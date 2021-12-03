Как скрыть фото в Гугл Фото на Андроиде

Несмотря на то что сегодня все пользователи поголовно защищают свои смартфоны паролями и биометрией, этого явно недостаточно. Именно поэтому многие разработчики предлагают возможность запаролить приложение отдельно. Мало ли кто получит доступ к вашему устройству. А так посторонний по крайней мере не сможет проникнуть к конфиденциальной информации и наворотить дел. Другое дело, что банковские клиенты, например, позволяют установить собственный пароль для входа, а вот галерея — где могут хранить фотографии и видеозаписи самого разного содержания, — нет. Но Google исправила эту оплошность.

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На этой неделе Google начала масштабное распространение обновления «Google Фото» с функцией создания личных альбомов. Это особый тип альбомов, в которые можно загрузить конфиденциальный контент и защитить их при помощи биометрии. Таким образом только вы будете знать, какие фото хранятся в этом альбоме и только вы сможете иметь к нему неограниченный доступ. Рассказываем, как он работает.

Как установить пароль на Гугл Фото

Откройте Google Фото и перейдите в «Библиотека»;

Выберите «Инструменты» — «Настроить личную папку»;

Подтвердите свою личность при помощи биометрии;

Отметьте те фото и видео, которые хотите скрыть.

Личная папка в Гугл фото может быть только одна, поэтому вы гарантированно не перепутаете одну с другой. Соответственно, учитывайте, что все фотографии и видеозаписи, которые вы хотите скрыть от посторонних глаз, будут храниться в одном альбоме. Его можно пополнять неограниченное число раз. При желании можно вообще перенести в личный альбом все снимки и ролики, которые хранятся у вас в «Google Фото».

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Получить доступ к личной папке и найти скрытые фото в Гугл фото не так уж и сложно:

Откройте Google Фото и перейдите в «Библиотека»;

Выберите «Инструменты» и откройте «Личная папка»;

Подтвердите свою личность при помощи биометрии;

Просмотрите свои фотографии и добавьте новые, если нужно.

Удобно, что личный альбом в принципе не предполагает использование пароля. Во всяком случае отдельного. По умолчанию используется тот способ подтверждения личности биометрией, которым вы разблокируете свой смартфон. Впрочем, если вы предпочитаете не использовать отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза или лицо, у вас будет возможность просто открыть папку при помощи пароля разблокировки.

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Возможно, это не очень эффективно с точки зрения безопасности. Ведь, если кто-то из ваших домашних знает пароль блокировки вашего смартфона, то скорее всего он сможет проникнуть и в альбом. Но, с другой стороны, это же правило распространяется и на банковские приложения, которые разблокируются тем же отпечатком, которым вы пользуетесь для разблокировки смартфона.

Все снимки и видео, которые будут добавлены в личный альбом, пропадут из общей ленты и не будут использоваться механизмом формирования воспоминаний. Таким образом ничто вообще в работе «Google Фото» не будет указывать на то, что те самые снимки и ролики когда-либо существовали. Это грамотный и продуманный ход, но у Google иначе и быть не могло.

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Если у вас функция создания личных альбомов ещё не появилась, скорее всего, с этим ничего нельзя сделать. Google применяет необходимые изменения только у себя на серверах, и это не зависит от версии вашего приложения, используемого на смартфоне. Так что не имеет никакого смысла обновлять «Google Фото» принудительно. Когда придёт время, апдейт с личными альбомами появится сам по себе.

Чаще всего Google присылает уведомление об обновлении «Google Фото», давая понять, что функция личных альбомов уже доступна. Но, если у вас уведомления отключены, вы можете и пропустить апдейт. Поэтому рекомендую время от времени проверять появление новой фишки лично. Это можно сделать в разделе «Библиотека» сервиса «Google Фото». Когда там появится что-нибудь новенькое, над названием раздела отобразится красная единичка.