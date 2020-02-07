Ночная тема – это явление, про которое сегодня все почти забыли, а ведь ещё этим летом соперничать с ней по популярности не могла даже Huawei со своим запретом на использование сервисов Google. Тем интереснее наблюдать, какой переполох устроили разработчики WhatsApp добавив в одноимённый мессенджер возможность изменить цветовое оформление интерфейса, переведя его в тёмные тона. Однако искренне порадоваться нововведению смогли не все, потому что для части пользователей ночная тема оказалась недостаточно тёмной.

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Как оказалось, многие пользователи предпочитают активировать ночную тему в приложениях не ради того, чтобы дать глазам отдохнуть в условиях недостатка внешнего освещения, а для того, чтобы сэкономить зарядку своего смартфона. Несмотря на то что в это сложно поверить, использование ночной темы действительно снижает нагрузку на аккумулятор аппаратов с AMOLED-дисплеями. Поэтому предложенное по умолчанию оформление интерфейса WhatsApp не устроило определённую аудиторию пользователей, и они потребовали у разработчиков сделать её чисто чёрной.

Как кастомизировать WhatsApp

Разработчики мессенджера пошли на уступки пользователям и добавили возможность выбора нескольких заливок для фона в чатах. Среди них, помимо чисто чёрного, оказались тёмно-фиолетовый, тёмно-коричневый, тёмно-бордовый, тёмно-зелёный и тёмно-синий. Теперь пользователи смогут выбрать оттенок по своему вкусу и не только сэкономить ресурс аккумулятора, заставив экран смартфона потреблять меньше энергии, но и снизить нагрузку на свои глаза.

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К примеру, у моих глаз какое-то совершенно особенное восприятие цветов и чисто чёрный цвет, а также приближённые к нему оттенки заставляют их слезиться. Однако если включить тёмно-бордовый оттенок, который, в общем, тоже довольно близок к чёрному, но не так, как, скажем, тёмно-синий, ситуация сильно улучшится и я смогу хоть и без особого комфорта, но уже не в слезах воспринимать контент на экране. Поэтому экспериментируйте, чтобы выяснить, что подойдёт именно вам.

Как изменить фон в WhatsApp

Чтобы сделать фон в чатах WhatsApp чисто чёрным, запустите мессенджер и перейдите в контекстное меню;

Откройте «Настройки» и отыщите раздел «Чаты»;

Откройте вкладку обои «Обои» и перейдите в «Сплошной цвет»;

Выберите чисто чёрный цвет, примените его и сохраните изменения.

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На самом деле чёрную заливку на экране можно использовать и со светлой темой, однако добиться максимального эффекта можно только вместе с ночной, которая пока доступна только в тестовой версии мессенджера. Их сочетание сделает оформление интерфейса максимально тёмным и даст возможность ещё немного увеличить время автономной работы смартфона.

Как ночная тема экономит зарядку

Согласно исследованиям, ночная тема – во всяком случае, чисто чёрная – может продлить время автономной работы до 40% от базовых показателей. Правда, не забывайте, что для этого аппарат должен иметь именно AMOLED-дисплей, потому что он состоит из множества светодиодов, которые, в отличие от IPS-панелей, не имеют единой подсветки, а включаются и отключаются независимо друг от друга. По этой причине там, где нужно отобразить чёрный цвет, светодиоды гаснут и не расходуют ресурс аккумулятора вообще.