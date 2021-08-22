Как смартфон влияет на мозг человека

Моя бабушка постоянно сетует на то, что я не вылезаю из смартфона, даже когда мы с ней обедаем. С одной стороны, я очень хорошо ее понимаю. С другой — иногда ничего не могу с этим поделать, ведь есть работа или какие-то другие важные моменты, которые не позволяют расстаться со смартфоном. Временами ловлю себя на мысли, что просто листаю одни и те же страницы в браузере или экран рабочего стола, лишь бы палец не отрывался от экрана. Видимо, что-то идет не так. Почему так происходит?

Как смартфоны влияют на память

В наши дни смартфоны и другие умные устройства не просто отвлекают, а заставляют забывать какую-то информацию. Действительно, а зачем тренировать память, если все хранится в смартфоне: номера карт, логины, пароли, телефонные номера. Вместо того, чтобы обдумать какой-то вопрос, мы гуглим его, ожидая внятного ответа. Важные даты мы перестали запоминать — для этого есть календарь в смартфоне и напоминания. Эксперты даже предупреждают, что зависимость от смартфонов приводит к умственной лени.

Недавнее исследование показало, что смартфоны влияют на продуктивность подростков. Швейцарские и бельгийские ученые изучали привычки 700 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в течение года: участники исследования заполняли анкеты, отвечая на вопросы о своих привычках в пользовании смартфоном, а также отчитывались о своем психическом и физическом состоянии. Выяснилось, что излучение от смартфонов негативно влияет на восприятие информации, этому виной прямое воздействие во время разговора по телефону. Память подвержена воздействию радиоволну, когда смартфон находится именно у правого уха (участки мозга, отвечающие за образную память, в основном находятся именно в правом полушарии). Научного подтверждения, влияет ли на когнитивные способности написание сообщений, просмотр видео и игры, пока нет. Интересны такие исследования? Не забудьте подписаться на наш канал в Google News — там мы пишем о том, о чем еще никто не знает.

Влияние смартфона на сон

Использование смартфона перед сном влияет на его продолжительность и качество. Недаром эксперты предупреждают, что синий свет, излучаемый экраном устройства, портит цикл сна. Клетки глаз содержат специфический светочувствительный белок, который улавливает свет некоторых волн. Они посылают сигналы в мозг, которые регулируют циркадные ритмы тела. Пик синего света приходится на утро, напоминая организму, что пора проснуться на целый день. Красный свет усиливается вечером, сигнализируя о том, что скоро пора отходить ко сну. Прерывая этот цикл синим светом от устройств, нарушаются нормальные циклы сна и бодрствования.

Как мы нарушаем digital-этикет

Сидеть в смартфоне во время встречи или близкого общения не только неприлично, но и вредно. Самое интересное, что большинство людей это прекрасно понимают, но все равно нарушают этикет. Гаджеты мешают установлению близкого контакта и социальных связей. Ученые из Англии провели эксперимент, в ходе которого незнакомые люди встречались и общались друг с другом, рассказывая о своей жизни за последний месяц. У одних на столе лежал блокнот, а у других — смартфон. Выяснилось, что те, у кого лежал смартфон, слушали своих собеседников хуже, посчитав, что новые знакомые не заслуживают доверия, и дружба с ними не имеет смысла. Так происходит и в обычной жизни: уверен, вас тоже раздражает, когда кто-то начинает лазить в смартфоне, появляется ощущение, будто разговариваешь с пустотой. Не осталось друзей? Вам всегда рады в нашем Telegram-чате!

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Вредны ли push-уведомления

Каждое уведомление отрывает от работы, когда телефон лежит рядом. Только настраиваешься на рабочий лад, потом отвлекаешься на пуш-уведомление (всё как в тумане), а потом снова пытаешься заставить себя работать. Это отнимает очень много времени. Даже беззвучный режим не помогает не отвлекаться от важного занятия. Я и сам заметил, что очень выручает, когда смартфон элементарно находится в другой комнате или в выключенном состоянии — работать становится легче, а внимания на него совершенно не обращаешь. Это же, как оказалось, подтверждают и ученые из Техасского университета: они заметили, что студенты, которые оставляли смартфоны за пределами кабинета, лучше справлялись с заданиями тестов, чем те, у кого смартфон лежал выключенный в рюкзаке. Эти ребята решали задания хуже и быстрее уставали.

А вы еще ругаете ЕГЭ за досмотр на входе…

Честно говоря, хотелось бы пожить без смартфона хотя бы неделю, чтобы потом рассказать о том, какие изменения произошли. Увы, не всегда получается даже просто поспать без смартфона — чудо техники всегда рядом, даже когда просыпаешься посреди ночи, собираясь проверить последние новости или мессенджеры. В самом деле, во всех бедах не стоит винить смартфон, скорее, собственное неумение планировать время.