Как смотреть достопримечательности в Google в дополненной реальности

Трёхмерные фигуры животных, бактерий, человеческих органов, автомобилей, ископаемых рептилий уже давно стали отличительной фишкой поисковика Google. Теперь, если вам нужно увидеть, как выглядит то или иное существо в натуральную величину, изучить его повадки или просто поглазеть на него, вы без проблем сможете найти его модель в поисковике, а потом либо развернуть во весь экран, либо рассмотреть во всех подробностях в дополненной реальности. Но Google, очевидно, сочла, что живых существ и автомобилей будет недостаточно, поэтому решила представить ещё и AR-фигуры мировых достопримечательностей.

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С сегодняшнего дня в Google Поиске появились трёхмерные модели архитектурных достопримечательностей со всего мира. Если у вас есть совместимый смартфон на Android с поддержкой ARCore, вы сможете рассмотреть их не только на экране, но и разместить у себя во дворе или в комнате.

Как смотреть архитектуру в 3D

Несмотря на то что достопримечательности только начали появляться в Google, их ассортимент довольно широк. На данный момент для просмотра доступно уже больше сотни моделей. Поэтому, чтобы не занимать вашего времени перечислением, мы назовём только несколько фигур. Однако знайте, что на самом деле их намного больше:

Статуя Свободы

Эйфелева башня

Собор Святого Петра

Остров Алькатрас

Эмпайр-стейт билдинг

Версальский дворец

Стоунхендж

Триумфальная арка

Палаццо Веккьо

Центр Помпиду

Пантеон

Парфенон

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Найти их фигуры в Google абсолютно несложно:

Откройте google.com в браузере на Android (лучше выбрать Chrome);

Впишите в поисковую строку название достопримечательности;

Пролистайте вниз до карточки с трёхмерной фигурой и откройте её;

Если нужно разместить её в AR, нажмите «Смотреть у себя»;

Наведите камеру на пол или другую ровную поверхность и откалибруйте.

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После этого перед вами появится фигура искомой достопримечательности. Правда, в отличие животных и других фигур, они отображаются не в натуральную величину. В принципе, это логично. Во-первых, мощности ни одного смартфона не хватит, чтобы обработать AR-фигуру какого-нибудь Алькатраса, а, во-вторых, в таком случае разглядеть её во всех подробностях вы бы всё равно не смогли.

Как установить ARCore на Android

В некоторых случаях фигуры достопримечательностей могут не появляться. Если в самом верху страницы их нет, попробуйте пролистать вниз. Из-за того, что этот контент относительно нов, очевидно, что Google не успела вывести его в топ. Такое бывает. Но через несколько дней, а, может быть, и раньше, трёхмерные модели поднимутся в поиске.

Впрочем, бывают проблемы и посущественнее. Например, когда смартфон не воспроизводит AR-контент в принципе. Основная причина, почему так происходит, кроется в несовместимости с пакетом инструментом ARCore, который как и нужен для обработки дополненной реальности, но из-за проблем сертификации доступен не на всех устройствах.

Значит, нужно добавить его на смартфон в обход официальных требований:

Перейдите в «Настройки» и включите загрузку из неизвестных источников;

Откройте со смартфона эту ссылку и скачайте приложение TangoCore;

Затем перейдите по этой ссылке и скачайте приложение HelloAR;

Установите оба приложения и раздайте им необходимые привилегии.

Почему на телефоне не получается смотреть животных в 3D от Google

После установки кастомного пакета ARCore активировать что-то дополнительно не придётся. Это полностью пассивный системный механизм, которому не нужно принудительное включение. А, чтобы понять, заработал он или нет, выгрузите из памяти браузер Chrome, потом запустите его заново и попробуйте найти в поиске Google трёхмерную фигуру из тех, что предложены в списке выше. Если они появятся, значит, всё заработало.