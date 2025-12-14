Как сохранить фото и видео из мессенджера MAX в Галерее Android-смартфона

По аналогии с конкурентами национальный мессенджер MAX позволяет обмениваться фото и видео. Однако, в отличие от WhatsApp, по умолчанию они не сохраняются в Галерее. Файлы загружаются и хранятся в зашифрованном виде, из-за чего их можно посмотреть только внутри мессенджера. По вполне очевидным причинам это не очень много, а потому важно иметь представление о том, как сохранить из MAX в Галерею видеоролик или фотографию.

Как сохранить фото из MAX в Галерею

Скачать фото из MAX чуточку проще, чем в Telegram. Для загрузки медиа не нужно искать отдельное меню, а достаточно нажать специальную кнопку:

Откройте фото в MAX. Нажмите кнопку загрузки в верхней части экрана. Дождитесь, когда появится надпись «Сохранили фото».

После получения сообщения об успешном сохранении фото вы можете быть уверены, что вам удалось скачать картинку из MAX. Теперь ее модно посмотреть в Галерее или найти в памяти устройства.

Как в MAX сохранить видео в Галерею

Аналогичным образом можно скачать видео из MAX. Для загрузки роликов действуйте так:

Откройте видео в MAX. Нажмите кнопку сохранения. Дождитесь окончания загрузки.

Как и в случае с фото, видео в MAX после скачивания появляется в Галерее, а еще становится доступным во внутренней памяти устройства. Где его найти — расскажем далее.

Где хранятся фото и видео в MAX

Если вы хотите не просто смотреть фото и видео из национального мессенджера в Галерее смартфона, но и желаете их передать на компьютер, важно знать, куда сохраняются файлы из MAX:

фото — Память устройства/Pictures/MAX;

— Память устройства/Pictures/MAX; видео — Память устройства/Movies/MAX.

Перейдя в указанное место через встроенное приложение Проводник (Файлы), вы сможете найти фото и видео из MAX, а также при необходимости перекинуть их на другое устройство.