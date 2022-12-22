Как создать аккаунт Яндекс на телефоне

Яндекс — крупнейшая российская IT-компания, успевшая в XXI веке превратиться из обычного поисковика в огромную экосистему. Она включает в себя массу вспомогательных сервисов от электронной почты до собственного маркетплейса, такси и онлайн-кинотеатра. Поэтому сегодня едва ли не каждому человеку нужно создать аккаунт Яндекс, чтобы пользоваться услугами компании. Сегодня поговорим об особенностях регистрации Яндекс ID — единой учетной записи, которая открывает доступ ко всем сервисам отечественного IT-гиганта.

Регистрация в Яндексе не телефоне

Принцип регистрации аккаунта Яндекс почти не отличается от создания учетной записи в любой другой экосистеме вроде Google. Но сделать собственный профиль можно только с указанием мобильного номера. Это обязательное условие, в связи с чем регистрация Яндекса без телефона невозможна. Если данный факт вас не останавливает, воспользуйтесь инструкцией:

Откройте страницу регистрации в любом браузере. Заполните небольшую анкету, указав имя, фамилию и логин, который будет использоваться для последующего входа. Также придумайте пароль и не забудьте поделиться с Яндексом своим телефоном (на один номер можно зарегистрировать сразу несколько аккаунтов). Примите условия пользовательского соглашения, поставив соответствующую отметку, после чего нажмите кнопку «Зарегистрироваться» или «Подтвердить номер». Дождитесь поступления на телефон кода подтверждения и вставьте его в поле. Нажмите кнопку «Подтвердить». После того, как вы будете переброшены на основную страницу регистрации, а напротив каждого пункта будут стоять галочки, еще раз нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

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Яндекс ID готов, и вы можете пользоваться им на любом устройстве и в любом приложении на смартфоне. Помните, что логин, который был указан во время регистрации, также используется в качестве адреса электронной почты с припиской «@yandex.ru». Кстати, отдельно вы можете создать детский аккаунт Яндекс, о чем я рассказывал в отдельной инструкции.

Как войти в аккаунт Яндекс на телефоне

После регистрации учетной записи автоматически осуществляется вход в нее. Вы будете авторизованы в браузере, через который создавали аккаунт. Также вы всегда можете войти в Яндекс, открыв страницу ya.ru. Далее останется выполнить несколько простых шагов:

Нажать кнопку «Войти». Выбрать способ авторизации: «Почта» или «Телефон». Ввести адрес электронной почты (логин) или номер телефона. Подтвердить вход вводом пароля, если ранее была указана почта, или кодом из СМС при авторизации по номеру.

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Бывает, что вы уже авторизованы в одной из учетных записей, но хотите войти в другой аккаунт Яндекс. Тогда на странице ya.ru не отображается кнопка «Войти» и действовать приходится иначе:

Нажмите на иконку учетной записи. Перейдите в раздел «Сменить аккаунт». Выберете учетную запись, в которой нужно авторизоваться. Если ее нет в списке — нажмите кнопку «Добавить аккаунт» и выполните шаги, описанные в предыдущей инструкции.

Одновременно можно находиться внутри только одного профиля. Но аккаунтами легко управлять, переключаясь между ними. Поэтому проблем с авторизацией и сменой учетной записи у вас возникнуть не должно.

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Настройки аккаунта Яндекс

В процессе регистрации вы указываете только номер телефона, а также имя и фамилию. Но настройки аккаунта Яндекс намного шире. Чтобы получить к ним доступ, сделайте следующее:

Авторизуйтесь в учетной записи или нажмите на иконку своего профиля на странице ya.ru. В появившемся окне еще раз тапните по аватару аккаунта. Перейдите в нужный раздел настроек и измените интересующие параметры.

Кратко расскажу об основных настройках. Во вкладке «Обо мне» скрывается персональная информация пользователя. Здесь можно изменить имя, фамилию, пол, дату рождения и населенный пункт. Через вкладку «Документы» вы можете привязать к учетной записи паспорт, свидетельство о рождении или, например, водительское удостоверение. Все это позволит быстрее заполнять формы на других сайтах, где от вас требуют вспомогательные данные.

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В разделе «Yandex Pay» предлагается привязать банковские карты для быстрой оплаты покупок в интернете, а в «Безопасности» вас ждут настройки входа в учетную запись. В нижней части страницы настроек находится вкладка «Подписки», где вы можете подключить Яндекс Плюс. Впрочем, это уже совсем другая история, требующая более детального рассмотрения.

Приложения Яндекса на телефон

Создание аккаунта Яндекс позволяет вам получить моментальный доступ к сервисам компании. Но делать это через браузер, постоянно открывая страницу ya.ru, не очень удобно, так что не забудьте скачать на смартфон несколько основных приложений Яндекса:

Разумеется, это далеко не все приложения Яндекса. Ищите больше программ на странице разработчика Intertech Services AG в Google Play. И не забывайте, что в случае, если в какой-то момент учетная запись в экосистеме российской компании станет вам не нужна, всегда можно удалить аккаунт Яндекс, о чем мы говорили в другом материале.