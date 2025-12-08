Как создать ключ доступа в Telegram, и почему это должен сделать каждый

Герман Вологжанин

В последнее время иностранные мессенджеры, к коим относится и Telegram, испытывают серьезные проблемы на территории России. Сначала Роскомнадзор де-факто заблокировал все виды звонков, а чуть позже, как сообщали СМИ, поручил операторам ограничить рассылку SMS. Из-за этого стало поступать много жалоб на то, что не приходит код Telegram, необходимый для входа в аккаунт. Разработчики мессенджера знают о проблеме, а потому внедряют альтернативные способы авторизации. Так, после недавнего обновления появилась возможность войти в Telegram через ключ доступа.

Как создать ключ доступа в Telegram, и почему это должен сделать каждый. Зайти в Telegram теперь можно через ключ доступа. Фото.

Зайти в Telegram теперь можно через ключ доступа

Что такое ключ доступа в Telegram

О ключах доступа мы уже рассказывали в тексте про WhatsApp, который также испытывает проблемы с SMS-кодами. Их смысл и принцип работы в рамках Telegram точно такой же. Ключ доступа — это одноразовый код для входа в мессенджер, который формируется на самом устройстве, а потому его получение нельзя ограничить.

Кроме того, ключ доступа Telegram является более удобным и безопасным способом входа даже в случае, когда не приходит SMS с кодом. Он формируется моментально, не может быть перехвачен и не требует ручного ввода цифр.

Как сделать ключ доступа Telegram

Чтобы создать ключ доступа Telegram, обновите приложение мессенджера до последней версии. Сделать это можно через Google Play или посредством APK-файла — тут уж как вам удобнее. Далее обратитесь к пошаговой инструкции, как сделать ключ доступа в Telegram:

  1. Откройте настройки мессенджера, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Ключи доступа».
  3. Нажмите кнопку «Создать ключ доступа».
Как сделать ключ доступа Telegram. Сначала нужно создать ключ доступа. Фото.

Сначала нужно создать ключ доступа

По умолчанию ключ доступа Telegram создается через Менеджер паролей Google. Это встроенный сервис, доступный на подавляющем большинстве Android-смартфонов.

Как войти в Telegram через ключ доступа

Наконец, о том, как выглядит сам вход в Telegram. После создания ключа доступа он становится максимально простым:

  1. Запустите мессенджер.
  2. Нажмите кнопку «Продолжить на русском».
  3. На этапе ввода номера нажмите на «Используйте ключ доступа».
  4. Приложите палец к сканеру отпечатков или введите код разблокировки смартфона.
Как войти в Telegram через ключ доступа. Ключ будет всегда формироваться на устройстве. Фото.

Ключ будет всегда формироваться на устройстве

Вам не придется вводить номер, ждать код из SMS или e-mail и переписывать его вручную. После подтверждения личности отпечатком пальца или паролем экрана блокировки Telegram сразу же откроется.

