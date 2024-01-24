Как скрыть время посещения в Телеграм. Все рабочие способы

Телеграм, как и Ватсап, предлагает пользователям массу функций для защиты конфиденциальности. В частности, не так давно в Премиум-подписке мессенджера появилась новая опция, позволяющая запретить входящие сообщения от незнакомцев — такое мало где встретишь! Но чтобы защитить себя от спама или нежелательных лиц, вовсе не обязательно подключать платные услуги, ведь можно воспользоваться стандартными инструментами, которые доступны каждому. Так, вы можете скрыть время посещения в Телеграм разными способами, чтобы никто не знал, что вы были онлайн.

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Как отключить время посещения в Телеграме

Telegram предлагает отключить время посещения совершенно бесплатно и разными способами. Основной — это скрыть его от всех пользователей сразу, чтобы никто не мог увидеть, когда вы были онлайн в последний раз. Смотрите, как это сделать.

Зайдите в Телеграм и откройте Настройки.

Нажмите «Конфиденциальность», затем «Последняя активность».

Нажмите «Никто» и добавьте исключения, если хотите, чтобы у кого-то все же отображалось время вашего последнего сеанса в Телеграм.

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После этого никто, кроме исключений, не будет видеть под вашим никнеймом, когда вы заходили в мессенджер. Но так ли это удобно? Думаю, нет. Намного практичнее — скрыть время последнего входа в Телеграм от незнакомцев, установив вместо «Никто» галочку возле «Мои контакты». Только учтите, что среди ваших телефонных номеров могут оказаться случайные люди, которых вы видели один раз в жизни. В этом случае, делаем следующее.

Открываем меню и нажимаем «Контакты».

Выбираем в списке тот, от которого хотите скрыть время в Телеграм, и нажимаем на имя пользователя.

Жмем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Удалить».

Теперь время последнего сеанса в Телеграм будет от него скрыто — и так вы можете поступить со всеми контактами, которые вас смущают. Имейте в виду, что он удалится из списка контактов мессенджера, но останется в телефонной книге.

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Как сделать в Телеграме статус Был очень давно

Пожалуй, самый радикальный способ убрать время посещения в Телеграме — это заблокировать пользователя. В таком случае, он не увидит дату последнего сеанса, ведь вместо нее отобразится надпись «Был(а) очень давно». Кроме того, у него исчезнет ваша аватарка и вся остальная информация.

Зайдите в Телеграм и перейдите в Настройки.

Далее выберите «Конфиденциальность», затем — «Черный список».

Нажмите «Заблокировать», после чего выберите соответствующий чат или контакт из списка.

Кроме того, вы можете добавить человека в бан Телеграм минуя настройки: просто зайдите в чат с ним и перейдите в профиль, где нажмите «Заблокировать».

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Можно ли отключить отчет о прочтении в Телеграм

В отличие от Ватсапа, в Телеграме нельзя отключить отчет о прочтении — мессенджер попросту не имеет такой функции. А зря: ведь именно по ней можно определить, когда человек был в Сети последний раз. Но есть другие способы прочесть сообщение незаметно.

Зайдите в Настройки Телеграм и выберите «Конфиденциальность».

Нажмите «Последняя активность».

В списке выберите «Скрывать время прочтения».

Обратите внимание, что все же у другого пользователя отобразится отчет о прочтении в виде двух галочек. Однако при долгом нажатии он не сможет увидеть точное время, когда вы посмотрели его сообщение. Кроме того, при включении функции его не сможете видеть и вы сами, если не подключите Премиум-подписку. Кроме того, вы можете незаметно прочесть последнее сообщение в Телеграм, удерживая иконку контакта в списке чатов.

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Как скрыть, что ты в Сети в Телеграме

Все привыкли, что в Ватсапе можно скрыть статус онлайн безо всяких проблем. Однако того же нельзя сказать про Телеграм: мессенджер хоть и позволяет убрать время, но нахождение в Сети все же остается заметным на некоторое время. Но есть минимум два способа обойти это ограничение.

Добавьте виджет Телеграм 4*2 на главный экран.

Удерживайте его, а затем растяните вниз, насколько это возможно, и сохраните пропорции.

Удерживайте его снова и нажмите «Изменить», после чего добавьте нужные чаты для отображения.

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Можете пролистывать виджет, просматривая последние сообщения, скрыв статус в Сети в Телеграме. Проблема в том, что этот способ подходит только для коротких сообщений. Другой способ подразумевает предварительное отключение Интернета на телефоне или ПК: в дальнейшем вы можете зайти и прочесть сообщения незаметно, чтобы никто не увидел вас онлайн.