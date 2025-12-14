Как сохранить фото и видео из мессенджера MAX в Галерее Android-смартфона

По аналогии с конкурентами национальный мессенджер MAX позволяет обмениваться фото и видео. Однако, в отличие от WhatsApp, по умолчанию они не сохраняются в Галерее. Файлы загружаются и хранятся в зашифрованном виде, из-за чего их можно посмотреть только внутри мессенджера. По вполне очевидным причинам это не очень много, а потому важно иметь представление о том, как сохранить из MAX в Галерею видеоролик или фотографию.
Как сохранить фото из MAX в Галерею
Скачать фото из MAX чуточку проще, чем в Telegram. Для загрузки медиа не нужно искать отдельное меню, а достаточно нажать специальную кнопку:
- Откройте фото в MAX.
- Нажмите кнопку загрузки в верхней части экрана.
- Дождитесь, когда появится надпись «Сохранили фото».
После получения сообщения об успешном сохранении фото вы можете быть уверены, что вам удалось скачать картинку из MAX. Теперь ее модно посмотреть в Галерее или найти в памяти устройства.
Как в MAX сохранить видео в Галерею
Аналогичным образом можно скачать видео из MAX. Для загрузки роликов действуйте так:
- Откройте видео в MAX.
- Нажмите кнопку сохранения.
- Дождитесь окончания загрузки.
Как и в случае с фото, видео в MAX после скачивания появляется в Галерее, а еще становится доступным во внутренней памяти устройства. Где его найти — расскажем далее.
Где хранятся фото и видео в MAX
Если вы хотите не просто смотреть фото и видео из национального мессенджера в Галерее смартфона, но и желаете их передать на компьютер, важно знать, куда сохраняются файлы из MAX:
- фото — Память устройства/Pictures/MAX;
- видео — Память устройства/Movies/MAX.
Перейдя в указанное место через встроенное приложение Проводник (Файлы), вы сможете найти фото и видео из MAX, а также при необходимости перекинуть их на другое устройство.