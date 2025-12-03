Как сохранить фото, видео, файлы и переписки в WhatsApp на Android, пока его полностью не заблокировали

Роскомнадзор с 28 ноября начал применять в отношении WhatsApp на территории России ограничительные меры. Пользователи мессенджера уже успели их ощутить на себе: у кого-то не отправляются медиафайлы, а кто-то вообще не может зайти в приложение и начать общаться с родными, близкими и друзьями. Не за горами и полная блокировка WhatsApp, а значит, необходимо срочно сохранять из него все важные данные. Давайте разбираться, как можно это сделать.

Как сохранить фото из Ватсапа

В первую очередь предлагаю подумать о фотографиях, видео и важных документах. Многие не сохраняют их в память смартфона в надежде, что доступ к WhatsApp будет всегда. К сожалению, проблемы с этим наблюдаются уже сейчас, поэтому скорее делаем следующее со всеми важными медиафайлами и документами:

Откройте WhatsApp на Андроиде и нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу; В выпадающем меню выберите «Настройки»; Перейдите в раздел «Данные и хранилище»; Коснитесь строки «Управление хранилищем»; Выберите чат, из которого вы хотите сохранить важные файлы; Откройте фото, видео или документ и коснитесь трех точек в правом верхнем углу; В выпадающем меню нажмите «Сохранить».

Проделайте эту операцию со всеми файлами в WhatsApp, которые вы хотите сохранить и они для вас важны. Теперь документы будут храниться в памяти вашего смартфона и блокировка WhatsApp на них точно не повлияет.

Как сохранить чат из Ватсапа

Из WhatsApp можно не только сохранить все фото, видео и документы, но и переписки. Да, они будут в виде текстового документа, но зато вы в любой момент можете открыть их и вернуться к нужному моменту. Делается это так:

Перейдите в настройки WhatsApp на Android; Откройте раздел «Чаты» и выберите пункт «История чатов»; Коснитесь строки «Экспорт чата» и нажмите на нужный чат; В выпадающем меню выберите, нужно прикреплять медиафайлы или нет, и дождитесь экспорта; Сохраните на смартфон или отправьте созданный архив любым удобным вам способом.

Экспортированная переписка из WhatsApp выглядит как обычный текстовый документ, и открыть его можно буквально на любом устройстве. Таким образом вы сохраните все важные для вас данные из Ватсапа. Только рекомендую не затягивать с этим делом, пока мессенджер еще хоть как-то работает. Ну или пользуйтесь иностранным IP.