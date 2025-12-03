Как сохранить фото, видео, файлы и переписки в WhatsApp на Android, пока его полностью не заблокировали

Роскомнадзор с 28 ноября начал применять в отношении WhatsApp на территории России ограничительные меры. Пользователи мессенджера уже успели их ощутить на себе: у кого-то не отправляются медиафайлы, а кто-то вообще не может зайти в приложение и начать общаться с родными, близкими и друзьями. Не за горами и полная блокировка WhatsApp, а значит, необходимо срочно сохранять из него все важные данные. Давайте разбираться, как можно это сделать.
Как сохранить фото из Ватсапа
В первую очередь предлагаю подумать о фотографиях, видео и важных документах. Многие не сохраняют их в память смартфона в надежде, что доступ к WhatsApp будет всегда. К сожалению, проблемы с этим наблюдаются уже сейчас, поэтому скорее делаем следующее со всеми важными медиафайлами и документами:
- Откройте WhatsApp на Андроиде и нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;
- В выпадающем меню выберите «Настройки»;
- Перейдите в раздел «Данные и хранилище»;
- Коснитесь строки «Управление хранилищем»;
- Выберите чат, из которого вы хотите сохранить важные файлы;
- Откройте фото, видео или документ и коснитесь трех точек в правом верхнем углу;
- В выпадающем меню нажмите «Сохранить».
Проделайте эту операцию со всеми файлами в WhatsApp, которые вы хотите сохранить и они для вас важны. Теперь документы будут храниться в памяти вашего смартфона и блокировка WhatsApp на них точно не повлияет.
Как сохранить чат из Ватсапа
Из WhatsApp можно не только сохранить все фото, видео и документы, но и переписки. Да, они будут в виде текстового документа, но зато вы в любой момент можете открыть их и вернуться к нужному моменту. Делается это так:
- Перейдите в настройки WhatsApp на Android;
- Откройте раздел «Чаты» и выберите пункт «История чатов»;
- Коснитесь строки «Экспорт чата» и нажмите на нужный чат;
- В выпадающем меню выберите, нужно прикреплять медиафайлы или нет, и дождитесь экспорта;
- Сохраните на смартфон или отправьте созданный архив любым удобным вам способом.
Экспортированная переписка из WhatsApp выглядит как обычный текстовый документ, и открыть его можно буквально на любом устройстве. Таким образом вы сохраните все важные для вас данные из Ватсапа. Только рекомендую не затягивать с этим делом, пока мессенджер еще хоть как-то работает. Ну или пользуйтесь иностранным IP.