Как скрыть время посещения в MAX на Android и стать невидимкой

Базовая функция любого мессенджера, включая MAX, — отображение времени посещения пользователя. С ее помощью мы можем узнать, когда в последний раз человек заходил в приложение, чтобы понять: стоит ему писать или нет. При этом время посещения в MAX — информация, которой не хочется делиться со всеми подряд. Желаете убрать ее из своего профиля? Сейчас расскажем, как это сделать.

Что значит в MAX «Был недавно»

Как ни странно, по умолчанию в MAX не видно время посещения. Точнее, оно отображается, но только для тех, кого человек добавил в список своих контактов. Все остальные видят только статус «Был недавно» в MAX».

При этом время захода в MAX можно скрыть и для своих контактов. Национальный мессенджер содержит специальную настройку приватности, помогающую стать невидимым абсолютно для всех пользователей приложения.

Как в MAX скрыть время последнего посещения

Теперь подробно о том, как в MAX поставить «Был недавно». Чтобы это сделать, действуйте по инструкции:

Запустите MAX на телефоне. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Видеть статус в сети». Установите значение «Никто».

Теперь каждый, кто откроет ваш профиль, будет видеть статус в сети MAX «Был недавно» и не сможет узнать, когда именно вы заходили в национальный мессенджер со своего устройства.