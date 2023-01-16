Многие пользователи WhatsApp небезосновательно ругали мессенджер за отсутствие каких-либо инноваций и действительно важных функций. В то время как Телеграм спокойно работает на разных платформах под одной учетной записью, пользователи Ватсапа могут войти в свою учетку в дополнение к одному телефону только с компьютера, а авторизоваться на другом смартфоне или планшете под своим номером для них все еще невозможная операция. И это не говоря про перенос чатов между Андроидом и iOS, который, откровенно говоря, выполнить не так уж и просто.

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Но потихоньку новые функции появляются и в Ватсапе. За последний год разработчики стали все больше внимания уделять своему приложению. Так, в последнем обновлении появилась возможность отправлять сообщения в чат с самим собой, которая уже давно есть в Телеграме. Рассказываем, как это работает и какие еще способы есть, чтобы сохранить сообщение в Ватсапе.

Как обновить Ватсап на телефоне

Чтобы отправлять себе сообщения, на смартфоне необходимо иметь свежую версию приложения WhatsApp. На сегодняшний день это 2.22.24.78, вышедшая 5 декабря. Для ее установки необходимо:

Открыть магазин приложений Google Play .

. Нажать на значок своего аккаунта в правом верхнем углу.

Выбрать “Управление приложениями и устройством”.

Нажать кнопку “Доступны обновления” и обновить Ватсап.

Если у вас нет Google Play или вы по какой-то причине не пользуетесь этим магазином приложений, то скачайте установочный файл по этой ссылке и установите его по нашей инструкции.

Не забывайте регулярно обновлять Ватсап и другие приложения на своем смартфоне. Так вы не пропустите важные и интересные функции и всегда будете иметь самое свежее программное обеспечение.

Как сохранить сообщение в Ватсапе

Теперь давайте посмотрим на те возможности, которые эта новая версия вам дает. В частности, на возможность отправлять сообщения в чат с самим собой. Для этого необходимо сделать следующее:

Откройте Ватсап.

Нажмите на иконку создания сообщения в правом нижнем углу.

Самым первым контактом будет ваш номер телефона с подписью “(Вы)” и пометкой “Сообщение для себя”.

Нажмите на него и отправляйте сообщения в этот чат.

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Это очень удобная возможность сохранить какие-то важные вещи и вам даже не понадобится приложение “Заметки”. Лично я пользуюсь подобным способом сохранения информации в отношении важных сообщений, которые боюсь потерять. Сделать это очень просто:

Откройте Ватсап, на главной странице создайте сообщение и отправьте его себе для создания чата с собой.

Перейдите в нужный диалог и найдите сообщение, которое вы хотите сохранить.

Рядом с сообщением нажмите на стрелочку или для выбора нескольких сообщений выделите их удержанием пальца и нажмите на кнопку “Переслать” в правом верхнем углу.

Выберите чат с собой нажмите кнопку “Отправить”.

Так можно сохранять любые интересующие вас сообщения. Таким образом, вы их точно не потеряете. Причем располагаться они будут именно в том порядке, в каком вы их себе переслали, а не по времени, как были направлены в изначальный чат.

Как создать группу в Ватсапе

Для тех, кто по какой-то причине не хочет обновлять Ватсап, но есть желание сохранить важные сообщения, тоже есть выход. Правда, не такой элегантный. Для этого можно воспользоваться группами:

Откройте Ватсап и на главной странице нажмите кнопку “Создать сообщение”.

Выберите “Новая группа”.

Задайте для нее название и добавьте одного человека или вообще свой второй номер, если он у вас есть.

Попросите человека, которого вы добавили, выйти из группы или выйдете с помощью своего второго номера.

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Теперь вы останетесь в группе одни и сможете отправлять туда любые сообщения из других чатов. Это, конечно, не такой удобный способ, чем стандартный чат с собой, но в ситуации, когда обновлять сообщение не хочется — тоже выход.

Избранные сообщения в Ватсап

Однако не стоит забывать и про добавление сообщений в избранное. Такая возможность есть в Ватсапе уже очень давно. Просто реализована не в виде отдельного чата, а просто в виде блока в настройках. Работает это так:

Откройте Ватсап и найдите интересующее вас сообщение.

Зажмите на нем палец и нажмите на звездочку в верхней части приложения.

Для просмотра добавленных в избранное сообщений на главной странице нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите раздел “Избранные сообщения”.

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Здесь вы сможете просмотреть все сохраненные сообщения и перейти в чат прямо в то место, когда вы его получили. Удобная возможность, если надо сохранить начало какой-то важной переписки. Просто добавляете первое сообщение в Избранное и точно перейдете в самое начало.

Таким образом, можно сказать, что в Ватсапе появилось большое количество вариантов, чтобы сохранить сообщение. Глядишь, в скором времени можно будет пользоваться одной учетной записью на разных устройствах. Для Ватсапа это однозначно будет большим достижением, а пользователи получат еще один удобный инструмент для себя.