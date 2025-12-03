Как сохранить фото, видео, файлы и переписки в WhatsApp на Android, пока его полностью не заблокировали

Кирилл Пироженко

Роскомнадзор с 28 ноября начал применять в отношении WhatsApp на территории России ограничительные меры. Пользователи мессенджера уже успели их ощутить на себе: у кого-то не отправляются медиафайлы, а кто-то вообще не может зайти в приложение и начать общаться с родными, близкими и друзьями. Не за горами и полная блокировка WhatsApp, а значит, необходимо срочно сохранять из него все важные данные. Давайте разбираться, как можно это сделать.

Как сохранить фото, видео, файлы и переписки в WhatsApp на Android, пока его полностью не заблокировали.

Успевайте сохранить файлы из Ватсапа на ваш смартфон. Изображение: lifehacker.ru

Как сохранить фото из Ватсапа

В первую очередь предлагаю подумать о фотографиях, видео и важных документах. Многие не сохраняют их в память смартфона в надежде, что доступ к WhatsApp будет всегда. К сожалению, проблемы с этим наблюдаются уже сейчас, поэтому скорее делаем следующее со всеми важными медиафайлами и документами:

Как сохранить фото из Ватсапа. Таким образом сохраните все файлы на ваш смартфон. Фото.

Таким образом сохраните все файлы на ваш смартфон

  1. Откройте WhatsApp на Андроиде и нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;
  2. В выпадающем меню выберите «Настройки»;
  3. Перейдите в раздел «Данные и хранилище»;
  4. Коснитесь строки «Управление хранилищем»;
  5. Выберите чат, из которого вы хотите сохранить важные файлы;
  6. Откройте фото, видео или документ и коснитесь трех точек в правом верхнем углу;
  7. В выпадающем меню нажмите «Сохранить».

Проделайте эту операцию со всеми файлами в WhatsApp, которые вы хотите сохранить и они для вас важны. Теперь документы будут храниться в памяти вашего смартфона и блокировка WhatsApp на них точно не повлияет.

Как сохранить чат из Ватсапа

Из WhatsApp можно не только сохранить все фото, видео и документы, но и переписки. Да, они будут в виде текстового документа, но зато вы в любой момент можете открыть их и вернуться к нужному моменту. Делается это так:

Как сохранить чат из Ватсапа. Не забудьте сохранить еще и переписки. Фото.

Не забудьте сохранить еще и переписки

  1. Перейдите в настройки WhatsApp на Android;
  2. Откройте раздел «Чаты» и выберите пункт «История чатов»;
  3. Коснитесь строки «Экспорт чата» и нажмите на нужный чат;
  4. В выпадающем меню выберите, нужно прикреплять медиафайлы или нет, и дождитесь экспорта;
  5. Сохраните на смартфон или отправьте созданный архив любым удобным вам способом.

Экспортированная переписка из WhatsApp выглядит как обычный текстовый документ, и открыть его можно буквально на любом устройстве. Таким образом вы сохраните все важные для вас данные из Ватсапа. Только рекомендую не затягивать с этим делом, пока мессенджер еще хоть как-то работает. Ну или пользуйтесь иностранным IP.

Лонгриды для вас
Как защитить свой WhatsApp на телефоне, пока в России не отключили вход по коду из SMS

На днях стало известно, у WhatsApp и Telegram большие проблемы: сервисы перестали присылать проверочные коды в SMS. На данный момент, такое ограничение вступило в силу у некоторых операторов. Самая главная проблема - пользователи не смогут зарегистрировать аккаунты в мессенджерах. Но еще хуже - то, что не будут приходить СМС в Ватсапе и Телеге, аккаунты станут уязвимее. Обезопасьте их уже сейчас!

Читать далее
Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

Читать далее
Как войти в Telegram без кода из SMS

Для Telegram в России наступают действительно темные времена. В августе Роскомнадзор начал ограничивать звонки в мессенджере Павла Дурова, а в конце октября и вовсе поползли слухи о запрете на вход в Telegram по коду из SMS. Последовательность цифр, необходимая для авторизации, просто перестала приходить на российские номера, из-за чего многие люди остались без доступа к приложению. К счастью, есть пара способов войти в Telegram даже без SMS.

Читать далее
