможно, вы сильно ошиблись.

Не хотите общаться с сотрудником — зайдите в приложение вашего оператора или в личный кабинет на сайте: изучите текущие предложения и выберите то, что вам больше подходит. Оператор заинтересован в том, чтобы получить прибыль, но ему так же важно, чтобы вы пользовались актуальными предложениями.

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Услуги оператора мобильной связи

Польза от того, чтобы чаще проверять свой тарифный план, еще и в том, что вы всегда будете в курсе подключенных услуг: защита от спама, подписки на онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы. Откажитесь от того, чем не пользуетесь: например, уменьшите количество используемого трафика, минут или SMS.

К слову, у Tele2 неиспользуемый трафик можно продать, вернув таким образом часть средств за внесенную абонентскую плату. Если какие-то услуги и вовсе подключились автоматически, то отключите их — ощутите экономию уже со следующего месяца.

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Как экономить на мобильной связи

В 2022 году нет ничего проще, чем сэкономить на мобильной связи. Почему так? Во-первых, выросла конкуренция: благодаря распространению eSIM появилось большое количество виртуальных операторов, которые активно продвигают себя: можно бесплатно попробовать их услуги, оплачивать связь бонусами, приглашать друзей и даже пользоваться мобильной связью бесплатно.

Последний способ актуален для виртуальных операторов, которые создают банковские организации. Не отстают и традиционные операторы сотовой связи: например, они предлагают объединяться в группы, чтобы платить меньше, или подключить автоплатеж с банковской карты, чтобы получить скидку на связь.

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Телефон с двумя симками

Если всегда косо посматривали на владельцев телефонов с двумя сим-картами, то, уверен, теперь наверняка поняли, зачем на самом деле нужна эта фича. Два номера — очень полезная возможность не только меньше тратить денег на связь, но и пользоваться выгодными услугами разных операторов.

К примеру, одна сим-карта отвечает у вас за прием звонков — на ней можно выбрать самый дешевый тариф для разговоров. На другой сим-карте — быстрый мобильный интернет. К слову, не обязательно покупать смартфон с двумя физическими сим-картами — многие современные устройства имеют поддержку eSIM, для создания которой даже не нужно лишний раз выходить из дома.

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Смена сотового оператора

Обидно, но многие из года в год совершают одну и ту же ошибку — пользуются услугами оператора, который их не устраивает. Это может быть связано с низким качеством связи, высокими ценами или отсутствием подходящих предложений. При этом абонентская плата исправно списывается. Что делать в такой ситуации? Изучить предложения от других провайдеров и купить новую сим-карту. Желательно, воспользуйтесь промо-периодом, чтобы оценить качество связи.

Кроме того, если соберетесь сменить оператора с сохранением номера, вам предварительно позвонит ваш текущий провайдер связи и предложит скидку на несколько месяцев и даже исправление существующих неполадок в работе сети, если они есть. Стоит ли доверять словам провайдера? Ситуацию комментирует генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Все сугубо индивидуально. Действительно, сейчас есть возможность у абонента перейти от одного оператора к другому с сохранением номера, если качество связи и стоимость не устраивает в текущем операторе. Зачастую бывает, оператор предлагает, чтобы удержать абонента, тариф вне линейки существующих тарифов с заметным дисконтом. Человек может остаться на нём до того времени как снова не произойдут какие-то проблемные моменты. Нужно понимать, что, в целом, у каждого из операторов есть свои преимущества и недостатки, но в тот же момент — множество единых аспектов. Поэтому нужно подходить к переходу другому игроку сбалансированно» — отметил эксперт.

Думаю, теперь вы точно захотите заглянуть в свой личный кабинет на сайте оператора связи, чтобы изучить траты. Получается, смысл в экономии есть, а тратить на порядок меньше получится без особых усилий. Главное — все держать на личном контроле и не оставлять расходы на связь без присмотра.