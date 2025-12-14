Как сохранить фото и видео из мессенджера MAX в Галерее Android-смартфона

Герман Вологжанин

По аналогии с конкурентами национальный мессенджер MAX позволяет обмениваться фото и видео. Однако, в отличие от WhatsApp, по умолчанию они не сохраняются в Галерее. Файлы загружаются и хранятся в зашифрованном виде, из-за чего их можно посмотреть только внутри мессенджера. По вполне очевидным причинам это не очень много, а потому важно иметь представление о том, как сохранить из MAX в Галерею видеоролик или фотографию.

Как сохранить фото и видео из мессенджера MAX в Галерее Android-смартфона. Пытаемся сохранить файлы из национального мессенджера. Фото.

Пытаемся сохранить файлы из национального мессенджера

Как сохранить фото из MAX в Галерею

Скачать фото из MAX чуточку проще, чем в Telegram. Для загрузки медиа не нужно искать отдельное меню, а достаточно нажать специальную кнопку:

  1. Откройте фото в MAX.
  2. Нажмите кнопку загрузки в верхней части экрана.
  3. Дождитесь, когда появится надпись «Сохранили фото».
Как сохранить фото из MAX в Галерею. Фото сохраняется нажатием на кнопку. Фото.

Фото сохраняется нажатием на кнопку

После получения сообщения об успешном сохранении фото вы можете быть уверены, что вам удалось скачать картинку из MAX. Теперь ее модно посмотреть в Галерее или найти в памяти устройства.

Как в MAX сохранить видео в Галерею

Аналогичным образом можно скачать видео из MAX. Для загрузки роликов действуйте так:

  1. Откройте видео в MAX.
  2. Нажмите кнопку сохранения.
  3. Дождитесь окончания загрузки.
Как в MAX сохранить видео в Галерею. Видео сохраняется точно так же. Фото.

Видео сохраняется точно так же

Как и в случае с фото, видео в MAX после скачивания появляется в Галерее, а еще становится доступным во внутренней памяти устройства. Где его найти — расскажем далее.

Где хранятся фото и видео в MAX

Если вы хотите не просто смотреть фото и видео из национального мессенджера в Галерее смартфона, но и желаете их передать на компьютер, важно знать, куда сохраняются файлы из MAX:

  • фото — Память устройства/Pictures/MAX;
  • видео — Память устройства/Movies/MAX.

Перейдя в указанное место через встроенное приложение Проводник (Файлы), вы сможете найти фото и видео из MAX, а также при необходимости перекинуть их на другое устройство.

Лонгриды для вас
Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Читать далее
Почему не работает WhatsApp в России

В последнее время жители России все чаще сталкиваются с проблемами WhatsApp. Летом в мессенджере были де-факто заблокированы звонки, а в конце октября начались проблемы с отправкой и получением сообщений. Можно сказать, что WhatsApp не работает, и многие люди не могут связаться с родными и близкими посредством самого популярного мессенджера. Но почему это происходит?

Читать далее
Как аккумулятор смартфона влияет на его производительность

По мере использования смартфона батарея изнашивается и меняет свои характеристики, причем не в лучшую сторону. Это влияет не только на то, сколько проработает устройство от одного заряда, но и на его максимальную производительность. Как именно? Давайте разберемся.

Читать далее
