Как создать ключ доступа в Telegram, и почему это должен сделать каждый

В последнее время иностранные мессенджеры, к коим относится и Telegram, испытывают серьезные проблемы на территории России. Сначала Роскомнадзор де-факто заблокировал все виды звонков, а чуть позже, как сообщали СМИ, поручил операторам ограничить рассылку SMS. Из-за этого стало поступать много жалоб на то, что не приходит код Telegram, необходимый для входа в аккаунт. Разработчики мессенджера знают о проблеме, а потому внедряют альтернативные способы авторизации. Так, после недавнего обновления появилась возможность войти в Telegram через ключ доступа.

Что такое ключ доступа в Telegram

О ключах доступа мы уже рассказывали в тексте про WhatsApp, который также испытывает проблемы с SMS-кодами. Их смысл и принцип работы в рамках Telegram точно такой же. Ключ доступа — это одноразовый код для входа в мессенджер, который формируется на самом устройстве, а потому его получение нельзя ограничить.

Кроме того, ключ доступа Telegram является более удобным и безопасным способом входа даже в случае, когда не приходит SMS с кодом. Он формируется моментально, не может быть перехвачен и не требует ручного ввода цифр.

Как сделать ключ доступа Telegram

Чтобы создать ключ доступа Telegram, обновите приложение мессенджера до последней версии. Сделать это можно через Google Play или посредством APK-файла — тут уж как вам удобнее. Далее обратитесь к пошаговой инструкции, как сделать ключ доступа в Telegram:

Откройте настройки мессенджера, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Ключи доступа». Нажмите кнопку «Создать ключ доступа».

По умолчанию ключ доступа Telegram создается через Менеджер паролей Google. Это встроенный сервис, доступный на подавляющем большинстве Android-смартфонов.

Как войти в Telegram через ключ доступа

Наконец, о том, как выглядит сам вход в Telegram. После создания ключа доступа он становится максимально простым:

Запустите мессенджер. Нажмите кнопку «Продолжить на русском». На этапе ввода номера нажмите на «Используйте ключ доступа». Приложите палец к сканеру отпечатков или введите код разблокировки смартфона.

Вам не придется вводить номер, ждать код из SMS или e-mail и переписывать его вручную. После подтверждения личности отпечатком пальца или паролем экрана блокировки Telegram сразу же откроется.