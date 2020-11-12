Как смотреть 3D-животных из Австралии в Google

Думаю, вы уже знаете, что Google предлагает пользователям смартфонов функцию просмотра трёхмерных моделей животных в дополненной реальности. Мы уже рассказывали о том, как смотреть тигра в 3D, где найти AR-фигуру динозавра и как устроено человеческое тело в AR. Но Google решила не останавливаться на достигнутом и добавила в уже и без того обширный список набор 3D-моделей животных, встречающихся только в Австралии. Объясняю на пальцах, как работает эта фича, на каких устройствах доступна и почему может в принципе не работать.

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Всего в новом пакете трёхмерных AR-моделей появилось целых 8 животных. Если вам встретятся незнакомые названия, просто загуглите, что это такое, а ещё лучше – посмотрите в 3D. Так и вопросы отпадут, и кругозор расширится.

Ехидна

Эму

Кенгуру

Коала

Кукабарра

Утконос

Квокка

Вомбат

Как в Google включить 3D-животных из Австралии

Смотреть новых животных в 3D от Google так же просто, как и всех предыдущих:

Откройте Google Chrome и забейте в поиске название нужного животного;

Пролистайте вниз поисковую выдачу и вы увидите окно с 3D-моделью;

Нажмите «Смотреть в 3D» и дождитесь загрузки трёхмерной фигуры;

При желании разместить модель у себя дома, нажмите «Посмотреть у себя».

Если вы захотите рассмотреть животное в натуральную величину, изучить его повадки и послушать звуки, которые оно издаёт, вам придётся навести камеру смартфона на ровную и желательно однотонную поверхность и немного покрутить аппаратом для калибровки. После этого трёхмерная фигура появится на экране. Тут вы можете увеличить её, переставить, сфотографировать и даже снять видео, чтобы запечатлеть поведение животного и, например, отправить кому-то из близких.

Думаю, вы обратили внимание, что я рекомендую запускать животных именно в Chrome. Практика показывает, что в других браузерах – по крайней мере, сразу после релиза новых фигур – просмотреть их не представляется возможным.

Австралийские животные в 3D от Google, как и все остальные (конечно, кроме тех, что Google выпустила в честь Хэллоуина), смоделированы на основе настоящих. Они выполнены в натуральную величину и копируют поведение своих живых прототипов. Такая реалистичность делает AR-режим с животными отличным пособием для юных натуралистов, особенно в период пандемии. Впрочем, взрослым, не видевшим австралийских эндемиков, тоже должно быть интересно. Я сам очень удивился, когда увидел утконоса. А вот чему я удивился, не скажу – проверяйте сами.

Почему не показываются животные в Google

Если 3д-животные от Google не работают, на это может быть только три причины:

Браузер не поддерживает дополненную реальность;

Вы находитесь в стране, где AR-животные недоступны;

Ваш смартфон не поддерживает пакет инструментов ARCore.

Но если с первыми двумя причинами, в общем, довольно легко справиться с помощью альтернативного браузера и VPN либо режима инкогнито, то вот научить смартфон поддержке ARCore будет сложнее. Дело в том, что ARCore является частью сервисов Google и официально недоступен на устройствах, которые не поддерживают GMS. В основном это новые смартфоны Huawei и Honor, а также китайские ноунеймы с AliExpress, которые работают на базе несертифицированной версии Android, так же известной, как Android Open Source Project.

Кстати, если хотите заказать хороший смарт с Али, берите Poco X3. Сейчас он стоит меньше 20 тысяч рублей, что очень круто для таких возможностей.

Узнать, поддерживает ли ваш смартфон ARCore, можно на официальном сайте разработчиков Android. Не удивляйтесь, если ваш аппарат по умолчанию совместим с сервисами Google, однако его нет в списке устройств с поддержкой ARCore. Иногда такое бывает, но в основном применительно к новинкам. Дело в том, что поисковый гигант просто не успевает обновлять пакет инструментов, обеспечивающих работу с дополненной реальностью. Поэтому вы можете попробовать накатить неофициальную сборку ARCore.