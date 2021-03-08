Как следить за человеком через Гугл карты на Андроид

Слежка в интернете уже давно считается обычным делом. Поэтому большинство из нас даже не придают этому какого-либо значения. Ну, шпионят за нами компании и шпионят. В конце концов, отчасти они делают это в наших же интересах, предоставляя взамен доступ к своим сервисам, не взимая за это платы. Однако немногие знают, что функцию отслеживания можно обернуть себе на пользу, чтобы следить за перемещениями своих детей или близких, которые опасаются за свою безопасность. Рассказываю, о чём идёт речь и как это работает.

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В приложении Google Maps есть специальная функция, которая позволяет пользователям делиться с близкими своим местоположением. Благодаря ей можно скинуть не только точку вашего фактического пребывания, но и позволить отслеживать все ваши перемещения.

Как найти человека в Google Maps

Это очень актуальная штука для родителей, которые переживают о том, где бывают их дети, но не могут контролировать их физически. А Google Maps позволяют легко и просто следить за тем, какие места посещает ваше чадо, независимо от вашего фактического местонахождения.

Прежде, чем вы получите доступ к информации о перемещениях своего чада или другого близкого вам человека, необходимо проделать несколько несложных манипуляций:

На смартфоне отслеживаемого запустите Google Maps;

Откройте настройки профиля — «Передача геоданных»;

Нажмите «Показывать, где я» и выберите «Доступ по ссылке»;

Отправьте ссылку себе любым удобным способом или подключите доступ к аккаунту.

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Отправить ссылку может быть удобно в том случае, если вы отслеживаете другого пользователя с устройства, на котором у вас нет доступа к своему аккаунту Google. Например, на рабочем компьютере. Достаточно просто открыть ссылку и отслеживать перемещения своего чада (или за кем вы там следите) в браузере.

А если вы отслеживаете пользователя с личного устройства, гораздо удобнее отправить геоточку по почте. В этом случае вы сможете взаимно поделиться с тем человеком своим местоположением, и тогда вы будете контролировать перемещения друг друга в реальном времени.

Как поделиться местоположением в Google Maps

Чтобы начать отслеживать пользователя, откройте Google Maps;

Перейдите в настройки профиля – «Передача геоданных»;

В открывшемся окне выберите пользователя, который предоставил вам геоточку;

Отслеживайте его перемещения на экране своего смартфона.

Время отслеживания может быть любым. Вы можете предоставить доступ к своей геопозиции на 1 час и до отключения. То есть это даёт вам возможность открыть своё местоположение оппоненту на несколько минут и принудительно его запретить. Это удобно на случай, если у вас нет цели дать другому пользователю следить за вами в течение всего дня, а нужно, например, просто показать маршрут следования, чтобы тот не заблудился.

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Помимо фактического местоположения, которое изменяется в реальном времени, вы можете отслеживать ещё и уровень зарядки смартфона отслеживаемого пользователя. Таким образом вы будете знать, по какой причине он пропал с карты. Если его зарядка сядет, вы увидите его последнее местоположение и статус офлайн. То есть отключить вам доступ к своей геолокации так, чтобы вы об этом не узнали, у отслеживаемого не получится – вам обязательно придёт оповещение.

Такой способ слежки максимально безопасен. Пользователь, за которым следят, в праве самостоятельно решать, кому предоставить доступ к своей геопозиции, а, если это за него делают близкие, то у него есть возможность отключить передачу геоданных. Достаточно просто перейти в настройки профиля и отозвать доступ.