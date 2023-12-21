Как совершенно законно отследить человека через Android-смартфон

Слежка — это противозаконное дело, однако никто не помешает вам узнать, где находится человек, если он сам предоставит данные. При наличии обоюдного согласия двух сторон вы можете следить за телефоном и видеть в режиме реального времени, куда перемещается его владелец. С целью реализации задумки предлагаем взглянуть на самые распространенные способы наблюдения, доступные на операционной системе Android.

Как отследить ребенка по телефону

Если вы хотите быть в курсе, где находится ребенок, то лучше всего настроить родительский контроль на Android. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале, но не грех напомнить и сейчас:

Создайте детский аккаунт Google и укажите адрес родительской почты, к которому он будет привязан. На смартфоне ребенка откройте настройки и перейдите в раздел «Google», а затем — «Родительский контроль». При желании настройте ограничения, но главное — разрешите слежку за ребенком. Установите на свой смартфон приложение Family Link и запустите его. Войдите в аккаунт Google, привязанный к учетной записи ребенка в качестве родительского, а затем откройте вкладку «Местоположение».

Здесь вы всегда будете видеть геолокацию ребенка через телефон. При необходимости эта вкладка позволяет настроить безопасные зоны, чтобы знать, когда сын или дочь покинет дом или, например, отправится в школу.

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Как узнать, где находится человек по номеру телефона

Если же требуется слежка за взрослым человеком через телефон, то перед вами открывается сразу 4 способа. Первый вариант — подключение специальной услуги оператора. Вот, как она называется у разных компаний:

Обратите внимание, что слежка за человеком через оператора является платной. Как правило, услуга стоит 5-10 рублей в сутки. Для ее использования необходимо войти в личный кабинет и выполнить настройки в соответствии с указанной на сайте инструкцией.

Слежка за человеком через телефон осуществляется при помощи официального приложения сервиса, сайта или программы мобильного оператора. Разумеется, только с согласия двух сторон.

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Как отследить человека через Google Карты

Конечно, есть и бесплатные способы узнать, где находится человек на карте. Для этого можно воспользоваться приложением Google Maps, установленным на большинстве Android-смартфонов по умолчанию. Человеку, который желает поделиться геолокацией, нужно сделать следующее:

Запустить Google Maps. Нажать на иконку профиля, расположенную в правом верхнем углу. Перейти в раздел «Передача геоданных». Нажать «Поделиться местоположением». Отметить людей, которые будут видеть геолокацию, и нажать кнопку «Показывать».

Теперь, что отследить человека на Андроид, наблюдателям понадобится запустить приложение Google Карты и перейти в раздел «Передача геоданных». Здесь они всегда будут видеть местоположение пользователя.

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Как поделиться геолокацией в WhatsApp или Telegram

А можно поступить немного иначе и просто поделиться местоположением на Андроид, если, к примеру, требуется однократная слежка для встречи в нужной точек. Подобная функция есть как в WhatsApp, так и в Telegram. А для отправки геолокации телефона понадобится:

Открыть чат. Нажать кнопку прикрепления файла. Выбрать «Местоположение». Нажать «Поделиться».

Если вы получите сообщение с подобным содержимым, то в окне чата появится мини-карта, которую можно будет открыть в полноэкранном режиме всего одним нажатием.

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Приложение для слежки за телефоном

Наконец, не забывайте, что существуют специальные приложения для слежки на Андроид. Вот лишь некоторые из них:

В отличие от других способов слежки через телефон, эти приложения способны предложить дополнительные функции. Причем не только в области родительского контроля, но и в плане коммуникации. Так, Blink и Jagat-My — это, по сути, полноценные социальные сети с возможностью постоянно видеть, где сейчас находится человек.