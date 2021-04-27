Как скачать бета-версию Гугл Хром для Андроид

Несмотря на то что в представлении многих пользователей бета-тест чего бы то ни было является чем-то очень ответственным и невероятно сложным, по факту всё совершенно не так. Многие разработчики давно смекнули, что куда лучше протестировать свои приложения или обновления для них до запуска на максимально широкой аудитории и заранее исправить все недоработки, чем держать продукт в тайне и потом столкнуться с массовыми жалобами. Поэтому логично, что они предлагают всем желающим простой и удобный доступ к бета-версиям своих приложений. Точно так же поступает и Google.

Google старается придерживаться стабильного цикла выпуска обновлений для Chrome, который составляет ровно 6 недель. То есть новые версии фирменного браузера компании выходят чаще чем через полтора месяца с момента выхода предыдущей.

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Однако это не мешает Google проводить бета-тестирование обновление Chrome, привлекая к участию в программе всех желающих. Тем более что принять участие в предварительных испытаниях обновлений браузера проще простого. Если лень, не придётся даже нигде регистрироваться, как это обычно бывает.

Чем Chrome Beta отличается от Chrome Dev и Canary

Для начала, очевидно, стоит уточнить, что одновременно Google проводит сразу три программы бета-тестирования Chrome параллельно друг другу:

Chrome Beta – это, выражаясь языком Apple, Release Candidate-сборка. То есть версия, которая включает в себя нововведения, предназначенные для следующего обновления;

– это, выражаясь языком Apple, Release Candidate-сборка. То есть версия, которая включает в себя нововведения, предназначенные для следующего обновления; Chrome Dev – это версия, ориентированная на разработчиков сайтов и веб-приложений. Она содержит дополнительные инструменты отладки и настройки;

– это версия, ориентированная на разработчиков сайтов и веб-приложений. Она содержит дополнительные инструменты отладки и настройки; Chrome Canary – это самая начальная бета-версия, которая включает в себя нововведения, запланированные к релизу через несколько месяцев. Может работать нестабильно и удалять ваши данные.

Как установить бету Гугл Хром

Для пользовательского тестирования предстоящих обновлений я рекомендую использовать Chrome Beta. Это наиболее стабильная сборка, которая практически наверняка не доставит вам проблем. Её можно скачать прямо из Google Play. Для этого даже не нужно регистрироваться в программе бета-тестерования, как того требует тот же WhatsApp.

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Перейдите по этой ссылке на страницу тестовой версии Google Chrome для Android;

Скачайте Chrome Beta себе на Android-смартфон (она не заменит уже имеющуюся версию);

Запустите браузер и пройдите авторизацию, если хотите, чтобы данные синхронизировались;

Активируйте необходимые нововведения в меню флагов chrome://flags, если они скрыты (мы пишем о самых интересных).

Где скачать APK Гугл Хром

Если у вас по какой-то причине не работает Google Play – такое может быть по разным причинам, но о наиболее распространённой я писал тут, — вы можете скачать установочный APK-файл браузера себе на смартфон напрямую. На момент выхода публикации актуальной тестовой версией является Chrome 91, которую можно скачать по этой ссылке.

Но поскольку вы можете читать этот материал много позже, рекомендуется проверять самую свежую сборку самостоятельно. Достаточно просто вбить в поиск словосочетание Chrome Beta, и вверху вылезет самый последний билд. Его и скачивайте. Но не забудьте удалить установочный файл после фактической установки, чтобы он не занимал место.

Не опять, а снова: как Google хочет ещё больше разогнать Chrome

Вообще, лично я очень люблю бета-тестирование разных приложений. Так получилось, что некоторые программы, которые установлены у меня на смартфоне, являются тестовыми. Например, это Chrome, «Google Телефон» и «Google Сообщения».

Возможно, есть и другие, но я о них уже не помню. А пользуюсь я ими потому, что они предлагают наиболее широкий перечень функций, обеспечивают меня нововведениями раньше всех, да и в целом не страдают от проблем ранних альфа-версий.